https://ria.ru/20200901/protesta-1576591455.html
В Минске задержали корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова
В Минске задержали восьмерых журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:59
2020-09-01T16:59
2020-09-01T19:05
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> задержали восьмерых журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова.Рубцова, а также, в частности, сотрудников "Белапан" Андрея Шавлюго и "Комсомольской правды" Микиту Ведовертова, отвезли в Октябрьский РУВД. При этом корреспондент РИА Новости сообщил, что при задержании сразу же показал журналистское удостоверение.После проверки документов Рубцова и еще одного сотрудника СМИ отпустили.Сегодня в белорусской столице на несанкционированные акции протестов вышли студенты. Порядка десяти человек задержали около стадиона "Динамо", как минимум еще двух — на улице Свердлова. Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин. Некоторые женщины пытались отбивать задержанных: нескольких им удалось таким образом освободить.Силовики перекрыли тротуары по обе стороны проспекта Независимости, на пересечении с улицей Городской Вал. Стражи порядка стоят в один-два ряда и никого не пускают к площади Независимости, где расположены главные правительственные здания, и проверяют документы у прохожих.Протесты после выборовМассовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a>.В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в том числе как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.Задержания журналистовВ начале августа в Белоруссии задержали нескольких российских журналистов, освещавших протестные акции. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, Максим Солопов из "Медузы" и другие.Позже Питалева, а также трех журналистов "Дождя", Никиту Телиженко из Znak.com и сотрудника "Медузы" отпустили и выслали из республики. Им запретили на пять лет въезжать в Белоруссию и поставили соответствующие отметки в паспорта.Впоследствии сотрудников СМИ задерживали также 28 и 29 августа.
https://ria.ru/20200901/protesty-1576586189.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/vlasova-1576541268.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200901/granitsy-1576580157.html
Olga Mironova
давно пора, пусть про колхоз радужные репортажи пишут
31
Ири на
лишь бы не запытали...
18
25
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576590612_368:0:3099:2048_1400x0_80_0_0_b3530bcd186818bc992c1956df8f884d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 1 сен — РИА Новости.
В Минске
задержали восьмерых журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова.
Рубцова, а также, в частности, сотрудников "Белапан" Андрея Шавлюго и "Комсомольской правды" Микиту Ведовертова, отвезли в Октябрьский РУВД. При этом корреспондент РИА Новости сообщил, что при задержании сразу же показал журналистское удостоверение.
После проверки документов Рубцова и еще одного сотрудника СМИ отпустили.
Сегодня в белорусской столице на несанкционированные акции протестов вышли студенты. Порядка десяти человек задержали около стадиона "Динамо", как минимум еще двух — на улице Свердлова. Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин. Некоторые женщины пытались отбивать задержанных: нескольких им удалось таким образом освободить.
Протесты студентов в Минске
1 из 15
Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.
2 из 15
Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.
3 из 15
Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.
4 из 15
Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.
5 из 15
Участницы студенческой акции протеста в Минске.
6 из 15
Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".
8 из 15
Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.
9 из 15
Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.
10 из 15
Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.
11 из 15
Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.
12 из 15
Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.
13 из 15
Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.
14 из 15
Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.
15 из 15
Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.
1 из 15
Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.
2 из 15
Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.
3 из 15
Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.
4 из 15
Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.
5 из 15
Участницы студенческой акции протеста в Минске.
6 из 15
Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".
8 из 15
Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.
9 из 15
Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.
10 из 15
Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.
11 из 15
Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.
12 из 15
Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.
13 из 15
Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.
14 из 15
Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.
15 из 15
Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.
Силовики перекрыли тротуары по обе стороны проспекта Независимости, на пересечении с улицей Городской Вал. Стражи порядка стоят в один-два ряда и никого не пускают к площади Независимости, где расположены главные правительственные здания, и проверяют документы у прохожих.
Протесты после выборов
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская
с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву
.
В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в том числе как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
Задержания журналистов
В начале августа в Белоруссии задержали нескольких российских журналистов, освещавших протестные акции. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, Максим Солопов из "Медузы" и другие.
Позже Питалева, а также трех журналистов "Дождя", Никиту Телиженко из Znak.com и сотрудника "Медузы" отпустили и выслали из республики. Им запретили на пять лет въезжать в Белоруссию и поставили соответствующие отметки в паспорта.
Впоследствии сотрудников СМИ задерживали также 28 и 29 августа.