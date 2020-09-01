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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/protesta-1576591455.html
В Минске задержали корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова
В Минске задержали восьмерых журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:59
2020-09-01T19:05
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> задержали восьмерых журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова.Рубцова, а также, в частности, сотрудников "Белапан" Андрея Шавлюго и "Комсомольской правды" Микиту Ведовертова, отвезли в Октябрьский РУВД. При этом корреспондент РИА Новости сообщил, что при задержании сразу же показал журналистское удостоверение.После проверки документов Рубцова и еще одного сотрудника СМИ отпустили.Сегодня в белорусской столице на несанкционированные акции протестов вышли студенты. Порядка десяти человек задержали около стадиона "Динамо", как минимум еще двух — на улице Свердлова. Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин. Некоторые женщины пытались отбивать задержанных: нескольких им удалось таким образом освободить.Силовики перекрыли тротуары по обе стороны проспекта Независимости, на пересечении с улицей Городской Вал. Стражи порядка стоят в один-два ряда и никого не пускают к площади Независимости, где расположены главные правительственные здания, и проверяют документы у прохожих.Протесты после выборовМассовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a>.В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в том числе как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.Задержания журналистовВ начале августа в Белоруссии задержали нескольких российских журналистов, освещавших протестные акции. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, Максим Солопов из "Медузы" и другие.Позже Питалева, а также трех журналистов "Дождя", Никиту Телиженко из Znak.com и сотрудника "Медузы" отпустили и выслали из республики. Им запретили на пять лет въезжать в Белоруссию и поставили соответствующие отметки в паспорта.Впоследствии сотрудников СМИ задерживали также 28 и 29 августа.
https://ria.ru/20200901/protesty-1576586189.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/vlasova-1576541268.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200901/granitsy-1576580157.html
давно пора, пусть про колхоз радужные репортажи пишут
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лишь бы не запытали...
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минск
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60
минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова

16:59 01.09.2020 (обновлено: 19:05 01.09.2020)
3678
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МИНСК, 1 сен — РИА Новости. В Минске задержали восьмерых журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова.
Рубцова, а также, в частности, сотрудников "Белапан" Андрея Шавлюго и "Комсомольской правды" Микиту Ведовертова, отвезли в Октябрьский РУВД. При этом корреспондент РИА Новости сообщил, что при задержании сразу же показал журналистское удостоверение.
Минск: Силовики перекрыли студентам проход на улице Немига - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 16:10Протесты в Белоруссии
В Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ
После проверки документов Рубцова и еще одного сотрудника СМИ отпустили.
Сегодня в белорусской столице на несанкционированные акции протестов вышли студенты. Порядка десяти человек задержали около стадиона "Динамо", как минимум еще двух — на улице Свердлова. Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин. Некоторые женщины пытались отбивать задержанных: нескольких им удалось таким образом освободить.
Протесты студентов в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.

Участники студенческой акции протеста в Минске
1 из 15

Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.

Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
2 из 15

Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.

Участники акции протеста в Минске блокировали милицейский автомобиль
3 из 15

Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.

Участники студенческой акции протеста в Минске
4 из 15

Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Участницы студенческой акции протеста в Минске.

Участницы студенческой акции протеста в Минске. Студенты Белорусского государственного университета и Лингвистического университета вышли на акции протеста в Минске
5 из 15

Участницы студенческой акции протеста в Минске.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".

Участники студенческой акции протеста в Минске. Студенты Белорусского государственного университета и Лингвистического университета вышли на акции протеста в Минске
6 из 15

Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Там начались задержания.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
7 из 15

Там начались задержания.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.

Сотрудники правоохранительных органов и участница акции протеста в Минске
8 из 15

Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.

Участники студенческой акции протеста в Минске
9 из 15

Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.

Участники студенческой акции протеста в Минске
10 из 15

Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.

Участники студенческой акции протеста в Минске
11 из 15

Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
12 из 15

Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
13 из 15

Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.

Сотрудники правоохранительных органов и участница акции протеста в Минске
14 из 15

Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.

Участники студенческой акции протеста в Минске. Студенты Белорусского государственного университета и Лингвистического университета вышли на акции протеста в Минске
15 из 15

Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 15

Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 15

Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 15

Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 15

Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 15

Участницы студенческой акции протеста в Минске.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 15

Там начались задержания.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 15

Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 15

Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 15

Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
11 из 15

Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 15

Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 15

Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
14 из 15

Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
15 из 15

Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Силовики перекрыли тротуары по обе стороны проспекта Независимости, на пересечении с улицей Городской Вал. Стражи порядка стоят в один-два ряда и никого не пускают к площади Независимости, где расположены главные правительственные здания, и проверяют документы у прохожих.

Протесты после выборов

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Международный медиатор, юрист Лилия Власова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 17:14
Члена Координационного совета оппозиции Власову задержали в Минске
В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в том числе как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?

Задержания журналистов

В начале августа в Белоруссии задержали нескольких российских журналистов, освещавших протестные акции. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, Максим Солопов из "Медузы" и другие.
Позже Питалева, а также трех журналистов "Дождя", Никиту Телиженко из Znak.com и сотрудника "Медузы" отпустили и выслали из республики. Им запретили на пять лет въезжать в Белоруссию и поставили соответствующие отметки в паспорта.
Впоследствии сотрудников СМИ задерживали также 28 и 29 августа.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 14:36Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран
69141032621
Обсудить 25
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Популярные комментарии
давно пора, пусть про колхоз радужные репортажи пишут
1 сентября, 16:59
Olga Mironova
1930216
лишь бы не запытали...
1 сентября, 17:00
Ири на
281106
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