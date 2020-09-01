https://ria.ru/20200901/protesta-1576591455.html

В Минске задержали корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова

В Минске задержали восьмерых журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:59

2020-09-01T16:59

2020-09-01T19:05

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> задержали восьмерых журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Кирилла Рубцова.Рубцова, а также, в частности, сотрудников "Белапан" Андрея Шавлюго и "Комсомольской правды" Микиту Ведовертова, отвезли в Октябрьский РУВД. При этом корреспондент РИА Новости сообщил, что при задержании сразу же показал журналистское удостоверение.После проверки документов Рубцова и еще одного сотрудника СМИ отпустили.Сегодня в белорусской столице на несанкционированные акции протестов вышли студенты. Порядка десяти человек задержали около стадиона "Динамо", как минимум еще двух — на улице Свердлова. Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин. Некоторые женщины пытались отбивать задержанных: нескольких им удалось таким образом освободить.Силовики перекрыли тротуары по обе стороны проспекта Независимости, на пересечении с улицей Городской Вал. Стражи порядка стоят в один-два ряда и никого не пускают к площади Независимости, где расположены главные правительственные здания, и проверяют документы у прохожих.Протесты после выборовМассовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a>.В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в том числе как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.Задержания журналистовВ начале августа в Белоруссии задержали нескольких российских журналистов, освещавших протестные акции. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, Максим Солопов из "Медузы" и другие.Позже Питалева, а также трех журналистов "Дождя", Никиту Телиженко из Znak.com и сотрудника "Медузы" отпустили и выслали из республики. Им запретили на пять лет въезжать в Белоруссию и поставили соответствующие отметки в паспорта.Впоследствии сотрудников СМИ задерживали также 28 и 29 августа.

https://ria.ru/20200901/protesty-1576586189.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/vlasova-1576541268.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200901/granitsy-1576580157.html

Olga Mironova давно пора, пусть про колхоз радужные репортажи пишут 31

Ири на лишь бы не запытали... 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире