YouTube отказал Вовану и Лексусу в получении "Серебряной кнопки"
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© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал РИА Новости, что американский видеохостинг YouTube отказал их с Алексеем Столяровым (Лексусом) каналу в получении награды "Серебряная кнопка", которая дается всем блогерам, набравшим более 100 тысяч подписчиков. По мнению Кузнецова, мотивы у владельцев сервиса "именно политические".
"Если на канале YouTube блогер набирает 100 тысяч подписчиков, головной офис сервиса в США присылает награду "Серебряную кнопку". Ее дают всем блогерам, кто набрал такое количество подписчиков. Мы уже давно набрали, послали запрос на получение. Больше месяца американский офис рассматривал наше обращение. И лишь только сейчас прислали отказ. Сегодня американский офис ответил, что "не может предоставить более конкретную информацию", ничего не можем сказать, но "кнопку" не дадим", - рассказал Кузнецов.
Пранкер отметил, что их канал соответствует всем правилам: он активен, нет проблем с авторскими правами, нет материалов, не соответствующих правилам сообщества.
"Так что, вполне возможно, мотивы YouTube именно политические. Видимо, они открыли наш канал, посмотрели, что там много пранков с американскими политиками, их это обидело, и они решили лишить нас законной награды", - сказал Кузнецов.
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