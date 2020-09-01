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https://ria.ru/20200901/prankery-1576588422.html
YouTube отказал Вовану и Лексусу в получении "Серебряной кнопки"
Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал РИА Новости, что американский видеохостинг YouTube отказал их с Алексеем Столяровым (Лексусом) каналу в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:31
2020-09-01T16:31
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
youtube
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Российский пранкер <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kuznecov_Vovan/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Кузнецов</a> (Вован) рассказал РИА Новости, что американский видеохостинг <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> отказал их с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Stoljarov_Leksus/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Столяровым</a> (Лексусом) каналу в получении награды "Серебряная кнопка", которая дается всем блогерам, набравшим более 100 тысяч подписчиков. По мнению <a href="http://ria.ru/person_Lev_Kuznecov/" target="_blank" data-auto="true">Кузнецова</a>, мотивы у владельцев сервиса "именно политические"."Если на канале YouTube блогер набирает 100 тысяч подписчиков, головной офис сервиса в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> присылает награду "Серебряную кнопку". Ее дают всем блогерам, кто набрал такое количество подписчиков. Мы уже давно набрали, послали запрос на получение. Больше месяца американский офис рассматривал наше обращение. И лишь только сейчас прислали отказ. Сегодня американский офис ответил, что "не может предоставить более конкретную информацию", ничего не можем сказать, но "кнопку" не дадим", - рассказал Кузнецов.Пранкер отметил, что их канал соответствует всем правилам: он активен, нет проблем с авторскими правами, нет материалов, не соответствующих правилам сообщества.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/prank-1576302756.html
то, что они делают, подсудное дело. Их не трогают, потому что они хулиганят в пользу власти
45
Типичные американские двойные стандарты. Причём частная компания или поддерживает цензуру или делает это под давлением вашингтонского режима. Что ещё раз подтверждает, что США несвободное полицейское государство.
29
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владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), youtube, сша, в мире

YouTube отказал Вовану и Лексусу в получении "Серебряной кнопки"

16:31 01.09.2020
2748
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал РИА Новости, что американский видеохостинг YouTube отказал их с Алексеем Столяровым (Лексусом) каналу в получении награды "Серебряная кнопка", которая дается всем блогерам, набравшим более 100 тысяч подписчиков. По мнению Кузнецова, мотивы у владельцев сервиса "именно политические".
"Если на канале YouTube блогер набирает 100 тысяч подписчиков, головной офис сервиса в США присылает награду "Серебряную кнопку". Ее дают всем блогерам, кто набрал такое количество подписчиков. Мы уже давно набрали, послали запрос на получение. Больше месяца американский офис рассматривал наше обращение. И лишь только сейчас прислали отказ. Сегодня американский офис ответил, что "не может предоставить более конкретную информацию", ничего не можем сказать, но "кнопку" не дадим", - рассказал Кузнецов.
Пранкер отметил, что их канал соответствует всем правилам: он активен, нет проблем с авторскими правами, нет материалов, не соответствующих правилам сообщества.
"Так что, вполне возможно, мотивы YouTube именно политические. Видимо, они открыли наш канал, посмотрели, что там много пранков с американскими политиками, их это обидело, и они решили лишить нас законной награды", - сказал Кузнецов.
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
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2993001918
Обсудить 20
Владимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)YouTubeСШАВ мире
Популярные комментарии
то, что они делают, подсудное дело. Их не трогают, потому что они хулиганят в пользу власти
1 сентября, 16:33
Olga Mironova
11200230
Типичные американские двойные стандарты. Причём частная компания или поддерживает цензуру или делает это под давлением вашингтонского режима. Что ещё раз подтверждает, что США несвободное полицейское государство.
1 сентября, 16:39
Max Giz
2401004
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