https://ria.ru/20200901/prankery-1576588422.html

YouTube отказал Вовану и Лексусу в получении "Серебряной кнопки"

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал РИА Новости, что американский видеохостинг YouTube отказал их с Алексеем Столяровым (Лексусом) каналу в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:31

2020-09-01T16:31

2020-09-01T16:31

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

youtube

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Российский пранкер <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kuznecov_Vovan/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Кузнецов</a> (Вован) рассказал РИА Новости, что американский видеохостинг <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> отказал их с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Stoljarov_Leksus/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Столяровым</a> (Лексусом) каналу в получении награды "Серебряная кнопка", которая дается всем блогерам, набравшим более 100 тысяч подписчиков. По мнению <a href="http://ria.ru/person_Lev_Kuznecov/" target="_blank" data-auto="true">Кузнецова</a>, мотивы у владельцев сервиса "именно политические"."Если на канале YouTube блогер набирает 100 тысяч подписчиков, головной офис сервиса в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> присылает награду "Серебряную кнопку". Ее дают всем блогерам, кто набрал такое количество подписчиков. Мы уже давно набрали, послали запрос на получение. Больше месяца американский офис рассматривал наше обращение. И лишь только сейчас прислали отказ. Сегодня американский офис ответил, что "не может предоставить более конкретную информацию", ничего не можем сказать, но "кнопку" не дадим", - рассказал Кузнецов.Пранкер отметил, что их канал соответствует всем правилам: он активен, нет проблем с авторскими правами, нет материалов, не соответствующих правилам сообщества.

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/prank-1576302756.html

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Max Giz Типичные американские двойные стандарты. Причём частная компания или поддерживает цензуру или делает это под давлением вашингтонского режима. Что ещё раз подтверждает, что США несвободное полицейское государство. 29

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), youtube, сша, в мире