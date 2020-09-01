https://ria.ru/20200901/pamyatnik-1576563302.html

В Ленобласти установили памятник военным ветеринарам

Памятник военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады, открыли во Всеволожском районе Ленинградской области. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:05

2020-09-01T11:05

2020-09-01T11:05

ленинградская область

александр дрозденко

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<strong>С.- ПЕТЕРБУРГ, 1 сен – РИА Новости</strong>. Памятник военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады, открыли во Всеволожском районе Ленинградской области.Памятник воздвигнут на 14 километре Дороги жизни в поселке Романовка на месте, где в годы войны располагался один из передвижных ветеринарных лазаретов. Памятник выполнен в виде верстового столба и вписывается в стилистику мемориалов Дороги Жизни. Стела и благоустройство участка выполнены по эскизам и на средства ветеринаров региона.По словам главы региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александра Дрозденко</a>, принявшим участие в церемонии открытия памятника, ветеринарная служба сыграла большую роль в организации поставок продовольствия по Дороге жизни: первые обозы были конные, они перевозили грузы там, где тонкий лед не выдерживал вес грузовиков."Лошади и собаки доставляли в лазареты раненых. Ветеринары в осажденном Ленинграде обеспечивали санитарную безопасность города, и сами уходили на фронт, более 1200 студентов и преподавателей ушли воевать за Родину из ветеринарного института, и каждый из них внес свой вклад в Великую Победу", — сказал Дрозденко.Глава региона отметил, что ветеринары и сегодня находятся на передовой. В период пандемии коронавируса ветеринарная служба Ленинградской области, продолжая свою основную работу по охране здоровья животных, подключилась к тотальной дезинфекции общественных пространств. За это время были обработаны почти 46 тысяч объектов общей площадью в 6,7 миллионов квадратных метров.

https://ria.ru/20200826/blagoustroystvo-1576353692.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко