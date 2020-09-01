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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200901/pamyatnik-1576563302.html
В Ленобласти установили памятник военным ветеринарам
Памятник военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады, открыли во Всеволожском районе Ленинградской области. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:05
2020-09-01T11:05
ленинградская область
александр дрозденко
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<strong>С.- ПЕТЕРБУРГ, 1 сен – РИА Новости</strong>. Памятник военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады, открыли во Всеволожском районе Ленинградской области.Памятник воздвигнут на 14 километре Дороги жизни в поселке Романовка на месте, где в годы войны располагался один из передвижных ветеринарных лазаретов. Памятник выполнен в виде верстового столба и вписывается в стилистику мемориалов Дороги Жизни. Стела и благоустройство участка выполнены по эскизам и на средства ветеринаров региона.По словам главы региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александра Дрозденко</a>, принявшим участие в церемонии открытия памятника, ветеринарная служба сыграла большую роль в организации поставок продовольствия по Дороге жизни: первые обозы были конные, они перевозили грузы там, где тонкий лед не выдерживал вес грузовиков."Лошади и собаки доставляли в лазареты раненых. Ветеринары в осажденном Ленинграде обеспечивали санитарную безопасность города, и сами уходили на фронт, более 1200 студентов и преподавателей ушли воевать за Родину из ветеринарного института, и каждый из них внес свой вклад в Великую Победу", — сказал Дрозденко.Глава региона отметил, что ветеринары и сегодня находятся на передовой. В период пандемии коронавируса ветеринарная служба Ленинградской области, продолжая свою основную работу по охране здоровья животных, подключилась к тотальной дезинфекции общественных пространств. За это время были обработаны почти 46 тысяч объектов общей площадью в 6,7 миллионов квадратных метров.
https://ria.ru/20200826/blagoustroystvo-1576353692.html
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александр дрозденко

В Ленобласти установили памятник военным ветеринарам

11:05 01.09.2020
7
© Фото : Правительство Ленинградской областиПамятник военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады во Всеволожском районе Ленинградской области
Памятник военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады во Всеволожском районе Ленинградской области
© Фото : Правительство Ленинградской области
С.- ПЕТЕРБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Памятник военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады, открыли во Всеволожском районе Ленинградской области.
Памятник воздвигнут на 14 километре Дороги жизни в поселке Романовка на месте, где в годы войны располагался один из передвижных ветеринарных лазаретов. Памятник выполнен в виде верстового столба и вписывается в стилистику мемориалов Дороги Жизни. Стела и благоустройство участка выполнены по эскизам и на средства ветеринаров региона.
По словам главы региона Александра Дрозденко, принявшим участие в церемонии открытия памятника, ветеринарная служба сыграла большую роль в организации поставок продовольствия по Дороге жизни: первые обозы были конные, они перевозили грузы там, где тонкий лед не выдерживал вес грузовиков.
"Лошади и собаки доставляли в лазареты раненых. Ветеринары в осажденном Ленинграде обеспечивали санитарную безопасность города, и сами уходили на фронт, более 1200 студентов и преподавателей ушли воевать за Родину из ветеринарного института, и каждый из них внес свой вклад в Великую Победу", — сказал Дрозденко.
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Глава региона отметил, что ветеринары и сегодня находятся на передовой. В период пандемии коронавируса ветеринарная служба Ленинградской области, продолжая свою основную работу по охране здоровья животных, подключилась к тотальной дезинфекции общественных пространств. За это время были обработаны почти 46 тысяч объектов общей площадью в 6,7 миллионов квадратных метров.
"Абсолютно точно характеризует ваше дело крылатая фраза о том, что в сфере ветеринарии нет случайных людей, ветеринария — это призвание", — сказал Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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