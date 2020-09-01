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https://ria.ru/20200901/otel-1576538478.html
В США отель предлагает пожить, "как Мерилин Монро"
Отель в Лос-Анджелесе выпустил новый пакет услуг под названием "Живи как Мэрилин", сообщает Travel & Leisure. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T00:09
2020-09-01T00:09
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Отель в Лос-Анджелесе выпустил новый пакет услуг под названием "Живи как Мэрилин", <a href="https://www.travelandleisure.com/hotels-resorts/beverly-hills-hotel-live-like-marilyn-monroe-bungalow-package" target="_blank">сообщает</a> Travel &amp; Leisure.Мерилин Монро жила там в течение многих лет. Актриса также останавливалась в гостинице с Ивом Монтаном во время съемок фильма "Займемся любовью". В ресторане отеля у нее был свой столик.Теперь гости могут забронировать пакет услуг, который включает все то, что любила Монро, в том числе и роскошные бунгало для двоих. Также туристам предлагают принять ванну с пеной, атлантической морской солью, апельсиновым и грейпфрутовым маслами, а также флаконом духов CHANEL N°5. В пакет входит приветственная бутылка шампанского и ужин на двоих с "меню Мэрилин".Она добавила, что иногда позволяла себе мороженое в качестве угощения.Правда, стоимость пакета довольно высока – от 2600 до 9200 долларов за ночь, в зависимости от бунгало.
https://ria.ru/20200825/oteli-1576248516.html
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В США отель предлагает пожить, "как Мерилин Монро"

00:09 01.09.2020
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© РИА Новости / Лариса СаенкоЖурнал Playboy распродает свои архивы
Журнал Playboy распродает свои архивы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Лариса Саенко
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Отель в Лос-Анджелесе выпустил новый пакет услуг под названием "Живи как Мэрилин", сообщает Travel & Leisure.
Мерилин Монро жила там в течение многих лет. Актриса также останавливалась в гостинице с Ивом Монтаном во время съемок фильма "Займемся любовью". В ресторане отеля у нее был свой столик.
Теперь гости могут забронировать пакет услуг, который включает все то, что любила Монро, в том числе и роскошные бунгало для двоих. Также туристам предлагают принять ванну с пеной, атлантической морской солью, апельсиновым и грейпфрутовым маслами, а также флаконом духов CHANEL N°5. В пакет входит приветственная бутылка шампанского и ужин на двоих с "меню Мэрилин".
"Мои домашние обеды поразительно просты, — сказал Монро в одном из интервью. — Каждый вечер я останавливаюсь на рынке возле своего отеля и покупаю бифштекс, баранью отбивную или печенку, которую поджариваю в электрической духовке в своем номере. Я обычно ем четыре или пять сырых морковок с мясом, и это все".
Она добавила, что иногда позволяла себе мороженое в качестве угощения.
Правда, стоимость пакета довольно высока – от 2600 до 9200 долларов за ночь, в зависимости от бунгало.
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ТуризмИв МонтанМэрилин МонроТуризмОтелитуристыНовости - ТуризмЛос-АнджелесСША
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