https://ria.ru/20200901/otel-1576538478.html

В США отель предлагает пожить, "как Мерилин Монро"

Отель в Лос-Анджелесе выпустил новый пакет услуг под названием "Живи как Мэрилин", сообщает Travel & Leisure. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T00:09

2020-09-01T00:09

2020-09-01T00:09

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Отель в Лос-Анджелесе выпустил новый пакет услуг под названием "Живи как Мэрилин", <a href="https://www.travelandleisure.com/hotels-resorts/beverly-hills-hotel-live-like-marilyn-monroe-bungalow-package" target="_blank">сообщает</a> Travel & Leisure.Мерилин Монро жила там в течение многих лет. Актриса также останавливалась в гостинице с Ивом Монтаном во время съемок фильма "Займемся любовью". В ресторане отеля у нее был свой столик.Теперь гости могут забронировать пакет услуг, который включает все то, что любила Монро, в том числе и роскошные бунгало для двоих. Также туристам предлагают принять ванну с пеной, атлантической морской солью, апельсиновым и грейпфрутовым маслами, а также флаконом духов CHANEL N°5. В пакет входит приветственная бутылка шампанского и ужин на двоих с "меню Мэрилин".Она добавила, что иногда позволяла себе мороженое в качестве угощения.Правда, стоимость пакета довольно высока – от 2600 до 9200 долларов за ночь, в зависимости от бунгало.

https://ria.ru/20200825/oteli-1576248516.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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