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"Будет время на акклиматизацию". Москвичам рассказали о погоде осенью
Много пасмурных дней, затяжные дожди и чуть теплее нормы будет в столице этой осенью, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:26
2020-09-01T11:26
евгений тишковец
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Много пасмурных дней, затяжные дожди и чуть теплее нормы будет в столице этой осенью, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Евгений Тишковец.По словам метеоролога, две недели природа дает на акклиматизацию, период достаточно комфортной погоды, чтобы люди перестроились от летнего сезона к осеннему. Дальше осень будет вступать свои права по полной программе."Температура в октябре будет на 1 градус выше, в ноябре – максимум на 2 градуса. По осадкам будет около нормы. Оcень будет осенняя: много пасмурных дней, затяжные дожди, не такие сильные, но продолжительные", - добавил Тишковец.
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РИА Новости
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евгений тишковец, общество

"Будет время на акклиматизацию". Москвичам рассказали о погоде осенью

11:26 01.09.2020
106
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Осень в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Много пасмурных дней, затяжные дожди и чуть теплее нормы будет в столице этой осенью, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На мой взгляд, сентябрь будет очень хорошим. Но аномалийность температуры будет снижаться. Первые две недели мы будем держаться где-то на 2-5 градусов выше по норме. Недобор по осадкам будет значимый, максимум может выпасть 60%. А во второй половине сентября постепенно это превышение температуры будет сокращаться – и к концу месяца, к последней декаде, температурный фон вернется в климатическое русло, но там и осадков будет 80-100%. В норму войдет и температура, и климатический ряд осадков", - рассказал Тишковец.
По словам метеоролога, две недели природа дает на акклиматизацию, период достаточно комфортной погоды, чтобы люди перестроились от летнего сезона к осеннему. Дальше осень будет вступать свои права по полной программе.
"Температура в октябре будет на 1 градус выше, в ноябре – максимум на 2 градуса. По осадкам будет около нормы. Оcень будет осенняя: много пасмурных дней, затяжные дожди, не такие сильные, но продолжительные", - добавил Тишковец.
Вид на Республику Коми - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 14:32
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