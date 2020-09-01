https://ria.ru/20200901/osen-1576564902.html

"Будет время на акклиматизацию". Москвичам рассказали о погоде осенью

Много пасмурных дней, затяжные дожди и чуть теплее нормы будет в столице этой осенью, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:26

2020-09-01T11:26

2020-09-01T11:26

евгений тишковец

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Много пасмурных дней, затяжные дожди и чуть теплее нормы будет в столице этой осенью, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Евгений Тишковец.По словам метеоролога, две недели природа дает на акклиматизацию, период достаточно комфортной погоды, чтобы люди перестроились от летнего сезона к осеннему. Дальше осень будет вступать свои права по полной программе."Температура в октябре будет на 1 градус выше, в ноябре – максимум на 2 градуса. По осадкам будет около нормы. Оcень будет осенняя: много пасмурных дней, затяжные дожди, не такие сильные, но продолжительные", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20200829/pogoda-1576467990.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, общество