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Путин назвал ориентиры, которые помогут найти правильный путь в жизни
Никому неизвестно, какие навыки и специальности будут наиболее востребованы в 30-х годах нынешнего века и что в старших классах будут изучать нынешние... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:34
2020-09-01T12:41
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владимир путин
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общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Никому неизвестно, какие навыки и специальности будут наиболее востребованы в 30-х годах нынешнего века и что в старших классах будут изучать нынешние первоклассники, но история страны, ее культура и традиции будут незыблемы, останутся надежными ориентирами, уверен президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Наверное, никто сегодня со стопроцентной уверенностью не может сказать, какие предметы будут изучать в старших классах нынешние первоклассники, с поздравления которым мы начали; какие навыки, специальности будут наиболее востребованы в 30-х годах нашего века. Вы, как и взрослые вместе с вами, мы все идем абсолютно неизведанной дорогой", - заявил Путин во вторник в ходе всероссийского открытого урока, в котором он принял участие по видеосвязи.Он признал, что подобные процессы всегда имели место, однако сейчас темпы этих изменений нарастают."Но каким бы быстрым ни был темп изменений, есть вещи, которые останутся фундаментальными, незыблемыми и, уверен, будут для вас прочной моральной основой, надежным ориентиром, который всегда поможет найти правильный путь в жизни. Что это? Это, прежде всего, наша история, история нашей страны, уважения к ней; наша культура, давшая и нам, и всему человечеству плеяду блистательных имен, огромное количество шедевров", - подчеркнул президент РФ.В числе таких ориентиров он назвал также традиции страны и общую память, которые неразрывно связывают россиян с предками, - "со многими поколениями людей, наших родственников, которые жили, учились, создавали семьи, мечтали и созидали, но и защищали всё это". "А всё это и есть наше отечество", - добавил Путин.В этом году всероссийский открытый урок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт под девизом "Помнить – значит знать".
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социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, образование - общество, общество

Путин назвал ориентиры, которые помогут найти правильный путь в жизни

12:34 01.09.2020 (обновлено: 12:41 01.09.2020)
4117
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Никому неизвестно, какие навыки и специальности будут наиболее востребованы в 30-х годах нынешнего века и что в старших классах будут изучать нынешние первоклассники, но история страны, ее культура и традиции будут незыблемы, останутся надежными ориентирами, уверен президент РФ Владимир Путин.
"Наверное, никто сегодня со стопроцентной уверенностью не может сказать, какие предметы будут изучать в старших классах нынешние первоклассники, с поздравления которым мы начали; какие навыки, специальности будут наиболее востребованы в 30-х годах нашего века. Вы, как и взрослые вместе с вами, мы все идем абсолютно неизведанной дорогой", - заявил Путин во вторник в ходе всероссийского открытого урока, в котором он принял участие по видеосвязи.
Он признал, что подобные процессы всегда имели место, однако сейчас темпы этих изменений нарастают.
"Но каким бы быстрым ни был темп изменений, есть вещи, которые останутся фундаментальными, незыблемыми и, уверен, будут для вас прочной моральной основой, надежным ориентиром, который всегда поможет найти правильный путь в жизни. Что это? Это, прежде всего, наша история, история нашей страны, уважения к ней; наша культура, давшая и нам, и всему человечеству плеяду блистательных имен, огромное количество шедевров", - подчеркнул президент РФ.
В числе таких ориентиров он назвал также традиции страны и общую память, которые неразрывно связывают россиян с предками, - "со многими поколениями людей, наших родственников, которые жили, учились, создавали семьи, мечтали и созидали, но и защищали всё это". "А всё это и есть наше отечество", - добавил Путин.
В этом году всероссийский открытый урок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт под девизом "Помнить – значит знать".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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