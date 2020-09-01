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Путин оценил возможность перехода на дистанционное образование
Россия не планирует полностью переходить на дистанционное образование: это нецелесообразно, оно может только дополнять знания, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:52
2020-09-01T12:52
2020-09-01T13:16
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образование - общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Россия не планирует полностью переходить на дистанционное образование: это нецелесообразно, оно может только дополнять знания, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции.Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт под девизом "Помнить — значит знать".
5
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, россия, владимир путин, образование - общество