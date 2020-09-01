https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576571173.html

Путин оценил возможность перехода на дистанционное образование

Россия не планирует полностью переходить на дистанционное образование: это нецелесообразно, оно может только дополнять знания, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:52

2020-09-01T12:52

2020-09-01T13:16

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сн_образование

россия

владимир путин

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Россия не планирует полностью переходить на дистанционное образование: это нецелесообразно, оно может только дополнять знания, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции.Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт под девизом "Помнить — значит знать".

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, владимир путин, образование - общество