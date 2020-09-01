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Путин оценил возможность перехода на дистанционное образование
Россия не планирует полностью переходить на дистанционное образование: это нецелесообразно, оно может только дополнять знания, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:52
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сн_образование
россия
владимир путин
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Россия не планирует полностью переходить на дистанционное образование: это нецелесообразно, оно может только дополнять знания, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции.Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт под девизом "Помнить — значит знать".
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социальный навигатор, сн_образование, россия, владимир путин, образование - общество

Путин оценил возможность перехода на дистанционное образование

12:52 01.09.2020 (обновлено: 13:16 01.09.2020)
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© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Школьница во время дистанционного обучения дома. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия не планирует полностью переходить на дистанционное образование: это нецелесообразно, оно может только дополнять знания, заявил президент России Владимир Путин во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции.

"Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный, он может только дополнять традиционный способ получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению. Нецелесообразно, и ни к чему, повторю. Планов таких нет просто".

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Владимир Путин
Президент России
Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт под девизом "Помнить — значит знать".
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