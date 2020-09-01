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Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе

Вся система образования в России возвращается к привычной работе после пандемии, но некоторые ограничения останутся, их надо соблюдать, сообщил президент РФ... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:04

2020-09-01T12:04

2020-09-01T12:29

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Вся система образования в России возвращается к привычной работе после пандемии, но некоторые ограничения останутся, их надо соблюдать, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Такое возвращение к привычному режиму, по словам президента, для всех "большое событие и большая радость"."Некоторые ограничения, между тем, все же останутся, хочу вам об этом сказать особо. Хочу попросить вас соблюдать эти ограничения. Это нужно для того, чтобы защитить и ваше здоровье, и здоровье тех, кто находится рядом с вами", - отметил Путин.Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить - значит знать".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, образование - общество, общество