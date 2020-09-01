Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе
12:04 01.09.2020 (обновлено: 12:29 01.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи посредством телеконференции с выпускниками III потока программы развития кадрового управленческого резерва
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вся система образования в России возвращается к привычной работе после пандемии, но некоторые ограничения останутся, их надо соблюдать, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас школа, вся система образования возвращается к привычной работе, к звонкам и переменам, к живому непосредственному общению учеников и друг с другом, и с преподавателями, учителями", - сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.
Такое возвращение к привычному режиму, по словам президента, для всех "большое событие и большая радость".
"Некоторые ограничения, между тем, все же останутся, хочу вам об этом сказать особо. Хочу попросить вас соблюдать эти ограничения. Это нужно для того, чтобы защитить и ваше здоровье, и здоровье тех, кто находится рядом с вами", - отметил Путин.
Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить - значит знать".
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