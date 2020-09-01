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https://ria.ru/20200901/navalnyy-1576603288.html
Генпрокуратура запросила результаты анализов Навального у Германии
Генеральная прокуратура обратилась к Германии с просьбой предоставить информацию о результатах анализов Алексея Навального. Копию запроса опубликовало издание... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T21:36
2020-09-01T22:54
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
омск
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Генеральная прокуратура обратилась к <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> с просьбой предоставить информацию о результатах анализов <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Копию запроса опубликовало издание <a href="https://www.rbc.ru/politics/01/09/2020/5f4e5a2f9a7947735319c6d9" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Немецкую сторону попросили сообщить, как проходит лечение пациента. В частности, ведомство интересует, были ли найдены в его организме вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Также российское ведомство приложило к документу данные о доследственной проверке причин госпитализации блогера. К обращению Генпрокуратуры прилагается запрос об оказании правовой помощи, направленный управлением на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. Немецкую клинику попросили рассказать о результатах судебно-медицинской экспертизы по спектральному анализу выявленных в организме Навального наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, в том числе тяжелых металлов.Помимо прочего, надзорное ведомство поинтересовалось, были ли у пациента выявлены какие-либо хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом.Алексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа после того, как его самочувствие резко ухудшилось в самолете по пути в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Блогер впал в кому. Позже его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".После того как врачи из "Шарите" заявили об отравлении Навального неизвестным веществом, Мураховский попросил немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали такой вывод. Он подчеркнул, что эта версия рассматривалась при поступлении пациента в больницу, однако не нашла подтверждения. Врач добавил, что снижение уровня холинэстеразы, о котором сообщили немецкие коллеги, может быть спровоцировано целым рядом причин: от приема препаратов до эндогенных факторов.Российские специалисты также заявили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.
https://ria.ru/20200901/navalnyy-1576567002.html
https://ria.ru/20200830/navalnyy-1576501452.html
https://ria.ru/20200829/myasnikov-1576475317.html
Оне ещё не придумали правдоподобную версию отравления. Надоть подождать. Идет поиск.
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Вроде забыли. Но всплыло. Не тонет
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россия
германия
омск
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, омск, в мире

Генпрокуратура запросила результаты анализов Навального у Германии

21:36 01.09.2020 (обновлено: 22:54 01.09.2020)
11222
© AP Photo / Markus SchreiberМашина скорой помощи, в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Машина скорой помощи, в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
Машина скорой помощи, в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура обратилась к Германии с просьбой предоставить информацию о результатах анализов Алексея Навального. Копию запроса опубликовало издание РБК.
Немецкую сторону попросили сообщить, как проходит лечение пациента. В частности, ведомство интересует, были ли найдены в его организме вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Также российское ведомство приложило к документу данные о доследственной проверке причин госпитализации блогера.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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К обращению Генпрокуратуры прилагается запрос об оказании правовой помощи, направленный управлением на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. Немецкую клинику попросили рассказать о результатах судебно-медицинской экспертизы по спектральному анализу выявленных в организме Навального наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, в том числе тяжелых металлов.
Помимо прочего, надзорное ведомство поинтересовалось, были ли у пациента выявлены какие-либо хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом.
Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как его самочувствие резко ухудшилось в самолете по пути в Москву. Блогер впал в кому. Позже его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
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Немецкий фонд рассказал о состоянии Навального перед вылетом в Германию
После того как врачи из "Шарите" заявили об отравлении Навального неизвестным веществом, Мураховский попросил немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали такой вывод. Он подчеркнул, что эта версия рассматривалась при поступлении пациента в больницу, однако не нашла подтверждения. Врач добавил, что снижение уровня холинэстеразы, о котором сообщили немецкие коллеги, может быть спровоцировано целым рядом причин: от приема препаратов до эндогенных факторов.
Российские специалисты также заявили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.
Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 19:31
Мясников обратился к спасшим Навального врачам
2912026618
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияОмскВ мире
Популярные комментарии
Оне ещё не придумали правдоподобную версию отравления. Надоть подождать. Идет поиск.
1 сентября, 21:45
Sergej Klassen
581401015
Вроде забыли. Но всплыло. Не тонет
1 сентября, 21:48
Zlydennemets Three
341401011
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