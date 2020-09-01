https://ria.ru/20200901/navalnyy-1576603288.html

Генпрокуратура запросила результаты анализов Навального у Германии

Генеральная прокуратура обратилась к Германии с просьбой предоставить информацию о результатах анализов Алексея Навального. Копию запроса опубликовало издание... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T21:36

2020-09-01T21:36

2020-09-01T22:54

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

омск

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Генеральная прокуратура обратилась к <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> с просьбой предоставить информацию о результатах анализов <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Копию запроса опубликовало издание <a href="https://www.rbc.ru/politics/01/09/2020/5f4e5a2f9a7947735319c6d9" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Немецкую сторону попросили сообщить, как проходит лечение пациента. В частности, ведомство интересует, были ли найдены в его организме вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Также российское ведомство приложило к документу данные о доследственной проверке причин госпитализации блогера. К обращению Генпрокуратуры прилагается запрос об оказании правовой помощи, направленный управлением на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. Немецкую клинику попросили рассказать о результатах судебно-медицинской экспертизы по спектральному анализу выявленных в организме Навального наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, в том числе тяжелых металлов.Помимо прочего, надзорное ведомство поинтересовалось, были ли у пациента выявлены какие-либо хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом.Алексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа после того, как его самочувствие резко ухудшилось в самолете по пути в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Блогер впал в кому. Позже его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".После того как врачи из "Шарите" заявили об отравлении Навального неизвестным веществом, Мураховский попросил немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали такой вывод. Он подчеркнул, что эта версия рассматривалась при поступлении пациента в больницу, однако не нашла подтверждения. Врач добавил, что снижение уровня холинэстеразы, о котором сообщили немецкие коллеги, может быть спровоцировано целым рядом причин: от приема препаратов до эндогенных факторов.Российские специалисты также заявили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.

https://ria.ru/20200901/navalnyy-1576567002.html

https://ria.ru/20200830/navalnyy-1576501452.html

https://ria.ru/20200829/myasnikov-1576475317.html

Sergej Klassen Оне ещё не придумали правдоподобную версию отравления. Надоть подождать. Идет поиск. 88

Zlydennemets Three Вроде забыли. Но всплыло. Не тонет 60

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россия

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омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, омск, в мире