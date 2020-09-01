https://ria.ru/20200901/navalnyy-1576567002.html

Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального

Глава МИД России Сергей Лавров отверг утверждения, что российская сторона не ведет расследование инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:55

2020-09-01T11:55

2020-09-01T12:05

госпитализация алексея навального

сергей лавров

алексей навальный

москва

омск

сша

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> отверг утверждения, что российская сторона не ведет расследование инцидента с оппозиционером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.По его словам, никакой информации сейчас не дают и в ФРГ. "Вот он наконец уже неделю как находится в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, немецкие врачи тоже никакой информации не дают, значит требуется дополнительное время, но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает за то, что они пытаются скрыть истину", — добавил глава МИД.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200830/navalnyy-1576501452.html

https://ria.ru/20200828/myasnikov-1576456180.html

Ольга Занкова то что немцы неделю молчат говорит о том, что они мучительно пытаются сформулировать так, чтобы обвинить Россию 389

Oleg Remov Kerch Слава Богу, что оригиналы анализов у нас есть. Этим мы эту ситуацию не полностью, но контролируем. Здесь не получится как со Скрипалями. 364

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москва

омск

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, москва, омск, сша, происшествия