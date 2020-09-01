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https://ria.ru/20200901/navalnyy-1576567002.html
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Глава МИД России Сергей Лавров отверг утверждения, что российская сторона не ведет расследование инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:55
2020-09-01T12:05
госпитализация алексея навального
сергей лавров
алексей навальный
москва
омск
сша
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> отверг утверждения, что российская сторона не ведет расследование инцидента с оппозиционером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.По его словам, никакой информации сейчас не дают и в ФРГ. "Вот он наконец уже неделю как находится в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, немецкие врачи тоже никакой информации не дают, значит требуется дополнительное время, но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает за то, что они пытаются скрыть истину", — добавил глава МИД.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200830/navalnyy-1576501452.html
https://ria.ru/20200828/myasnikov-1576456180.html
то что немцы неделю молчат говорит о том, что они мучительно пытаются сформулировать так, чтобы обвинить Россию
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Слава Богу, что оригиналы анализов у нас есть. Этим мы эту ситуацию не полностью, но контролируем. Здесь не получится как со Скрипалями.
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москва
омск
сша
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, москва, омск, сша, происшествия

Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального

11:55 01.09.2020 (обновлено: 12:05 01.09.2020)
178384
© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Алексей Навальный
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров отверг утверждения, что российская сторона не ведет расследование инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Вот вы знаете, нам сейчас выдвигают требования, чтобы врачи в Омске немедленно представили свои заключения, чтобы мы провели расследование по поводу того, что Навальный попал в кому. Помните, в Омске он пролежал чуть более суток, и уже все наши западные коллеги подняли шум, почему нет никакой информации? " — сказал министр, выступая в МГИМО.

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Немецкий фонд рассказал о состоянии Навального перед вылетом в Германию
По его словам, никакой информации сейчас не дают и в ФРГ. "Вот он наконец уже неделю как находится в Германии, немецкие врачи тоже никакой информации не дают, значит требуется дополнительное время, но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает за то, что они пытаются скрыть истину", — добавил глава МИД.

"Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию, это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, следствие может начаться, когда будет уставлено, что произошло, что, повторяю, пока не ясно, и немецкие врачи пока не могут соответствующую информацию нам передать. Наша генеральная прокуратура обратилась к коллегам в Германии с просьбой задействовать соглашение об оказании взаимной правовой помощи...", — отметил Лавров.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
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Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
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Госпитализация Алексея НавальногоСергей ЛавровАлексей НавальныйМоскваОмскСШАПроисшествия
Популярные комментарии
то что немцы неделю молчат говорит о том, что они мучительно пытаются сформулировать так, чтобы обвинить Россию
1 сентября, 12:17
О Ольга Занкова
328833047
Слава Богу, что оригиналы анализов у нас есть. Этим мы эту ситуацию не полностью, но контролируем. Здесь не получится как со Скрипалями.
1 сентября, 12:08
Oleg Remov Kerch
309511048
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