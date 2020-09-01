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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200901/narod-1576568311.html
Путин призвал не забывать подвиг народа в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока для школьников в День знаний отметил, что нет испытания трагичнее, чем война, подвиг народа в Великой... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:13
2020-09-01T12:48
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе открытого урока для школьников в День знаний отметил, что нет испытания трагичнее, чем война, подвиг народа в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт."Мы все чтим наших героев, восхищаемся ими, преклоняемся перед их мужеством и стойкостью. И чем больше мы узнаем, тем глубже понимаем: нет испытания сложнее и трагичнее, чем война. Она пытается отнять будущее, обрывает мечты и ломает судьбы. Не щадит никого", - сказал Путин.Он добавил, что очень много подростков, ровесников сегодняшних старшеклассников уходили на фронт и в партизанские отряды. "Многие из них просто приписывали себе несколько лет, чтобы скорее включиться в борьбу с врагом. Подростки и даже дети без всяких скидок на возраст работали на эвакуированных в тыл заводах и фабриках, потому что знали, что кроме них и их матерей к станку встать просто некому", - сказал Путин.Президент отметил, что часть своего заработка работающие в тылу подростки перечисляли на нужды оборонного производства, на нужды фронта. "Именно так появились танковые колонны, самолеты, целые эскадрильи, названные в их честь. Например, "Саратовский школьник", "Пермский пионер", "Комсомолец Татарии", - напомнил Путин.Он добавил, что в тылу, как и на фронте, люди проявляли настоящий героизм, поэтому с 2020 года появилось почетное звание "Город трудовой доблести", его уже удостоены 20 городов. "Ваши ровесники в годы войны самоотверженно помогали своей стране, наравне со взрослыми защищали родину. Перед лицом чудовищной нацистской угрозы в единый строй встал тогда весь наш народ, и на фронте, и в тылу. Победа была действительно общей, и этот священный всенародный подвиг никогда не должен быть забыт", - заключил президент.
https://ria.ru/20200624/1573406504.html
https://ria.ru/20200510/1571245823.html
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великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, общество

Путин призвал не забывать подвиг народа в Великой Отечественной войне

12:13 01.09.2020 (обновлено: 12:48 01.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока для школьников в День знаний отметил, что нет испытания трагичнее, чем война, подвиг народа в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт.
"Мы все чтим наших героев, восхищаемся ими, преклоняемся перед их мужеством и стойкостью. И чем больше мы узнаем, тем глубже понимаем: нет испытания сложнее и трагичнее, чем война. Она пытается отнять будущее, обрывает мечты и ломает судьбы. Не щадит никого", - сказал Путин.
Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2020
24 июня, 10:2575 лет Великой Победы
Путин призвал отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне
Он добавил, что очень много подростков, ровесников сегодняшних старшеклассников уходили на фронт и в партизанские отряды. "Многие из них просто приписывали себе несколько лет, чтобы скорее включиться в борьбу с врагом. Подростки и даже дети без всяких скидок на возраст работали на эвакуированных в тыл заводах и фабриках, потому что знали, что кроме них и их матерей к станку встать просто некому", - сказал Путин.
Президент отметил, что часть своего заработка работающие в тылу подростки перечисляли на нужды оборонного производства, на нужды фронта. "Именно так появились танковые колонны, самолеты, целые эскадрильи, названные в их честь. Например, "Саратовский школьник", "Пермский пионер", "Комсомолец Татарии", - напомнил Путин.
Он добавил, что в тылу, как и на фронте, люди проявляли настоящий героизм, поэтому с 2020 года появилось почетное звание "Город трудовой доблести", его уже удостоены 20 городов. "Ваши ровесники в годы войны самоотверженно помогали своей стране, наравне со взрослыми защищали родину. Перед лицом чудовищной нацистской угрозы в единый строй встал тогда весь наш народ, и на фронте, и в тылу. Победа была действительно общей, и этот священный всенародный подвиг никогда не должен быть забыт", - заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 10.05.2020
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинОбщество
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