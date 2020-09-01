https://ria.ru/20200901/minoborony-1576571472.html

Путин сообщил о завершении создания филиалов Нахимовского училища

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что создание филиалов нахимовского училища завершено на всех российских флотах. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:56

2020-09-01T12:56

2020-09-01T13:16

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

безопасность

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/22514/89/225148996_0:281:3000:1969_1400x0_80_0_0_3d64798f7e3100ce1fad77ce7a5d1cc6.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> сообщил, что создание филиалов нахимовского училища завершено на всех российских флотах.По словам президента, <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Минобороны</a> блестяще справилось с этой задачей. В Минобороны несколько десятков довузовских учебных заведений, и все они самого высокого качества, отметил президент.Президент выразил уверенность в том, что курсанты училищ будут эффективно использовать новые лаборатории и оборудование для получения новых знаний не только в области военно-морского дела, но и широких знаний вообще.Путин также подчеркнул, что учеба в нахимовских училищах не только будет способствовать получению блестящих, нужных современному человеку знаний, но и воспитанию в патриотическом духе. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обязательно постарается приехать в филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.Президент РФ во вторник по видеосвязи принял участие во всероссийском открытом уроке, который в этом году посвящен 75-летию Победы в <a href="https://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna/" target="_blank">Великой Отечественной войне</a> и проходит под девизом "Помнить – значит знать". Один из участников встречи - курсант филиала училища в Калининграде - пригласил президента посетить их учебное заведение."Спасибо, обязательно постараюсь приехать", - заявил в ответ Путин.Президент поздравил ребят с поступлением, началом учебы в новом филиале, пожелал удачи."То, что вы в новом учебном заведении, оборудованном по последнему слову техники и требований сегодняшнего дня для учебного процесса, будете получать современные, нужные вам знания, я этому очень рад... Уверен, что вы будете довольны и ваши родители будут довольны тем уровнем и качеством знаний, который вы получите в Нахимовском училище", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1575007896.html

https://ria.ru/20190620/1555746383.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, безопасность, общество