https://ria.ru/20200901/minoborony-1576571472.html
Путин сообщил о завершении создания филиалов Нахимовского училища
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что создание филиалов нахимовского училища завершено на всех российских флотах. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:56
2020-09-01T12:56
2020-09-01T13:16
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
безопасность
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> сообщил, что создание филиалов нахимовского училища завершено на всех российских флотах.По словам президента, <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Минобороны</a> блестяще справилось с этой задачей. В Минобороны несколько десятков довузовских учебных заведений, и все они самого высокого качества, отметил президент.Президент выразил уверенность в том, что курсанты училищ будут эффективно использовать новые лаборатории и оборудование для получения новых знаний не только в области военно-морского дела, но и широких знаний вообще.Путин также подчеркнул, что учеба в нахимовских училищах не только будет способствовать получению блестящих, нужных современному человеку знаний, но и воспитанию в патриотическом духе. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обязательно постарается приехать в филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.Президент РФ во вторник по видеосвязи принял участие во всероссийском открытом уроке, который в этом году посвящен 75-летию Победы в <a href="https://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna/" target="_blank">Великой Отечественной войне</a> и проходит под девизом "Помнить – значит знать". Один из участников встречи - курсант филиала училища в Калининграде - пригласил президента посетить их учебное заведение."Спасибо, обязательно постараюсь приехать", - заявил в ответ Путин.Президент поздравил ребят с поступлением, началом учебы в новом филиале, пожелал удачи."То, что вы в новом учебном заведении, оборудованном по последнему слову техники и требований сегодняшнего дня для учебного процесса, будете получать современные, нужные вам знания, я этому очень рад... Уверен, что вы будете довольны и ваши родители будут довольны тем уровнем и качеством знаний, который вы получите в Нахимовском училище", - заключил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1575007896.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, безопасность, общество
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
сообщил, что создание филиалов нахимовского училища завершено на всех российских флотах.
"Таким образом, мы закончили создание филиалов нахимовского училища на всех российских флотах. Это большое мероприятие, связанное с подготовкой будущих кадров для военно-морского флота России", - сказал Путин во время всероссийского открытого видеоурока.
По словам президента, Минобороны
блестяще справилось с этой задачей. В Минобороны несколько десятков довузовских учебных заведений, и все они самого высокого качества, отметил президент.
Президент выразил уверенность в том, что курсанты училищ будут эффективно использовать новые лаборатории и оборудование для получения новых знаний не только в области военно-морского дела, но и широких знаний вообще.
Путин также подчеркнул, что учеба в нахимовских училищах не только будет способствовать получению блестящих, нужных современному человеку знаний, но и воспитанию в патриотическом духе.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обязательно постарается приехать в филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.
Президент РФ во вторник по видеосвязи принял участие во всероссийском открытом уроке, который в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
и проходит под девизом "Помнить – значит знать". Один из участников встречи - курсант филиала училища в Калининграде - пригласил президента посетить их учебное заведение.
"Спасибо, обязательно постараюсь приехать", - заявил в ответ Путин.
Президент поздравил ребят с поступлением, началом учебы в новом филиале, пожелал удачи.
"То, что вы в новом учебном заведении, оборудованном по последнему слову техники и требований сегодняшнего дня для учебного процесса, будете получать современные, нужные вам знания, я этому очень рад... Уверен, что вы будете довольны и ваши родители будут довольны тем уровнем и качеством знаний, который вы получите в Нахимовском училище", - заключил он.