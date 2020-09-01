Лукашенко рассказал, как устраивал на госслужбу оппозиционера Латушко
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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что устраивал Павла Латушко на высокие должности по его запросу, а он переметнулся в оппозиционный Координационный совет (КС), потому что решил, что нынешняя власть "рухнет" и "надо бежать в другую".
Соответствующий отрывок из выступления главы государства показал во вторник телеканал ОНТ. Лукашенко посещал колледж в Барановичах (Брестская область), где ответил на вопросы журналистов. Один из вопросов касался бывшего чиновника, перешедшего в оппозицию после президентских выборов.
"Я знаю, на кого ты намекаешь, яркая личность. На коленях стоял, дрожал: "Пошлите меня в правительство". Стал министром (культуры – ред.). Поработал министром – "Я хочу послом быть" - "Куда?" - "Во Францию". Ладно, езжай во Францию. Как-то старался по-отечески относиться. Оттуда приехал, тоже просился в правительство, (но) не было такого портфеля. "Можно я поработаю где-нибудь там и там?" - "Где?" - "В (театре имени – ред.) Янки Купалы". Иди поработай. Потом (ему – ред.) показалось, что власть наклонилась, а может быть, где-то рухнула, но не потому, что он наконец-то проснулся или мама ему глаза открыла. Нет, он и был такой, но он увидел, что, наверное, в этой власти – все, она рухнет, надо бежать в другую, вот он и побежал", - заявил Лукашенко, имея в виду Латушко.
Между тем президент отметил, что, "к его (Лукашенко) счастью" в оппозиции "разобрались" и "оценили услуги" Латушко. "Вот поверьте моей информации, там ребята разобрались. Там и так им места не хватает, их же "черная сотня" там, а портфелей в правительстве 20, ну и президентский – 21. А куда остальным? А тут он еще", - сказал президент республики.
Он также добавил, что Латушко ответит по закону, так как он "перешел красную линию".
Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого Латушко был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время. Вслед за директором более 50 сотрудников театра также написали заявления об увольнении. Латушко перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
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