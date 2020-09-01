https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576603987.html

Лукашенко рассказал, как устраивал на госслужбу оппозиционера Латушко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что устраивал Павла Латушко на высокие должности по его запросу, а он переметнулся в оппозиционный... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T22:13

2020-09-01T22:13

2020-09-01T22:13

протесты в белоруссии

павел латушко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576125371_0:0:2515:1415_1400x0_80_0_0_b6948c676eacfdc6275ef3d610e3fffc.jpg

<strong>МИНСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> рассказал, что устраивал <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павла Латушко</a> на высокие должности по его запросу, а он переметнулся в оппозиционный Координационный совет (КС), потому что решил, что нынешняя власть "рухнет" и "надо бежать в другую".Соответствующий отрывок из выступления главы государства показал во вторник телеканал <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>. Лукашенко посещал колледж в Барановичах (<a href="http://ria.ru/location_Brestskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Брестская область</a>), где ответил на вопросы журналистов. Один из вопросов касался бывшего чиновника, перешедшего в оппозицию после президентских выборов."Я знаю, на кого ты намекаешь, яркая личность. На коленях стоял, дрожал: "Пошлите меня в правительство". Стал министром (культуры – ред.). Поработал министром – "Я хочу послом быть" - "Куда?" - "Во Францию". Ладно, езжай во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a>. Как-то старался по-отечески относиться. Оттуда приехал, тоже просился в правительство, (но) не было такого портфеля. "Можно я поработаю где-нибудь там и там?" - "Где?" - "В (театре имени – ред.) Янки Купалы". Иди поработай. Потом (ему – ред.) показалось, что власть наклонилась, а может быть, где-то рухнула, но не потому, что он наконец-то проснулся или мама ему глаза открыла. Нет, он и был такой, но он увидел, что, наверное, в этой власти – все, она рухнет, надо бежать в другую, вот он и побежал", - заявил Лукашенко, имея в виду Латушко.Между тем президент отметил, что, "к его (Лукашенко) счастью" в оппозиции "разобрались" и "оценили услуги" Латушко. "Вот поверьте моей информации, там ребята разобрались. Там и так им места не хватает, их же "черная сотня" там, а портфелей в правительстве 20, ну и президентский – 21. А куда остальным? А тут он еще", - сказал президент республики.Он также добавил, что Латушко ответит по закону, так как он "перешел красную линию".Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого Латушко был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время. Вслед за директором более 50 сотрудников театра также написали заявления об увольнении. Латушко перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.

https://ria.ru/20200831/posol-1576549556.html

https://ria.ru/20200901/kondrusevich-1576580119.html

https://ria.ru/20200818/1575885102.html

давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн Ох уж эти сказки...Ох уж эти сказочники... 16

1

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, александр лукашенко, белоруссия, в мире