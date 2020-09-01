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"Лидеры России" подняли на вершину Эльбруса знамя Победы
Финалисты третьего сезона конкурса "Лидеры России" 1 сентября подняли знамя Победы на самую высокую точку России и Европы – гору Эльбрус – в честь 75-летия... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:47
2020-09-01T16:47
"лидеры россии"
эльбрус
алексей комиссаров
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Финалисты третьего сезона конкурса "Лидеры России" 1 сентября подняли знамя Победы на самую высокую точку России и Европы – гору Эльбрус – в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участники совершили восхождение на гору в рамках проекта сообщества победителей конкурса – клуба "Эльбрус". "В проекте "Восхождение на Эльбрус" каждый член команды берет ответственность за себя и команду, но в этом году участники также объединены общим смыслом – вознесением на вершину Эльбруса знамени Победы. Этим мы хотим показать важность слова "Победа" как память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах, и также побед в широком смысле слова. Каждому человеку важно идти к своей или общей командой победе, не поддаваться внешним событиям и обстоятельствам, будь то пандемия или сложные погодные и высокогорные условия Эльбруса", – прокомментировал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.Клуб "Эльбрус" был создан в 2018 году. Его цель – не только командообразование и проверка лидерских качеств в сложных высокогорных условиях, но и реализация важных социальных проектов, образовательных программ и волонтерских инициатив в разных регионах страны. В этом году в восхождении приняли участие суперфиналисты конкурса "Лидеры России – 2020"."Для меня основная ценность проекта "Восхождение на Эльбрус" – это возможность познакомиться с новыми людьми, испытать себя в кризисных ситуациях, а также понять, как выстраивать коммуникацию в новом коллективе в сложных ситуациях", – подчеркнул Алексей Грибанов, суперфиналист конкурса "Лидеры России – 2020", первый заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия.В конкурсе "Лидеры России" участники проявляли лидерские качества, работали в команде, решали сложные кейсы. Сейчас с коллегами они оказались в непривычных высокогорных условиях, в ситуации, когда проявление лидерских качеств потребовалось в реальной жизни. Сразу после восхождения участники поедут на суперфинал конкурса "Лидеры России". Он будет проходить 6–7 сентября этого года на площадке мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.
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"лидеры россии", эльбрус, алексей комиссаров, общество

"Лидеры России" подняли на вершину Эльбруса знамя Победы

16:47 01.09.2020
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© Официальный сайт конкурса управленцев "Лидеры России"Участники конкурса управленцев "Лидеры России" на горе Эльбрус
Участники конкурса управленцев Лидеры России на горе Эльбрус - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Официальный сайт конкурса управленцев "Лидеры России"
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Финалисты третьего сезона конкурса "Лидеры России" 1 сентября подняли знамя Победы на самую высокую точку России и Европы – гору Эльбрус – в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участники совершили восхождение на гору в рамках проекта сообщества победителей конкурса – клуба "Эльбрус".
"В проекте "Восхождение на Эльбрус" каждый член команды берет ответственность за себя и команду, но в этом году участники также объединены общим смыслом – вознесением на вершину Эльбруса знамени Победы. Этим мы хотим показать важность слова "Победа" как память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах, и также побед в широком смысле слова. Каждому человеку важно идти к своей или общей командой победе, не поддаваться внешним событиям и обстоятельствам, будь то пандемия или сложные погодные и высокогорные условия Эльбруса", – прокомментировал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
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Клуб "Эльбрус" был создан в 2018 году. Его цель – не только командообразование и проверка лидерских качеств в сложных высокогорных условиях, но и реализация важных социальных проектов, образовательных программ и волонтерских инициатив в разных регионах страны. В этом году в восхождении приняли участие суперфиналисты конкурса "Лидеры России – 2020".
"Для меня основная ценность проекта "Восхождение на Эльбрус" – это возможность познакомиться с новыми людьми, испытать себя в кризисных ситуациях, а также понять, как выстраивать коммуникацию в новом коллективе в сложных ситуациях", – подчеркнул Алексей Грибанов, суперфиналист конкурса "Лидеры России – 2020", первый заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия.
В конкурсе "Лидеры России" участники проявляли лидерские качества, работали в команде, решали сложные кейсы. Сейчас с коллегами они оказались в непривычных высокогорных условиях, в ситуации, когда проявление лидерских качеств потребовалось в реальной жизни. Сразу после восхождения участники поедут на суперфинал конкурса "Лидеры России". Он будет проходить 6–7 сентября этого года на площадке мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.
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"Лидеры России"ЭльбрусАлексей КомиссаровОбщество
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