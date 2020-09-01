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Ученый развеял британский миф о любви российских космонавтов к укропу
Российские космонавты никогда не заказывали укроп на борт космических станций, рассказал РИА Новости ранее заведующий отделом питания Института... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T06:06
2020-09-01T06:06
хочу стать космонавтом
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Российские космонавты никогда не заказывали укроп на борт космических станций, рассказал РИА Новости ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Александр Агуреев.Ранее британская журналистка Лиза Хейзлдайн рассказала журналу New Statesman о необычной страсти россиян к укропу и попыталась объяснить, почему в русской кухне эта приправа "вездесуща и повсеместна". По ее словам, в России любят укроп настолько, что космонавты якобы даже просили доставить его на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>.По его словам, он может гарантировать отсутствие просьб доставить укроп начиная с 1968 года, когда начал заниматься космическим питанием.
https://ria.ru/20200824/1576216689.html
Укоп на космической станции вреден. Начнет там скакать в кастрюле и станция с орбиты сойдет.
22
Набрехала как все западные журналисты, когда пишут о России.
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россия
РИА Новости
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Ученый развеял британский миф о любви российских космонавтов к укропу

06:06 01.09.2020
3640
© Fotolia / gossip7Петрушка и укроп на кухонном столе
Петрушка и укроп на кухонном столе
© Fotolia / gossip7
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские космонавты никогда не заказывали укроп на борт космических станций, рассказал РИА Новости ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.
Ранее британская журналистка Лиза Хейзлдайн рассказала журналу New Statesman о необычной страсти россиян к укропу и попыталась объяснить, почему в русской кухне эта приправа "вездесуща и повсеместна". По ее словам, в России любят укроп настолько, что космонавты якобы даже просили доставить его на МКС.
"Про укроп я ничего не знаю. Ни в одном решении (о доставке продуктов российским космонавтам - ред.) об этом не говорилось. У нас есть перечень продуктов, которые входят в перечень свежих овощей и фруктов. Мы даже огурцы не посылаем, потому что они плохо сохраняются. Помидоры, лук, чеснок, апельсины, грейпфруты (отправляем - ред.). Мандарины тоже не посылали, потому что они плохо доходят. Укропа никогда не было", - отметил Агуреев.
По его словам, он может гарантировать отсутствие просьб доставить укроп начиная с 1968 года, когда начал заниматься космическим питанием.
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Хочу стать космонавтомРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
Популярные комментарии
Укоп на космической станции вреден. Начнет там скакать в кастрюле и станция с орбиты сойдет.
1 сентября, 06:08
ЛКЛысый Кучерявый
0220000
Набрехала как все западные журналисты, когда пишут о России.
1 сентября, 06:43
Ivana Ivanova
1710100
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