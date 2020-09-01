https://ria.ru/20200901/kosmonavt-1576555880.html
Ученый развеял британский миф о любви российских космонавтов к укропу
Российские космонавты никогда не заказывали укроп на борт космических станций, рассказал РИА Новости ранее заведующий отделом питания Института... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T06:06
2020-09-01T06:06
2020-09-01T06:06
хочу стать космонавтом
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Российские космонавты никогда не заказывали укроп на борт космических станций, рассказал РИА Новости ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Александр Агуреев.Ранее британская журналистка Лиза Хейзлдайн рассказала журналу New Statesman о необычной страсти россиян к укропу и попыталась объяснить, почему в русской кухне эта приправа "вездесуща и повсеместна". По ее словам, в России любят укроп настолько, что космонавты якобы даже просили доставить его на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>.По его словам, он может гарантировать отсутствие просьб доставить укроп начиная с 1968 года, когда начал заниматься космическим питанием.
https://ria.ru/20200824/1576216689.html
Лысый Кучерявый
Укоп на космической станции вреден. Начнет там скакать в кастрюле и станция с орбиты сойдет.
22
Ivana Ivanova
Набрехала как все западные журналисты, когда пишут о России.
19
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука