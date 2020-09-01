https://ria.ru/20200901/kosmonavt-1576555880.html

Ученый развеял британский миф о любви российских космонавтов к укропу

Российские космонавты никогда не заказывали укроп на борт космических станций, рассказал РИА Новости ранее заведующий отделом питания Института... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T06:06

2020-09-01T06:06

2020-09-01T06:06

хочу стать космонавтом

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Российские космонавты никогда не заказывали укроп на борт космических станций, рассказал РИА Новости ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Александр Агуреев.Ранее британская журналистка Лиза Хейзлдайн рассказала журналу New Statesman о необычной страсти россиян к укропу и попыталась объяснить, почему в русской кухне эта приправа "вездесуща и повсеместна". По ее словам, в России любят укроп настолько, что космонавты якобы даже просили доставить его на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>.По его словам, он может гарантировать отсутствие просьб доставить укроп начиная с 1968 года, когда начал заниматься космическим питанием.

https://ria.ru/20200824/1576216689.html

Лысый Кучерявый Укоп на космической станции вреден. Начнет там скакать в кастрюле и станция с орбиты сойдет. 22

Ivana Ivanova Набрехала как все западные журналисты, когда пишут о России. 19

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука