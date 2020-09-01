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МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой
МИД Дании вызвал российского посла Владимира Барбина из-за инцидента с Су-27 над Балтийским морем, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T19:10
2020-09-01T20:58
владимир барбин
россия
балтийское море
су-27
мид дании‎
швеция
германия
дания
сша
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<strong>СТОКГОЛЬМ, 1 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Danii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Дании</a> вызвал российского посла <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Barbin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Барбина</a> из-за инцидента с Су-27 над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a>, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.В Копенгагене обвинили Москву в нарушении воздушного пространства королевства 28 августа."Необходимо, чтобы все стороны, включая Россию, придерживались базовых принципов международного законодательства", — заявил глава датского МИД Йеппе Кофод.Ранее, как рассказали в Минобороны, российские системы контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к государственной границе американский, шведский и датский самолеты-разведчики. Чтобы опознать воздушные суда и не допустить пересечения российской границы, в воздух подняли истребитель Су-27.В Москве подчеркивали, что после разворота иностранных самолетов российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, его полет выполнялся над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами. Обвинения НАТО в нарушении государственной границы Дании в Минобороны опровергли. Накануне Су-27 также <a href="https://ria.ru/20200831/perekhvat-1576553707.html" target="_blank">поднимался</a> для перехвата иностранных военных самолетов над Балтийским морем.
https://ria.ru/20200830/perekhvat-1576488816.html
Думаю, что тогда нужно в ответ вызывать послов, чьи самолеты летят в сторону границ РФ...
86
На самолете нет стоп крана. В процессе преследования может и залететь. Это постоянно происходит на греко-турецкой границе. Не хотите, чтобы нарушали, не провоцируйте. Не подлетайте близко.
83
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россия
балтийское море
швеция
германия
дания
сша
РИА Новости
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владимир барбин, россия, балтийское море, су-27, мид дании‎, швеция, германия, дания, сша, в мире

МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

19:10 01.09.2020 (обновлено: 20:58 01.09.2020)
14561
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-27
Многоцелевые истребители Су-27 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СТОКГОЛЬМ, 1 сен — РИА Новости. МИД Дании вызвал российского посла Владимира Барбина из-за инцидента с Су-27 над Балтийским морем, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
В Копенгагене обвинили Москву в нарушении воздушного пространства королевства 28 августа.
"Необходимо, чтобы все стороны, включая Россию, придерживались базовых принципов международного законодательства", — заявил глава датского МИД Йеппе Кофод.
Ранее, как рассказали в Минобороны, российские системы контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к государственной границе американский, шведский и датский самолеты-разведчики. Чтобы опознать воздушные суда и не допустить пересечения российской границы, в воздух подняли истребитель Су-27.
В Москве подчеркивали, что после разворота иностранных самолетов российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, его полет выполнялся над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами. Обвинения НАТО в нарушении государственной границы Дании в Минобороны опровергли.
Накануне Су-27 также поднимался для перехвата иностранных военных самолетов над Балтийским морем.
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 13:35
Генерал ответил на претензии ВВС США по перехвату В-52Н над Черным морем
77170327529
Обсудить 12
Владимир БарбинРоссияБалтийское мореСу-27МИД Дании‎ШвецияГерманияДанияСШАВ мире
Популярные комментарии
Думаю, что тогда нужно в ответ вызывать послов, чьи самолеты летят в сторону границ РФ...
1 сентября, 19:40
Alex Grosh
7850003
На самолете нет стоп крана. В процессе преследования может и залететь. Это постоянно происходит на греко-турецкой границе. Не хотите, чтобы нарушали, не провоцируйте. Не подлетайте близко.
1 сентября, 19:28
nakιs Kamakιs
7411007
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