https://ria.ru/20200901/intsident-1576599261.html

МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

МИД Дании вызвал российского посла Владимира Барбина из-за инцидента с Су-27 над Балтийским морем, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T19:10

2020-09-01T19:10

2020-09-01T20:58

владимир барбин

россия

балтийское море

су-27

мид дании‎

швеция

германия

дания

сша

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<strong>СТОКГОЛЬМ, 1 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Danii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Дании</a> вызвал российского посла <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Barbin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Барбина</a> из-за инцидента с Су-27 над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a>, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.В Копенгагене обвинили Москву в нарушении воздушного пространства королевства 28 августа."Необходимо, чтобы все стороны, включая Россию, придерживались базовых принципов международного законодательства", — заявил глава датского МИД Йеппе Кофод.Ранее, как рассказали в Минобороны, российские системы контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к государственной границе американский, шведский и датский самолеты-разведчики. Чтобы опознать воздушные суда и не допустить пересечения российской границы, в воздух подняли истребитель Су-27.В Москве подчеркивали, что после разворота иностранных самолетов российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, его полет выполнялся над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами. Обвинения НАТО в нарушении государственной границы Дании в Минобороны опровергли. Накануне Су-27 также <a href="https://ria.ru/20200831/perekhvat-1576553707.html" target="_blank">поднимался</a> для перехвата иностранных военных самолетов над Балтийским морем.

https://ria.ru/20200830/perekhvat-1576488816.html

Alex Grosh Думаю, что тогда нужно в ответ вызывать послов, чьи самолеты летят в сторону границ РФ... 86

nakιs Kamakιs На самолете нет стоп крана. В процессе преследования может и залететь. Это постоянно происходит на греко-турецкой границе. Не хотите, чтобы нарушали, не провоцируйте. Не подлетайте близко. 83

12

россия

балтийское море

швеция

германия

дания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир барбин, россия, балтийское море, су-27, мид дании‎, швеция, германия, дания, сша, в мире