https://ria.ru/20200831/perekhvat-1576553707.html

Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Балтикой

Российские истребители 31 августа сопровождали над Балтийским морем стратегические бомбардировщики США, нарушений границы РФ не допущено, сообщил Национальный... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T23:39

2020-08-31T23:39

2020-08-31T23:39

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

b-52

балтийское море

ввс сша

су-27

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Российские истребители 31 августа сопровождали над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a> стратегические бомбардировщики <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, нарушений границы РФ не допущено, сообщил Национальный центр управления обороной."Тридцать первого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ три воздушные цели", - говорится в сообщении.Отмечается, что в воздух были подняты три истребителя <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота."Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52H</a> <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>. После удаления американских самолетов от Государственной границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что весь полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения Государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> американскими самолетами не допущено", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200830/perekhvat-1576488816.html

https://ria.ru/20200831/perekhvat-1576546234.html

3

россия

балтийское море

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, b-52, балтийское море, ввс сша, су-27, сша, безопасность, в мире