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https://ria.ru/20200831/perekhvat-1576553707.html
Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Балтикой
Российские истребители 31 августа сопровождали над Балтийским морем стратегические бомбардировщики США, нарушений границы РФ не допущено, сообщил Национальный... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T23:39
2020-08-31T23:39
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
b-52
балтийское море
ввс сша
су-27
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Российские истребители 31 августа сопровождали над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a> стратегические бомбардировщики <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, нарушений границы РФ не допущено, сообщил Национальный центр управления обороной."Тридцать первого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ три воздушные цели", - говорится в сообщении.Отмечается, что в воздух были подняты три истребителя <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота."Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52H</a> <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>. После удаления американских самолетов от Государственной границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что весь полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения Государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> американскими самолетами не допущено", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200830/perekhvat-1576488816.html
https://ria.ru/20200831/perekhvat-1576546234.html
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россия
балтийское море
сша
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, b-52, балтийское море, ввс сша, су-27, сша, безопасность, в мире

Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Балтикой

23:39 31.08.2020
2077
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-27
Многоцелевые истребители Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские истребители 31 августа сопровождали над Балтийским морем стратегические бомбардировщики США, нарушений границы РФ не допущено, сообщил Национальный центр управления обороной.
"Тридцать первого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ три воздушные цели", - говорится в сообщении.
Многоцелевой истребитель Су-27
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Отмечается, что в воздух были подняты три истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.
"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США. После удаления американских самолетов от Государственной границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что весь полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
"Нарушения Государственной границы Российской Федерации американскими самолетами не допущено", - добавляется в сообщении.
Самолет Су-27 во время показательных учений
Вчера, 18:46
Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем
33310102
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияB-52Балтийское мореВВС СШАСу-27СШАБезопасностьВ мире
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