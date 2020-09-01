https://ria.ru/20200901/gripp-1576566883.html

Названа опасность гриппа для людей из группы риска

Грипп может вызывать различные осложнения внутренних органов у тех, кто находится в группе риска, именно поэтому нужна вакцинация, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:53

2020-09-01T11:53

2020-09-01T11:53

россия

здоровье - общество

грипп

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/tag_gripp" target="_blank">Грипп</a> может вызывать различные осложнения внутренних органов у тех, кто находится в группе риска, именно поэтому нужна вакцинация, сообщил РИА Новости главный внештатный инфекционист Департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по ЦАО, врач-инфекционист Илья Акинфиев.Первого сентября стартует масштабная вакцинация против гриппа в Москве. Вакцинацию можно пройти во всех районных поликлиниках и в мобильных пунктах."Вакцинация необходима для предотвращения заболевания гриппом, так как он опасен своим осложнениями. Ведь осложнения проявляются у тех лиц, которые находятся в группе риска - это дети, беременные женщины, лица старше 60 лет, а также люди с хроническими соматическими заболеваниями. Именно у них грипп протекает достаточно тяжело и вызывает различные осложнения внутренних органов", - сообщил Акинфеев.Врач подчеркнул, что такие люди должны быть вакцинированы в первую очередь, чтобы не заболеть гриппом либо перенести его в лёгкой форме.По его словам, вакцинировать детей можно уже с шести месяцев.Как ранее сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_KHripun_glava_departamenta_zdravookhranenija_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Хрипун</a>, в Москве начинают работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа: более 400 - в поликлиниках, а также 44 мобильных пунктах. Мобильные пункты расположены в разных частях города: 36 – на станциях метро, два — на станциях Московского центрального кольца, два — на железнодорожной платформе и четыре — в центрах госуслуг "Мои документы". Он отметил, что запасы вакцины достаточные, и посоветовал прививаться как можно раньше, чтобы избежать наложения инфекций.Для вакцинации в мобильных пунктах понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576547748.html

https://ria.ru/20200812/1575681775.html

https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576375773.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, грипп