https://ria.ru/20200901/efremov-1576584919.html

Ефремов не узнал себя на видео с места аварии

Актер Михаил Ефремов не уверен, что на видеозаписи с места смертельного ДТП в Москве запечатлен именно он, передает "Комсомольская правда". РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T15:57

2020-09-01T15:57

2020-09-01T16:29

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> не уверен, что на видеозаписи с места смертельного ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> запечатлен именно он, передает <a href="https://www.kp.ru/online/news/3998163/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>."Не знаю, я это или не я. Вроде да, а вроде нет. По жестам я себя узнать не могу", — сказал он. Артист также вновь призвал сделать биологическую экспертизу пассажирской подушки безопасности. Ранее Ефремов <a href="https://ria.ru/20200901/efremov-1576570753.html" target="_blank">назвал фейком</a> видео, предоставленное свидетельницей в качестве доказательства того, что его вытаскивали после аварии с водительского сиденья.ДТП с участием ЕфремоваВечером 8 июня автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с "Ладой". Ее водитель, курьер Сергей Захаров, позже умер в больнице от полученных травм. Согласно экспертизе, артист в момент ДТП был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.Изначально Ефремов признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. Артист утверждает, что не помнит, как произошел инцидент.

https://ria.ru/20200901/efremov-1576583639.html

https://ria.ru/20200901/pashaev-1576570282.html

sizif8 Ефремов своей последней роли играет самого себя. И эта роль, надо признать, достоверна и омерзительна. 68

salivina Так его никто и не узнаёт сейчас! В фильмах он - герой! А на деле, оказалось, далёк от героизма! 51

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия