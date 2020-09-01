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https://ria.ru/20200901/efremov-1576584919.html
Ефремов не узнал себя на видео с места аварии
Актер Михаил Ефремов не уверен, что на видеозаписи с места смертельного ДТП в Москве запечатлен именно он, передает "Комсомольская правда". РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:57
2020-09-01T16:29
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> не уверен, что на видеозаписи с места смертельного ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> запечатлен именно он, передает <a href="https://www.kp.ru/online/news/3998163/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>."Не знаю, я это или не я. Вроде да, а вроде нет. По жестам я себя узнать не могу", — сказал он. Артист также вновь призвал сделать биологическую экспертизу пассажирской подушки безопасности. Ранее Ефремов <a href="https://ria.ru/20200901/efremov-1576570753.html" target="_blank">назвал фейком</a> видео, предоставленное свидетельницей в качестве доказательства того, что его вытаскивали после аварии с водительского сиденья.ДТП с участием ЕфремоваВечером 8 июня автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с "Ладой". Ее водитель, курьер Сергей Захаров, позже умер в больнице от полученных травм. Согласно экспертизе, артист в момент ДТП был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.Изначально Ефремов признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. Артист утверждает, что не помнит, как произошел инцидент.
https://ria.ru/20200901/efremov-1576583639.html
https://ria.ru/20200901/pashaev-1576570282.html
Ефремов своей последней роли играет самого себя. И эта роль, надо признать, достоверна и омерзительна.
68
Так его никто и не узнаёт сейчас! В фильмах он - герой! А на деле, оказалось, далёк от героизма!
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов не узнал себя на видео с места аварии

15:57 01.09.2020 (обновлено: 16:29 01.09.2020)
5340
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов не уверен, что на видеозаписи с места смертельного ДТП в Москве запечатлен именно он, передает "Комсомольская правда".
"Не знаю, я это или не я. Вроде да, а вроде нет. По жестам я себя узнать не могу", — сказал он.
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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Ефремов вынес себе приговор в суде
Артист также вновь призвал сделать биологическую экспертизу пассажирской подушки безопасности.
Ранее Ефремов назвал фейком видео, предоставленное свидетельницей в качестве доказательства того, что его вытаскивали после аварии с водительского сиденья.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с "Ладой". Ее водитель, курьер Сергей Захаров, позже умер в больнице от полученных травм. Согласно экспертизе, артист в момент ДТП был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.
Изначально Ефремов признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. Артист утверждает, что не помнит, как произошел инцидент.
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6563447219
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ефремов своей последней роли играет самого себя. И эта роль, надо признать, достоверна и омерзительна.
1 сентября, 16:11
sizif8
6700010
Так его никто и не узнаёт сейчас! В фильмах он - герой! А на деле, оказалось, далёк от героизма!
1 сентября, 16:00
salivina
4821000
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