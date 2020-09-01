Ефремов назвал видео, где его вытаскивают из-за руля после ДТП, фейком
12:45 01.09.2020 (обновлено: 12:56 01.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов назвал фейком видео, снятое на мобильный телефон работницей бистро Светланой Набокиной, на котором его вытаскивают с водительского сиденья джипа после ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
"Это видео фейк, как и все, что с вами связано", - крикнул Ефремов в сторону адвоката потерпевших Александра Добровинского.
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Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что видео получено незаконным путем и его достоверность под сомнением. Свидетельница же рассказала, что отправила по почте видеозапись нотариусу, тот заверил ее.
"Согласно федеральному законодательству, у нас для нотариального заверения изымается телефон или устройство, на которое снято видео, а это ненормально. Оно смонтировано, это фейк", - добавил Пашаев.
Однако судья удовлетворила ходатайство и приобщила видео к материалам дела.
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Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.