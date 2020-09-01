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https://ria.ru/20200901/efremov-1576570753.html
Ефремов назвал видео, где его вытаскивают из-за руля после ДТП, фейком
Актер Михаил Ефремов назвал фейком видео, снятое на мобильный телефон работницей бистро Светланой Набокиной, на котором его вытаскивают с водительского сиденья... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:45
2020-09-01T12:56
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> назвал фейком видео, снятое на мобильный телефон работницей бистро Светланой Набокиной, на котором его вытаскивают с водительского сиденья джипа после ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда."Это видео фейк, как и все, что с вами связано", - крикнул Ефремов в сторону адвоката потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>.Адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил, что видео получено незаконным путем и его достоверность под сомнением. Свидетельница же рассказала, что отправила по почте видеозапись нотариусу, тот заверил ее."Согласно федеральному законодательству, у нас для нотариального заверения изымается телефон или устройство, на которое снято видео, а это ненормально. Оно смонтировано, это фейк", - добавил Пашаев.Однако судья удовлетворила ходатайство и приобщила видео к материалам дела.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200831/efremov-1576548514.html
https://ria.ru/20200831/efremov-1576548576.html
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов назвал видео, где его вытаскивают из-за руля после ДТП, фейком

12:45 01.09.2020 (обновлено: 12:56 01.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов назвал фейком видео, снятое на мобильный телефон работницей бистро Светланой Набокиной, на котором его вытаскивают с водительского сиденья джипа после ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
"Это видео фейк, как и все, что с вами связано", - крикнул Ефремов в сторону адвоката потерпевших Александра Добровинского.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 19:40
Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом
Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что видео получено незаконным путем и его достоверность под сомнением. Свидетельница же рассказала, что отправила по почте видеозапись нотариусу, тот заверил ее.
"Согласно федеральному законодательству, у нас для нотариального заверения изымается телефон или устройство, на которое снято видео, а это ненормально. Оно смонтировано, это фейк", - добавил Пашаев.
Однако судья удовлетворила ходатайство и приобщила видео к материалам дела.
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 19:41
Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова из-за руля
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 12:53
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