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В Дагестане оползень накрыл магазин и автозаправку
Оползень сошел в Акушинском районе Дагестана, магазин и АЗС с бензиновыми и газовыми резервуарами постепенно накрывает оползневыми массами, сообщает ГУ МЧС... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:39
2020-09-01T14:39
2020-09-01T15:34
республика дагестан
акушинский район
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 1 сен — РИА Новости.</strong> Оползень сошел в Акушинском районе <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестана</a>, магазин и АЗС с бензиновыми и газовыми резервуарами постепенно накрывает оползневыми массами, сообщает ГУ МЧС России по региону."В Акушинском районе на 18-м километре республиканской автодороги Леваши — Акуша сошел оползень. В настоящее время осыпные процессы продолжаются. Проезд имеется для всех видов транспорта. Кроме того, имеется объездная дорога", — говорится в сообщении.Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.
акушинский район
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фото, республика дагестан, акушинский район, происшествия