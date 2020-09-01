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В Дагестане оползень накрыл магазин и автозаправку
Оползень сошел в Акушинском районе Дагестана, магазин и АЗС с бензиновыми и газовыми резервуарами постепенно накрывает оползневыми массами, сообщает ГУ МЧС... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:39
2020-09-01T15:34
республика дагестан
акушинский район
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 1 сен — РИА Новости.</strong> Оползень сошел в Акушинском районе <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестана</a>, магазин и АЗС с бензиновыми и газовыми резервуарами постепенно накрывает оползневыми массами, сообщает ГУ МЧС России по региону."В Акушинском районе на 18-м километре республиканской автодороги Леваши — Акуша сошел оползень. В настоящее время осыпные процессы продолжаются. Проезд имеется для всех видов транспорта. Кроме того, имеется объездная дорога", — говорится в сообщении.Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.
акушинский район
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фото, республика дагестан, акушинский район, происшествия

В Дагестане оползень накрыл магазин и автозаправку

14:39 01.09.2020 (обновлено: 15:34 01.09.2020)
1472
ПЯТИГОРСК, 1 сен — РИА Новости. Оползень сошел в Акушинском районе Дагестана, магазин и АЗС с бензиновыми и газовыми резервуарами постепенно накрывает оползневыми массами, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"В Акушинском районе на 18-м километре республиканской автодороги Леваши — Акуша сошел оползень. В настоящее время осыпные процессы продолжаются. Проезд имеется для всех видов транспорта. Кроме того, имеется объездная дорога", — говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

"Вдоль дороги находятся магазин и АЗС с тремя бензиновыми и двумя газовыми резервуарами, которые постепенно накрывает оползневой массой. Для оценки обстановки от ГУ МЧС России по Дагестану выехала оперативная группа", — добавляет ведомство.

© Фото : ГУМЧС России по Республике Дагестан

В Акушинском районе Дагестана на 18-м километре республиканской автодороги Леваши — Акуша сошел оползень.

В Акушинском районе Дагестана на 18 км республиканской автодороги Леваши-Акуша сошел оползень
1 из 3

В Акушинском районе Дагестана на 18-м километре республиканской автодороги Леваши — Акуша сошел оползень.

© Фото : ГУМЧС России по Республике Дагестан
© Фото : ГУМЧС России по Республике Дагестан

В Акушинском районе Дагестана на 18-м километре республиканской автодороги Леваши — Акуша сошел оползень.

В Акушинском районе Дагестана на 18 км республиканской автодороги Леваши-Акуша сошел оползень
2 из 3

В Акушинском районе Дагестана на 18-м километре республиканской автодороги Леваши — Акуша сошел оползень.

© Фото : ГУМЧС России по Республике Дагестан
© Фото : ГУМЧС России по Республике Дагестан

В Акушинском районе Дагестана на 18-м километре республиканской автодороги Леваши — Акуша сошел оползень.

В Акушинском районе Дагестана на 18 км республиканской автодороги Леваши-Акуша сошел оползень
3 из 3

В Акушинском районе Дагестана на 18-м километре республиканской автодороги Леваши — Акуша сошел оползень.

© Фото : ГУМЧС России по Республике Дагестан
1361713
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Республика ДагестанАкушинский районПроисшествия
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