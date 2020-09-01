https://ria.ru/20200901/dagestan-1576580336.html

В Дагестане оползень накрыл магазин и автозаправку

Оползень сошел в Акушинском районе Дагестана, магазин и АЗС с бензиновыми и газовыми резервуарами постепенно накрывает оползневыми массами, сообщает ГУ МЧС... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T14:39

2020-09-01T14:39

2020-09-01T15:34

республика дагестан

акушинский район

происшествия

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<strong>ПЯТИГОРСК, 1 сен — РИА Новости.</strong> Оползень сошел в Акушинском районе <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестана</a>, магазин и АЗС с бензиновыми и газовыми резервуарами постепенно накрывает оползневыми массами, сообщает ГУ МЧС России по региону."В Акушинском районе на 18-м километре республиканской автодороги Леваши — Акуша сошел оползень. В настоящее время осыпные процессы продолжаются. Проезд имеется для всех видов транспорта. Кроме того, имеется объездная дорога", — говорится в сообщении.Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

акушинский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, республика дагестан, акушинский район, происшествия