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https://ria.ru/20200901/blokirovka-1576603860.html
Facebook и Twitter закрыли аккаунты, якобы связанные с Россией
Facebook и Twitter объявили об удалении и блокировке страниц и аккаунтов, якобы связанных с российскими структурами и организациями. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T22:03
2020-09-01T22:03
россия
фбр
facebook
сша
twitter
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> объявили об удалении и блокировке страниц и аккаунтов, якобы связанных с российскими структурами и организациями.Пресс-служба Facebook сообщила об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. Сообщается, что они были связаны с российским "Агентством интернет-исследований" и их деятельность "была сосредоточена в основном на США, Великобритании, Алжире, Египте, а также других англоязычных странах и странах Ближнего Востока и Северной Африки".Отмечается, что Facebook начал расследование в отношении деятельности этих аккаунтов на основании данных, предоставленных <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>.Пресс-служба Twitter сообщила о блокировке пяти аккаунтов. "Мы заблокировали пять аккаунтов Twitter за манипуляции на платформе, которые мы можем c высокой степенью точности приписать российским государственным субъектам", - говорится в релизе Twitter.
https://ria.ru/20200830/ssha-1576493127.html
6
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
россия, фбр, facebook, сша, twitter, в мире

Facebook и Twitter закрыли аккаунты, якобы связанные с Россией

22:03 01.09.2020
1364
© AP Photo / Noah BergerСтенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© AP Photo / Noah Berger
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Facebook и Twitter объявили об удалении и блокировке страниц и аккаунтов, якобы связанных с российскими структурами и организациями.
Пресс-служба Facebook сообщила об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. Сообщается, что они были связаны с российским "Агентством интернет-исследований" и их деятельность "была сосредоточена в основном на США, Великобритании, Алжире, Египте, а также других англоязычных странах и странах Ближнего Востока и Северной Африки".
Отмечается, что Facebook начал расследование в отношении деятельности этих аккаунтов на основании данных, предоставленных ФБР.
Пресс-служба Twitter сообщила о блокировке пяти аккаунтов. "Мы заблокировали пять аккаунтов Twitter за манипуляции на платформе, которые мы можем c высокой степенью точности приписать российским государственным субъектам", - говорится в релизе Twitter.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
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538013919
Обсудить 6
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