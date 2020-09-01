https://ria.ru/20200901/aviaperelety-1576527099.html
Эксперты назвали маршруты, перелеты по которым в этом году подешевели
Названы города, авиапутешествие в которые осенью 2020 года стали на треть дешевле, чем в этот же период прошлого года, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:42
2020-09-01T15:42
2020-09-01T15:42
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москва
уфа
геленджик
астрахань
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>Названы города, авиапутешествие в которые осенью 2020 года стали на треть дешевле, чем в этот же период прошлого года, сообщает Туту.ру.Специалисты компании изучили цены на авиабилеты по России, купленные их клиентами в период с 1 июля по 25 августа, с вылетом с 1 сентября по 30 ноября. Оказалось, что расходы на путешествие из столицы в Орск снизились на 70 процентов, до 3,4 рублей в один конец. Более чем в два раза уменьшились траты на перелет в Нальчик, Ижевск и Воронеж.На 40-45 процентов сократилась стоимость авиабилетов в Иркутск, Екатеринбург, Пермь и Уфу, на треть – в Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Красноярск, Астрахань и Улан-Удэ.С существенным дисконтом попасть на морские курорты можно из Санкт-Петербурга – билеты в Геленджик подешевели на треть, до 5,9 тысячи рублей. На 60 процентов упала стоимость перелета из Северной столицы в Саратов, до четырех тысяч рублей. Вполовину меньше денег потребуется на авиапутешествие в Ульяновск и Воронеж.
https://ria.ru/20200830/tver-1576339435.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, нальчик, ижевск, туризм, новости - туризм, москва, уфа, геленджик, астрахань, ульяновск, мурманск, саратов, иркутск, воронеж, орск, улан-удэ, красноярск, ставрополь, санкт-петербург
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Названы города, авиапутешествие в которые осенью 2020 года стали на треть дешевле, чем в этот же период прошлого года, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании изучили цены на авиабилеты по России, купленные их клиентами в период с 1 июля по 25 августа, с вылетом с 1 сентября по 30 ноября.
Оказалось, что расходы на путешествие из столицы в Орск снизились на 70 процентов, до 3,4 рублей в один конец. Более чем в два раза уменьшились траты на перелет в Нальчик, Ижевск и Воронеж.
На 40-45 процентов сократилась стоимость авиабилетов в Иркутск, Екатеринбург, Пермь и Уфу, на треть – в Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Красноярск, Астрахань и Улан-Удэ.
С существенным дисконтом попасть на морские курорты можно из Санкт-Петербурга – билеты в Геленджик подешевели на треть, до 5,9 тысячи рублей. На 60 процентов упала стоимость перелета из Северной столицы в Саратов, до четырех тысяч рублей. Вполовину меньше денег потребуется на авиапутешествие в Ульяновск и Воронеж.