https://ria.ru/20200901/aviaperelety-1576527099.html

Эксперты назвали маршруты, перелеты по которым в этом году подешевели

Названы города, авиапутешествие в которые осенью 2020 года стали на треть дешевле, чем в этот же период прошлого года, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T15:42

2020-09-01T15:42

2020-09-01T15:42

новосибирск

нальчик

ижевск

туризм

туризм

новости - туризм

москва

уфа

геленджик

астрахань

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>Названы города, авиапутешествие в которые осенью 2020 года стали на треть дешевле, чем в этот же период прошлого года, сообщает Туту.ру.Специалисты компании изучили цены на авиабилеты по России, купленные их клиентами в период с 1 июля по 25 августа, с вылетом с 1 сентября по 30 ноября. Оказалось, что расходы на путешествие из столицы в Орск снизились на 70 процентов, до 3,4 рублей в один конец. Более чем в два раза уменьшились траты на перелет в Нальчик, Ижевск и Воронеж.На 40-45 процентов сократилась стоимость авиабилетов в Иркутск, Екатеринбург, Пермь и Уфу, на треть – в Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Красноярск, Астрахань и Улан-Удэ.С существенным дисконтом попасть на морские курорты можно из Санкт-Петербурга – билеты в Геленджик подешевели на треть, до 5,9 тысячи рублей. На 60 процентов упала стоимость перелета из Северной столицы в Саратов, до четырех тысяч рублей. Вполовину меньше денег потребуется на авиапутешествие в Ульяновск и Воронеж.

https://ria.ru/20200830/tver-1576339435.html

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москва

уфа

геленджик

астрахань

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улан-удэ

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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