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Туризм
https://ria.ru/20200901/aviaperelety-1576527099.html
Эксперты назвали маршруты, перелеты по которым в этом году подешевели
Названы города, авиапутешествие в которые осенью 2020 года стали на треть дешевле, чем в этот же период прошлого года, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:42
2020-09-01T15:42
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уфа
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>Названы города, авиапутешествие в которые осенью 2020 года стали на треть дешевле, чем в этот же период прошлого года, сообщает Туту.ру.Специалисты компании изучили цены на авиабилеты по России, купленные их клиентами в период с 1 июля по 25 августа, с вылетом с 1 сентября по 30 ноября. Оказалось, что расходы на путешествие из столицы в Орск снизились на 70 процентов, до 3,4 рублей в один конец. Более чем в два раза уменьшились траты на перелет в Нальчик, Ижевск и Воронеж.На 40-45 процентов сократилась стоимость авиабилетов в Иркутск, Екатеринбург, Пермь и Уфу, на треть – в Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Красноярск, Астрахань и Улан-Удэ.С существенным дисконтом попасть на морские курорты можно из Санкт-Петербурга – билеты в Геленджик подешевели на треть, до 5,9 тысячи рублей. На 60 процентов упала стоимость перелета из Северной столицы в Саратов, до четырех тысяч рублей. Вполовину меньше денег потребуется на авиапутешествие в Ульяновск и Воронеж.
https://ria.ru/20200830/tver-1576339435.html
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новосибирск, нальчик, ижевск, туризм, новости - туризм, москва, уфа, геленджик, астрахань, ульяновск, мурманск, саратов, иркутск, воронеж, орск, улан-удэ, красноярск, ставрополь, санкт-петербург

Эксперты назвали маршруты, перелеты по которым в этом году подешевели

15:42 01.09.2020
315
© Depositphotos / emariaПассажиры в защитных маска на борту самолета
Пассажиры в защитных маска на борту самолета - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Depositphotos / emaria
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Названы города, авиапутешествие в которые осенью 2020 года стали на треть дешевле, чем в этот же период прошлого года, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании изучили цены на авиабилеты по России, купленные их клиентами в период с 1 июля по 25 августа, с вылетом с 1 сентября по 30 ноября.
Оказалось, что расходы на путешествие из столицы в Орск снизились на 70 процентов, до 3,4 рублей в один конец. Более чем в два раза уменьшились траты на перелет в Нальчик, Ижевск и Воронеж.
На 40-45 процентов сократилась стоимость авиабилетов в Иркутск, Екатеринбург, Пермь и Уфу, на треть – в Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Красноярск, Астрахань и Улан-Удэ.
С существенным дисконтом попасть на морские курорты можно из Санкт-Петербурга – билеты в Геленджик подешевели на треть, до 5,9 тысячи рублей. На 60 процентов упала стоимость перелета из Северной столицы в Саратов, до четырех тысяч рублей. Вполовину меньше денег потребуется на авиапутешествие в Ульяновск и Воронеж.
Город Тверь - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 08:00Туризм
Между двумя столицами. На выходные — в Тверь
201001
ТуризмНовосибирскНальчикИжевскТуризмНовости - ТуризмМоскваУфаГеленджикАстраханьУльяновскМурманскСаратовИркутскВоронежОрскУлан-УдэКрасноярскСтавропольСанкт-Петербург
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