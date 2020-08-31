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https://ria.ru/20200831/zima-1576505027.html
Жителей России предупредили о суровой зиме
Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала в беседе с Ura.ru, что грядущая зима с высокой вероятностью будет суровой. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T04:31
2020-08-31T11:20
екатерина пестрякова (климатолог)
россия
погода
климат
осень
зима (время года)
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Климатолог, кандидат географических наук <a href="https://ria.ru/person_ekaterina-pestryakova-klimatolog/" target="_blank">Екатерина Пестрякова</a> рассказала в беседе с <a href="https://ura.news/news/1052447459" target="_blank">Ura.ru</a>, что грядущая зима с высокой вероятностью будет суровой."Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето", — отметила специалист.По ее мнению, холода окажутся серьезными, однако маловероятно, что они продлятся всю зиму. "Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется", — указала климатолог.Пестрякова добавила, что Гидрометцентр предварительно также заявляет о сильных морозах грядущей зимой, при этом прохладной окажется и осень. Ранее директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kokorin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кокорин</a> рассказал радио Sputnik, что осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем.
https://ria.ru/20200824/klimat-1576101047.html
Ещё 3 года назад предлагал разогнать весь Гидрометцентр, или поставить их на сдельную работу! Неправильный прогноз - нет премии! Не слишком ли дорого, нам обходится Гидрометцентр? Летом нам обещают - аномально холодную зиму, а зимой - наоборот, и ничто не сбывается? " Эх -мне-бы такую работу, ни за что, не отвечать, а деньги получать!!!
296
Лето тоже предрекли быть аномально жарким и что? Весь июль дожди и холод. Август то солнце то дождь. Не знают что завтра будет а тут на зиму решили поговорить.
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россия
РИА Новости
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екатерина пестрякова (климатолог), россия, погода, климат, осень, зима (время года), общество

Жителей России предупредили о суровой зиме

04:31 31.08.2020 (обновлено: 11:20 31.08.2020)
183694
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала в беседе с Ura.ru, что грядущая зима с высокой вероятностью будет суровой.
"Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето", — отметила специалист.
По ее мнению, холода окажутся серьезными, однако маловероятно, что они продлятся всю зиму.
"Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется", — указала климатолог.
Пестрякова добавила, что Гидрометцентр предварительно также заявляет о сильных морозах грядущей зимой, при этом прохладной окажется и осень.
Ранее директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин рассказал радио Sputnik, что осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем.
Глобальное потепление и изменение климата - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
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Обсудить 72
Екатерина Пестрякова (климатолог)РоссияПогодаКлиматОсеньЗима (время года)Общество
Популярные комментарии
Ещё 3 года назад предлагал разогнать весь Гидрометцентр, или поставить их на сдельную работу! Неправильный прогноз - нет премии! Не слишком ли дорого, нам обходится Гидрометцентр? Летом нам обещают - аномально холодную зиму, а зимой - наоборот, и ничто не сбывается? " Эх -мне-бы такую работу, ни за что, не отвечать, а деньги получать!!!
31 августа, 05:13
Robin Bobin
2552631011
Лето тоже предрекли быть аномально жарким и что? Весь июль дожди и холод. Август то солнце то дождь. Не знают что завтра будет а тут на зиму решили поговорить.
31 августа, 04:53
Евген Тихон
229143007
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