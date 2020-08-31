https://ria.ru/20200831/zhukov-1576503164.html

Избитого блогера Жукова осматривает врач

Осужденного за призывы к экстремизму Егора Жукова в приемном отделении 67-й городской больницы осматривает врач, сообщили РИА Новости в больнице. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T00:24

2020-08-31T00:24

2020-08-31T01:37

егор жуков

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Осужденного за призывы к экстремизму <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егора Жукова</a> в приемном отделении 67-й городской больницы осматривает врач, сообщили РИА Новости в больнице.Ранее сторонники Жукова на странице в Instagram сообщили, что блогер был избит у своего дома в Москве. Пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации заявил, что по словам очевидцев, на блогера напали два человека, "которые впоследствии скрылись на самокатах". Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где работает Жуков, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> сообщал РИА Новости, блогер был в полиции с адвокатом, его там осматривали врачи и рекомендовали сделать МРТ. По словам Венедиктова, полиция будет изучать записи с камер, расположенных у места происшествия. В Telegram-канале "Команды Жукова" уточнили, что планируется сделать МРТ головного мозга."Он (Жуков) сейчас находится в приемном отделении, его осматривает врач. Был доставлен к нам в 23.30", - сообщили в больнице.Жуков ранее заявлял на Youtube-канале "Команда Жукова", что его исключили из <a href="http://ria.ru/organization_Vysshaja_shkola_ehkonomiki/" target="_blank" data-auto="true">ВШЭ</a> за оппозиционную деятельность. Он заявил, что его приняли в магистратуру, а через полтора часа исключили.Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.

https://ria.ru/20191208/1562111594.html

Козьма ПРУТКОВ. Ну как, самому то понравился экстремизм? Вот прежде чем призывать других, надо было на себе испытать.Если теперь понравилось, можно ещё призывать, может ещё прилетит ответка. Революция, она такая : "Пожирает своих детей". - "Революция пожирает своих детей" – это слова, сказанные перед казнью знаменитым деятелем Великой французской революции Жоржем Жаком Дантоном. 49

mgla Пока мы ориентируемся на то, что сказал от имени врачей редактор "Эхо Москвы", Венедиктов. А как на самом деле "настучали" Жукову, будет видно позже. Как вероятность, хочет словить хайп, чтобы начать обвинять полицию, врачей, власть. Ну и слава Навального может покоя не давать. Представляете, как может сейчас начать вопить оппозиция, что два факта "нападения" это уже система? 28

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор жуков, москва, происшествия