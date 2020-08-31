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В России разрабатывают вакцину от африканской чумы свиней
Московская ветеринарная академия совместно с другими институтами разрабатывает вакцину от африканской чумы свиней, она может быть готова к концу 2021 года,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:57
2020-08-31T16:57
россия
здоровье - общество
сергей миронов
справедливая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Московская ветеринарная академия совместно с другими институтами разрабатывает вакцину от африканской чумы свиней, она может быть готова к концу 2021 года, сообщил ректор вуза Сергей Позябин в ходе онлайн-встречи с главой партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Мироновым</a>."С этого года академия является одной из баз разработки вакцины против африканской чумы свиней. Это комплексная программа научно-технологических исследований Минобрнауки. Мы совместно с другими институтами разрабатываем вакцину. Я думаю, что в конце следующего года мы должны получить вакцину от этого заболевания", - приводятся слова Позябина в сообщении пресс-службы СР.Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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россия, здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, общество

В России разрабатывают вакцину от африканской чумы свиней

16:57 31.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПлощадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
Площадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Московская ветеринарная академия совместно с другими институтами разрабатывает вакцину от африканской чумы свиней, она может быть готова к концу 2021 года, сообщил ректор вуза Сергей Позябин в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
"С этого года академия является одной из баз разработки вакцины против африканской чумы свиней. Это комплексная программа научно-технологических исследований Минобрнауки. Мы совместно с другими институтами разрабатываем вакцину. Я думаю, что в конце следующего года мы должны получить вакцину от этого заболевания", - приводятся слова Позябина в сообщении пресс-службы СР.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Карантин африканской чумы свиней - РИА Новости, 1920, 17.09.2019
17 сентября 2019, 05:25
В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
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РоссияЗдоровье - ОбществоСергей МироновСправедливая РоссияОбщество
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