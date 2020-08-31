https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576540250.html

В России разрабатывают вакцину от африканской чумы свиней

Московская ветеринарная академия совместно с другими институтами разрабатывает вакцину от африканской чумы свиней, она может быть готова к концу 2021 года,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:57

2020-08-31T16:57

2020-08-31T16:57

россия

здоровье - общество

сергей миронов

справедливая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Московская ветеринарная академия совместно с другими институтами разрабатывает вакцину от африканской чумы свиней, она может быть готова к концу 2021 года, сообщил ректор вуза Сергей Позябин в ходе онлайн-встречи с главой партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Мироновым</a>."С этого года академия является одной из баз разработки вакцины против африканской чумы свиней. Это комплексная программа научно-технологических исследований Минобрнауки. Мы совместно с другими институтами разрабатываем вакцину. Я думаю, что в конце следующего года мы должны получить вакцину от этого заболевания", - приводятся слова Позябина в сообщении пресс-службы СР.Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20190917/1558754893.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, общество