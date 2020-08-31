https://ria.ru/20200831/teatr-1576532899.html

Театр Наций в новом сезоне выпускает более десяти премьер

Театр Наций в новом сезоне выпустит более десятка премьер, в числе которых "Горбачев" Алвиса Херманиса, "Ходжа Насреддин" Тимура Бекмамбетова, "Левша" Максима... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:02

2020-08-31T15:02

2020-08-31T15:02

культура

театр

новости культуры

тимофей кулябин

тимур бекмамбетов

театр наций

евгений миронов

ингеборга дапкунайте

михаил горбачев

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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Театр Наций в новом сезоне выпустит более десятка премьер, в числе которых "Горбачев" Алвиса Херманиса, "Ходжа Насреддин" Тимура Бекмамбетова, "Левша" Максима Диденко, а откроет сезон 1 и 2 сентября спектакль Олега Долина "Лекарь поневоле", рассказал в понедельник на презентации сезона художественный руководитель театра Евгений Миронов.В числе первых премьер, кроме "Лекаря поневоле", будут также "Разбитый кувшин" в постановке Тимофея Кулябина (3 и 4 сентября) и "Страсти по Фоме" Евгения Марчелли (7 и 8 сентября).По словам худрука, зрителей ждут абсолютно разноплановые спектакли, рассчитанные на самую разную аудиторию."Мы стараемся каждый наш проект делать на максимально высоком уровне. Это наш конек – мы за всё отвечаем головой, все рождаем в муках и всегда честны сами с собой, а честность – это то, что зрители в последнее время стали особенно ценить", - отметил Миронов.Театр Наций последовательно выступает за децентрализацию театрального искусства и проводит два крупных региональных фестиваля: Фестиваль театров малых городов России и Татр Наций FEST.В рамках Федеральной программы поддержки театров малых городов при содействии Минкультуры театр проведет шесть выездных творческих лабораторий по современной драматургии в следующих регионах: Крым, Удмуртия, Пермский край, Ростовская область, Алтайский край и Московская область.Театр FEST в этом году расширит свою географию и пройдет сразу в двух городах – впервые в Ноябрьске с 9 по 11 октября и традиционно в Тобольске с 20 по 23 ноября.Также в этому году запланированы гастроли по городам России. Театр поедет в Благовещенск, Томск, Свободный и Владивосток, а также по городам зарубежья – в Таллин, Ригу, Тель-Авив, Лондон, Женеву, Дюссельдорф.

https://ria.ru/20200827/mironov-1576089973.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, тимофей кулябин, тимур бекмамбетов, театр наций, евгений миронов, ингеборга дапкунайте, михаил горбачев