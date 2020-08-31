Театр Наций в новом сезоне выпускает более десяти премьер
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяСцена из спектакля "Разбитый кувшин"
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Театр Наций в новом сезоне выпустит более десятка премьер, в числе которых "Горбачев" Алвиса Херманиса, "Ходжа Насреддин" Тимура Бекмамбетова, "Левша" Максима Диденко, а откроет сезон 1 и 2 сентября спектакль Олега Долина "Лекарь поневоле", рассказал в понедельник на презентации сезона художественный руководитель театра Евгений Миронов.
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяСцена из спектакля "Лекарь поневоле"
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Сцена из спектакля "Лекарь поневоле"
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяСцена из спектакля "Лекарь поневоле"
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Сцена из спектакля "Лекарь поневоле"
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
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Сцена из спектакля "Лекарь поневоле"
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
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Сцена из спектакля "Лекарь поневоле"
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
В числе первых премьер, кроме "Лекаря поневоле", будут также "Разбитый кувшин" в постановке Тимофея Кулябина (3 и 4 сентября) и "Страсти по Фоме" Евгения Марчелли (7 и 8 сентября).
"Это будет один из самых насыщенных сезонов за все время, что существует новая команда Театра Наций. Мы не только покажем спектакли, отменившиеся из-за короновируса весной и летом, но и продолжим работать над всеми нашими планами, включая международные. Мы решили идти ва-банк и только за осень выпустим шесть премьер, задействовав все три наши площадки, основную и малую сцены и Новое Пространство", - подчеркнул Миронов.
По словам худрука, зрителей ждут абсолютно разноплановые спектакли, рассчитанные на самую разную аудиторию.
"Мы стараемся каждый наш проект делать на максимально высоком уровне. Это наш конек – мы за всё отвечаем головой, все рождаем в муках и всегда честны сами с собой, а честность – это то, что зрители в последнее время стали особенно ценить", - отметил Миронов.
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяСцена из спектакля "Разбитый кувшин".
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Сцена из спектакля "Разбитый кувшин".
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяСцена из спектакля "Страсти по Фоме".
2 из 7
Сцена из спектакля "Страсти по Фоме".
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяСцена из спектакля "Страсти по Фоме".
3 из 7
Сцена из спектакля "Страсти по Фоме".
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяСцена из спектакля "Страсти по Фоме".
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Сцена из спектакля "Страсти по Фоме".
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяРепетиция спекталя "Страсти по Фоме".
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Репетиция спекталя "Страсти по Фоме".
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяРепетиция спекталя "Страсти по Фоме".
6 из 7
Репетиция спекталя "Страсти по Фоме".
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяСцена из спектакля "Разбитый кувшин".
7 из 7
Сцена из спектакля "Разбитый кувшин".
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
1 из 7
Сцена из спектакля "Разбитый кувшин".
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
2 из 7
Сцена из спектакля "Страсти по Фоме".
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
3 из 7
Сцена из спектакля "Страсти по Фоме".
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
4 из 7
Сцена из спектакля "Страсти по Фоме".
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
5 из 7
Репетиция спекталя "Страсти по Фоме".
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
6 из 7
Репетиция спекталя "Страсти по Фоме".
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
7 из 7
Сцена из спектакля "Разбитый кувшин".
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
Театр Наций последовательно выступает за децентрализацию театрального искусства и проводит два крупных региональных фестиваля: Фестиваль театров малых городов России и Татр Наций FEST.
В рамках Федеральной программы поддержки театров малых городов при содействии Минкультуры театр проведет шесть выездных творческих лабораторий по современной драматургии в следующих регионах: Крым, Удмуртия, Пермский край, Ростовская область, Алтайский край и Московская область.
Театр FEST в этом году расширит свою географию и пройдет сразу в двух городах – впервые в Ноябрьске с 9 по 11 октября и традиционно в Тобольске с 20 по 23 ноября.
Также в этому году запланированы гастроли по городам России. Театр поедет в Благовещенск, Томск, Свободный и Владивосток, а также по городам зарубежья – в Таллин, Ригу, Тель-Авив, Лондон, Женеву, Дюссельдорф.
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