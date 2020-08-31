Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/sobol-1576542789.html
С Любови Соболь взыскали более 34 миллионов рублей
Приставы начали процедуру по взысканию долгов с Любови Соболь на сумму более 34 миллионов рублей, следует из базы данных исполнительных производств на сайте... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:44
2020-08-31T17:44
любовь соболь
конкорд менеджмент и консалтинг
евгений пригожин
фонд борьбы с коррупцией
девятый арбитражный апелляционный суд
алексей навальный
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155722/57/1557225733_0:289:2048:1441_1400x0_80_0_0_e3f27b04448f472eb46f9f62693fb21f.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Приставы начали процедуру по взысканию долгов с <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любови Соболь</a> на сумму более 34 миллионов рублей, следует из базы данных исполнительных производств на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_sudebnykh_pristavov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФССП</a>.Соболь в понедельник опубликовала в <a href="https://twitter.com/SobolLubov/status/1300340599799898113" target="_blank">Twitter</a> пост, в котором заявила, что приставы взыскали 34 миллиона рублей с ее счетов в пользу <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Пригожина</a> и властей <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Согласно данным на сайте ФССП, свыше 31 миллиона рублей Соболь должна заплатить по исполнительным листам о иных взысканиях имущественного характера в пользу физлиц и юрлиц. Кроме того, у неё задолженность по исполнительным листам о материальном ущербе по ГК РФ на сумму более 2,7 миллиона рублей. Также Соболь задолжала свыше 26 тысяч рублей по платежам за жилую площадь и коммуналку.Ранее сообщалось, что директор компании "<a href="http://ria.ru/organization_konkord-menedzhment-i-konsalting/" target="_blank" data-auto="true">Конкорд менеджмент и консалтинг</a>" Пригожин выкупает долг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, Соболь и Фонда борьбы с коррупцией перед компанией "Московский школьник" почти в 88 миллионов рублей, погасит его, после чего взыщет деньги с Соболь и <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>.В 2019 году суд в Москве признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО "Московский школьник" 17 утверждений в видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах. Ответчиками выступали Навальный, Соболь и ФБК, суд обязал их удалить сюжет и статью, содержащие недостоверные сведения, со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда."Московский школьник" просил суд взыскать с Навального, Соболь и ФБК около 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды и более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации. Упущенная выгода возникла у истца ввиду того, что ООО "Социальное питание "Центр" после выхода ролика отказалось от контракта с "Московским школьником" как соисполнителем на обеспечение питанием ряда учреждений здравоохранения. Суд принял решение взыскать с ответчиков около 88 миллионов рублей убытков. В марте <a href="http://ria.ru/organization_Devjatyjj_arbitrazhnyjj_apelljacionnyjj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Девятый арбитражный апелляционный суд</a> оставил без изменения решение первой инстанции.
https://ria.ru/20200826/prigozhin-1576332087.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576249173.html
Допи_лась Соболь с ФБК.
182
Борец с коррупцией, говорите?)) Весьма прибыльное занятие, оказывается ))
177
76
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155722/57/1557225733_0:97:2048:1633_1400x0_80_0_0_5505d145cc194b7c86855d37bdbe7a8a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
любовь соболь, конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, девятый арбитражный апелляционный суд, алексей навальный, происшествия

С Любови Соболь взыскали более 34 миллионов рублей

17:44 31.08.2020
101569
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Приставы начали процедуру по взысканию долгов с Любови Соболь на сумму более 34 миллионов рублей, следует из базы данных исполнительных производств на сайте ФССП.
Соболь в понедельник опубликовала в Twitter пост, в котором заявила, что приставы взыскали 34 миллиона рублей с ее счетов в пользу Евгения Пригожина и властей Москвы.
Согласно данным на сайте ФССП, свыше 31 миллиона рублей Соболь должна заплатить по исполнительным листам о иных взысканиях имущественного характера в пользу физлиц и юрлиц. Кроме того, у неё задолженность по исполнительным листам о материальном ущербе по ГК РФ на сумму более 2,7 миллиона рублей. Также Соболь задолжала свыше 26 тысяч рублей по платежам за жилую площадь и коммуналку.
Ранее сообщалось, что директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожин выкупает долг Алексея Навального, Соболь и Фонда борьбы с коррупцией перед компанией "Московский школьник" почти в 88 миллионов рублей, погасит его, после чего взыщет деньги с Соболь и ФБК.
Ресторатор Евгений Пригожин
26 августа, 14:11
Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального
В 2019 году суд в Москве признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО "Московский школьник" 17 утверждений в видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах. Ответчиками выступали Навальный, Соболь и ФБК, суд обязал их удалить сюжет и статью, содержащие недостоверные сведения, со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда.
"Московский школьник" просил суд взыскать с Навального, Соболь и ФБК около 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды и более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации. Упущенная выгода возникла у истца ввиду того, что ООО "Социальное питание "Центр" после выхода ролика отказалось от контракта с "Московским школьником" как соисполнителем на обеспечение питанием ряда учреждений здравоохранения. Суд принял решение взыскать с ответчиков около 88 миллионов рублей убытков. В марте Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции.
Алексей Навальный
24 августа, 16:01
Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете на ветерана
487268722120
Обсудить 76
Любовь СобольКонкорд менеджмент и консалтингЕвгений ПригожинФонд борьбы с коррупциейДевятый арбитражный апелляционный судАлексей НавальныйПроисшествия
Популярные комментарии
Допи_лась Соболь с ФБК.
31 августа, 17:48
Ритм Агасян
1331300036
Борец с коррупцией, говорите?)) Весьма прибыльное занятие, оказывается ))
31 августа, 17:56
ИЗИгорь Земский
1213120023
Рекомендуем
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы
Раскрыт гонорар Эльмана Пашаева за защиту Ефремова
Воздушный змей унес ребенка в небо
Воздушный змей унес ребенка в небо
Сотрудник полиции
В Москве подросток выстрелил в сверстника
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Мосгорсуд отказался освободить политолога Платошкина
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
"На колени!" Ефремов нахамил оппонентам в суде
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов заявил, что хочет "попортить жизнь" представителям потерпевших
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова из-за руля
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Лукашенко уволил посла в Испании, призывавшего пересчитать голоса
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Индюшка
В Ростовской области двух человек убили ради индюка
На митинге в Берлине скандируют Путин!
В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"
Люди во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
Райнер Вендт: история о "русском следе" в протестах в Берлине – чушь
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов заявил, что признал вину в ДТП из-за похмелья
Иван Охлобыстин
Охлобыстин назвал самый страшный город на Черном море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал антироссийские санкции ошибкой
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния