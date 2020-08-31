https://ria.ru/20200831/sobol-1576542789.html

С Любови Соболь взыскали более 34 миллионов рублей

Приставы начали процедуру по взысканию долгов с Любови Соболь на сумму более 34 миллионов рублей, следует из базы данных исполнительных производств на сайте... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T17:44

2020-08-31T17:44

2020-08-31T17:44

любовь соболь

конкорд менеджмент и консалтинг

евгений пригожин

фонд борьбы с коррупцией

девятый арбитражный апелляционный суд

алексей навальный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Приставы начали процедуру по взысканию долгов с <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любови Соболь</a> на сумму более 34 миллионов рублей, следует из базы данных исполнительных производств на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_sudebnykh_pristavov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФССП</a>.Соболь в понедельник опубликовала в <a href="https://twitter.com/SobolLubov/status/1300340599799898113" target="_blank">Twitter</a> пост, в котором заявила, что приставы взыскали 34 миллиона рублей с ее счетов в пользу <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Пригожина</a> и властей <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Согласно данным на сайте ФССП, свыше 31 миллиона рублей Соболь должна заплатить по исполнительным листам о иных взысканиях имущественного характера в пользу физлиц и юрлиц. Кроме того, у неё задолженность по исполнительным листам о материальном ущербе по ГК РФ на сумму более 2,7 миллиона рублей. Также Соболь задолжала свыше 26 тысяч рублей по платежам за жилую площадь и коммуналку.Ранее сообщалось, что директор компании "<a href="http://ria.ru/organization_konkord-menedzhment-i-konsalting/" target="_blank" data-auto="true">Конкорд менеджмент и консалтинг</a>" Пригожин выкупает долг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, Соболь и Фонда борьбы с коррупцией перед компанией "Московский школьник" почти в 88 миллионов рублей, погасит его, после чего взыщет деньги с Соболь и <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>.В 2019 году суд в Москве признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО "Московский школьник" 17 утверждений в видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах. Ответчиками выступали Навальный, Соболь и ФБК, суд обязал их удалить сюжет и статью, содержащие недостоверные сведения, со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда."Московский школьник" просил суд взыскать с Навального, Соболь и ФБК около 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды и более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации. Упущенная выгода возникла у истца ввиду того, что ООО "Социальное питание "Центр" после выхода ролика отказалось от контракта с "Московским школьником" как соисполнителем на обеспечение питанием ряда учреждений здравоохранения. Суд принял решение взыскать с ответчиков около 88 миллионов рублей убытков. В марте <a href="http://ria.ru/organization_Devjatyjj_arbitrazhnyjj_apelljacionnyjj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Девятый арбитражный апелляционный суд</a> оставил без изменения решение первой инстанции.

https://ria.ru/20200826/prigozhin-1576332087.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576249173.html

Ритм Агасян Допи_лась Соболь с ФБК. 182

Игорь Земский Борец с коррупцией, говорите?)) Весьма прибыльное занятие, оказывается )) 177

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, девятый арбитражный апелляционный суд, алексей навальный, происшествия