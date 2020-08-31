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https://ria.ru/20200831/snaypery-1576539430.html
Российские снайперы установили рекорд в стрельбе залпом на АрМИ-2020
Российские военные установили рекорд в стрельбе залпом на конкурсе "Снайперский рубеж" Армейских международных игр в Белоруссии, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:48
2020-08-31T16:48
арми-2020
министерство обороны рф (минобороны рф)
вьетнам
белоруссия
армения
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Российские военные установили рекорд в стрельбе залпом на конкурсе "Снайперский рубеж" Армейских международных игр в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщило Минобороны РФ."На полигоне Брестский Республики Беларусь в ходе проведения второго этапа конкурса "Снайперский рубеж" российская пара снайперов установила рекорд в поражении цели залпом", - говорится в сообщении.В упражнении "Найти и уничтожить" они определили свои мишени и поразили их залпом за 8 секунд. Стрельба велась на дальности 200 метров из глубины здания."По итогам второго этапа соревнований определились лучшие снайперские пары команд. Первую и вторую строчку парного зачета заняли снайперские пары из Республики Беларусь, российская снайперская пара, установившая рекорд в стрельбе залпом, завоевала третье место, вторая пара российских снайперов показала четвертый результат", - отмечается в сообщении.На состязания заявлены 14 снайперских пар из РФ, Белоруссии, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнама</a>, <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистана</a>. Российскую команду представляют победители всеармейского этапа конкурса – курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища из <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенска</a>, а также военнослужащие Восточного военного округа.
https://ria.ru/20200831/armiya-1576519038.html
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белоруссия
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арми-2020, министерство обороны рф (минобороны рф), вьетнам, белоруссия, армения, безопасность, в мире

Российские снайперы установили рекорд в стрельбе залпом на АрМИ-2020

16:48 31.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФорум "Армия — 2020"
Форум Армия — 2020 - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские военные установили рекорд в стрельбе залпом на конкурсе "Снайперский рубеж" Армейских международных игр в Белоруссии, сообщило Минобороны РФ.
"На полигоне Брестский Республики Беларусь в ходе проведения второго этапа конкурса "Снайперский рубеж" российская пара снайперов установила рекорд в поражении цели залпом", - говорится в сообщении.
В упражнении "Найти и уничтожить" они определили свои мишени и поразили их залпом за 8 секунд. Стрельба велась на дальности 200 метров из глубины здания.
"По итогам второго этапа соревнований определились лучшие снайперские пары команд. Первую и вторую строчку парного зачета заняли снайперские пары из Республики Беларусь, российская снайперская пара, установившая рекорд в стрельбе залпом, завоевала третье место, вторая пара российских снайперов показала четвертый результат", - отмечается в сообщении.
На состязания заявлены 14 снайперских пар из РФ, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Российскую команду представляют победители всеармейского этапа конкурса – курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища из Благовещенска, а также военнослужащие Восточного военного округа.
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АрМИ-2020Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВьетнамБелоруссияАрменияБезопасностьВ мире
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