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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/shkola-1576504695.html
Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T03:16
2020-08-31T03:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Риск заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава России</a>.Необходимо доступно объяснить ребенку опасности коронавируса, а также важность соблюдения мер профилактики, уточнили в пресс-службе. Кроме того, важно на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам - носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.Следует также контролировать, как соблюдает ребенок меры личной гигиены - проверять мытье рук и использование антисептиков, отметили в Минздраве. Помимо этого, родителям необходимо знать симптомы COVID-19 и, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом.Чтобы предупредить "школьно-обусловленные" расстройства, к которым относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы, необходимо правильно организовать режим труда и отдыха у ребенка, а также систематически проводить гимнастику для глаз и делать физические упражнения, сообщили в Минздраве.Правила работы школ в новом учебном годуУроки в российских школах не могут начинаться раньше 8.00 утра, несмотря на введение "плавающего" графика для соблюдения санитарных норм и профилактики коронавируса, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii/" target="_blank">министерства просвещения</a> РФ Евгений Семченко.Он призвал родителей с пониманием отнестись к мерам предосторожности и измерению температуры детей. Семченко призвал родителей, которые сталкиваются в школах с поборами, требованиями сдавать деньги на термометры и средства индивидуальной защиты, обращаться в прокуратуру и звонить на горячие линии Минпросвещения.Рекомендации Роспотребнадзора<a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Роспотребнадзор</a> не требует обеспечивать дистанцию в полтора метра между учащимися внутри классов, заявила в свою очередь начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская."Мы изолируем классы друг от друга, составляем и требуем гибкие графики для каждого класса и свое посещение школы", — отметила она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Однако, подчеркнула Яновская, на одного ученика в классе должно приходиться 2,5 метра. В случае выявления коронавируса у ребенка или педагога будет работать система экстренного оповещения. При этом родители теперь смогут попасть в школу только при необходимости, а собрания планируют проводить в онлайн-режиме.Как отметила глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, решение начинать учебный год в очной форме во всех учебных заведениях — "определенный вызов". "Но это решение обусловлено значительно большим знанием о вирусе, о его эпидемиологии, о мерах его профилактики", — сказала она на совете ректоров медицинских вузов.Первое сентябряПрезидент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду."Да, конечно. Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю, нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно", - сказал он в интервью на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, точно ли 1 сентября школьники и студенты идут в свои школы и учебные заведения.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://sn.ria.ru/20200828/shkola-1576413315.html
https://sn.ria.ru/20200828/fobii-1576420903.html
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коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин, общество

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

03:16 31.08.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУченицы в школьном кабинете
Ученицы в школьном кабинете
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Ученицы в школьном кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Необходимо доступно объяснить ребенку опасности коронавируса, а также важность соблюдения мер профилактики, уточнили в пресс-службе. Кроме того, важно на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам - носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.
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Следует также контролировать, как соблюдает ребенок меры личной гигиены - проверять мытье рук и использование антисептиков, отметили в Минздраве. Помимо этого, родителям необходимо знать симптомы COVID-19 и, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом.
Чтобы предупредить "школьно-обусловленные" расстройства, к которым относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы, необходимо правильно организовать режим труда и отдыха у ребенка, а также систематически проводить гимнастику для глаз и делать физические упражнения, сообщили в Минздраве.

Правила работы школ в новом учебном году

Уроки в российских школах не могут начинаться раньше 8.00 утра, несмотря на введение "плавающего" графика для соблюдения санитарных норм и профилактики коронавируса, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства просвещения РФ Евгений Семченко.
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Рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор не требует обеспечивать дистанцию в полтора метра между учащимися внутри классов, заявила в свою очередь начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.
"Мы изолируем классы друг от друга, составляем и требуем гибкие графики для каждого класса и свое посещение школы", — отметила она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Однако, подчеркнула Яновская, на одного ученика в классе должно приходиться 2,5 метра. В случае выявления коронавируса у ребенка или педагога будет работать система экстренного оповещения. При этом родители теперь смогут попасть в школу только при необходимости, а собрания планируют проводить в онлайн-режиме.
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Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, решение начинать учебный год в очной форме во всех учебных заведениях — "определенный вызов". "Но это решение обусловлено значительно большим знанием о вирусе, о его эпидемиологии, о мерах его профилактики", — сказала она на совете ректоров медицинских вузов.

Первое сентября

Президент РФ Владимир Путин ранее подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
"Да, конечно. Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю, нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно", - сказал он в интервью на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, точно ли 1 сентября школьники и студенты идут в свои школы и учебные заведения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Владимир ПутинОбщество
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