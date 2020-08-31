https://ria.ru/20200831/sanktsii-1576520498.html

МИД Германии поддержал сохранение санкций против России

Европе нужны конструктивные отношения с Москвой, но санкции в отношении РФ должны сохраняться, пока ситуация не поменяется, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:17

2020-08-31T12:17

2020-08-31T12:17

россия

хайко маас

алексей навальный

мид германии

евросоюз

республика крым

политика

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<strong>ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости.</strong> Европе нужны конструктивные отношения с Москвой, но санкции в отношении РФ должны сохраняться, пока ситуация не поменяется, заявил глава <a href="https://ria.ru/organization_MID_Germanii" target="_blank">МИД ФРГ</a> <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайко Маас</a>."И конечно, мы также ожидаем, что Россия будет более активно участвовать в прояснении случая с (Алексеем) Навальным", - добавил он.Совет стран <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> в июне принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, до 23 июня 2021 года. Евросоюз подчеркивает, что по-прежнему не признает присоединение <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> к России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Блогера <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального </a>госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.

https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576273745.html

https://ria.ru/20200828/sanctions-1576453517.html

Von Stirliz Да, Россия примет самое активное участие в расследовании казуса Навального: мы даже готовы оставить его вам навсегда! 11

Василий П. Может быть имеет смысл выйти хотя бы из ПАСЕ самостоятельно? Есть ведь и другие говорильни... 10

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россия

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хайко маас, алексей навальный, мид германии, евросоюз, республика крым, политика