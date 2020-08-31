МИД Германии поддержал сохранение санкций против России
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Европе нужны конструктивные отношения с Москвой, но санкции в отношении РФ должны сохраняться, пока ситуация не поменяется, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"С одной стороны, нам нужны конструктивные отношения с Москвой, потому что без России Европа не сможет гарантировать свою безопасность… С другой стороны, темные тучи нависли над нашими отношениями, и санкции должны сохраняться, если ничего не меняется на месте", - сказал Маас, выступая в Париже перед послами Франции в странах Европы.
"И конечно, мы также ожидаем, что Россия будет более активно участвовать в прояснении случая с (Алексеем) Навальным", - добавил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Блогера Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
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