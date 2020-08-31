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https://ria.ru/20200831/sanktsii-1576520498.html
МИД Германии поддержал сохранение санкций против России
Европе нужны конструктивные отношения с Москвой, но санкции в отношении РФ должны сохраняться, пока ситуация не поменяется, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:17
2020-08-31T12:17
россия
хайко маас
алексей навальный
мид германии
евросоюз
республика крым
политика
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<strong>ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости.</strong> Европе нужны конструктивные отношения с Москвой, но санкции в отношении РФ должны сохраняться, пока ситуация не поменяется, заявил глава <a href="https://ria.ru/organization_MID_Germanii" target="_blank">МИД ФРГ</a> <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайко Маас</a>."И конечно, мы также ожидаем, что Россия будет более активно участвовать в прояснении случая с (Алексеем) Навальным", - добавил он.Совет стран <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> в июне принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, до 23 июня 2021 года. Евросоюз подчеркивает, что по-прежнему не признает присоединение <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> к России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Блогера <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального </a>госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576273745.html
https://ria.ru/20200828/sanctions-1576453517.html
Да, Россия примет самое активное участие в расследовании казуса Навального: мы даже готовы оставить его вам навсегда!
11
Может быть имеет смысл выйти хотя бы из ПАСЕ самостоятельно? Есть ведь и другие говорильни...
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6
россия
республика крым
РИА Новости
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россия, хайко маас, алексей навальный, мид германии, евросоюз, республика крым, политика

МИД Германии поддержал сохранение санкций против России

12:17 31.08.2020
2354
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Европе нужны конструктивные отношения с Москвой, но санкции в отношении РФ должны сохраняться, пока ситуация не поменяется, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"С одной стороны, нам нужны конструктивные отношения с Москвой, потому что без России Европа не сможет гарантировать свою безопасность… С другой стороны, темные тучи нависли над нашими отношениями, и санкции должны сохраняться, если ничего не меняется на месте", - сказал Маас, выступая в Париже перед послами Франции в странах Европы.

"И конечно, мы также ожидаем, что Россия будет более активно участвовать в прояснении случая с (Алексеем) Навальным", - добавил он.
Совет стран ЕС в июне принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, до 23 июня 2021 года. Евросоюз подчеркивает, что по-прежнему не признает присоединение Крыма к России.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Блогера Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
28 августа, 19:59
Германия готова ввести санкции против России из-за Навального
936133126
Обсудить 6
РоссияХайко МаасАлексей НавальныйМИД ГерманииЕвросоюзРеспублика КрымПолитика
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Да, Россия примет самое активное участие в расследовании казуса Навального: мы даже готовы оставить его вам навсегда!
31 августа, 12:40
Von Stirliz
1010000
Может быть имеет смысл выйти хотя бы из ПАСЕ самостоятельно? Есть ведь и другие говорильни...
31 августа, 12:23
Василий П.
1000000
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