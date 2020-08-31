https://ria.ru/20200831/ryukzak-1576514925.html
Роспотребнадзор назвал оптимальный вес школьного рюкзака
Вес школьного рюкзака с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 4 килограммов для учеников 9-11 классов, для 1-2 классов - 1,5 килограмма, РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:16
2020-08-31T11:16
2020-08-31T11:22
социальный навигатор
сн_образование
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152756/04/1527560458_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_1f4e426ead6b70ae3ef8f89287dd53e9.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Вес школьного рюкзака с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 4 килограммов для учеников 9-11 классов, для 1-2 классов - 1,5 килограмма, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на маркировку при выборе ребенку одежды, обуви, учебной литературы. Наиболее предпочтительны вещи из натуральных материалов и тканей."Выбирая детям одежду для школы, родители должны обращать внимание не только на ее внешний вид. На первое место следует ставить тепловые свойства, удобство покроя, легкость. Одежда не должна ограничивать движения ребенка, нарушать физиологические функции кожи и удаление с ее поверхности продуктов обмена", - говорится в сообщении.Так, ткань должна быть воздухопроницаемой, гигроскопичной (способной легко поглощать воду и водяные пары), не терять этих положительных качеств и привлекательного внешнего вида после многократной стирки и глажения.Важным пунктом является и выбор ранца, отмечают в Роспотребнадзоре. Основные критерии: широкие, регулируемые по длине ремни с амортизирующими прокладками, жёсткая недеформируемая спинка. Рюкзак также должен иметь детали со светоотражающими элементами. Вес портфелей для учеников начальной школы должен составлять не более 700 грамм, для обучающихся старшей и средней школы - не более 1 килограмма.Детям следует иметь два комплекта учебников: один — для использования в школе, второй — дома.
https://ria.ru/20200831/shkola-1576504695.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/psikholog-1576412683.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152756/04/1527560458_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_bf8981de2efc4048af41a872700d4374.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Вес школьного рюкзака с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 4 килограммов для учеников 9-11 классов, для 1-2 классов - 1,5 килограмма, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора
.
Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на маркировку при выборе ребенку одежды, обуви, учебной литературы. Наиболее предпочтительны вещи из натуральных материалов и тканей.
"Выбирая детям одежду для школы, родители должны обращать внимание не только на ее внешний вид. На первое место следует ставить тепловые свойства, удобство покроя, легкость. Одежда не должна ограничивать движения ребенка, нарушать физиологические функции кожи и удаление с ее поверхности продуктов обмена", - говорится в сообщении.
Так, ткань должна быть воздухопроницаемой, гигроскопичной (способной легко поглощать воду и водяные пары), не терять этих положительных качеств и привлекательного внешнего вида после многократной стирки и глажения.
Важным пунктом является и выбор ранца, отмечают в Роспотребнадзоре. Основные критерии: широкие, регулируемые по длине ремни с амортизирующими прокладками, жёсткая недеформируемая спинка. Рюкзак также должен иметь детали со светоотражающими элементами. Вес портфелей для учеников начальной школы должен составлять не более 700 грамм, для обучающихся старшей и средней школы - не более 1 килограмма.
"Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1-2 классов — 1,5 килограмма, 3-4 классов — 2 килограмма, 5-6 — 2,5 килограмма, 7-8 — 3,5 килограмма, 9-11-х — 4 килограмма ", - добавляется в сообщении.
Детям следует иметь два комплекта учебников: один — для использования в школе, второй — дома.