https://ria.ru/20200831/ryukzak-1576514925.html

Роспотребнадзор назвал оптимальный вес школьного рюкзака

Вес школьного рюкзака с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 4 килограммов для учеников 9-11 классов, для 1-2 классов - 1,5 килограмма, РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:16

2020-08-31T11:16

2020-08-31T11:22

социальный навигатор

сн_образование

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Вес школьного рюкзака с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 4 килограммов для учеников 9-11 классов, для 1-2 классов - 1,5 килограмма, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на маркировку при выборе ребенку одежды, обуви, учебной литературы. Наиболее предпочтительны вещи из натуральных материалов и тканей."Выбирая детям одежду для школы, родители должны обращать внимание не только на ее внешний вид. На первое место следует ставить тепловые свойства, удобство покроя, легкость. Одежда не должна ограничивать движения ребенка, нарушать физиологические функции кожи и удаление с ее поверхности продуктов обмена", - говорится в сообщении.Так, ткань должна быть воздухопроницаемой, гигроскопичной (способной легко поглощать воду и водяные пары), не терять этих положительных качеств и привлекательного внешнего вида после многократной стирки и глажения.Важным пунктом является и выбор ранца, отмечают в Роспотребнадзоре. Основные критерии: широкие, регулируемые по длине ремни с амортизирующими прокладками, жёсткая недеформируемая спинка. Рюкзак также должен иметь детали со светоотражающими элементами. Вес портфелей для учеников начальной школы должен составлять не более 700 грамм, для обучающихся старшей и средней школы - не более 1 килограмма.Детям следует иметь два комплекта учебников: один — для использования в школе, второй — дома.

https://ria.ru/20200831/shkola-1576504695.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/psikholog-1576412683.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество