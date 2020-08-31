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Путин примет участие во всероссийском открытом уроке по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин примет участие 1 сентября во всероссийском открытом уроке по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:33
2020-08-31T15:48
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владимир путин
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> примет участие 1 сентября во всероссийском открытом уроке по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Безусловно. Президент примет участие во всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции, большое мероприятие, в полдень оно начнется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в каких мероприятиях, приуроченных к 1 сентября, примет участие президент.Как сообщает пресс-служба министерства просвещения, Путин 1 сентября примет участие во Всероссийском открытом уроке "Помнить – значит знать". В Год памяти и славы урок для старшеклассников посвятят 75-летию Великой Победы.Уточняется, что гостями в студии станут министр просвещения Сергей Кравцов, историк Александр Звягинцев, активисты Российского движения школьников, Юнармии, движения "Волонтёры Победы", патриотических клубов, а также активные участники Всероссийского конкурса "Большая перемена". На связь со студией выйдут школьники из Крыма, Калининградской области, Краснодарского и Камчатского краев, Новосибирской, Курской, Новгородской, Рязанской, Владимирской, Кировской областей и Москвы.В ходе урока ведущие – лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2019" (Камчатский край) Виктория Скрипникова и российская телеведущая Яна Чурикова – дадут старт месяца "Памяти и Славы" Всероссийского конкурса "Большая перемена", а также акции "Память для будущего".Трансляция будет проходить в официальном сообществе Минпросвещения в соцсети "ВКонтакте", начало в 12.00 мск.
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социальный навигатор, сн_образование, дмитрий песков, владимир путин, образование - общество, общество

Путин примет участие во всероссийском открытом уроке по видеосвязи

12:33 31.08.2020 (обновлено: 15:48 31.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие 1 сентября во всероссийском открытом уроке по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно. Президент примет участие во всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции, большое мероприятие, в полдень оно начнется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в каких мероприятиях, приуроченных к 1 сентября, примет участие президент.
Как сообщает пресс-служба министерства просвещения, Путин 1 сентября примет участие во Всероссийском открытом уроке "Помнить – значит знать". В Год памяти и славы урок для старшеклассников посвятят 75-летию Великой Победы.
Уточняется, что гостями в студии станут министр просвещения Сергей Кравцов, историк Александр Звягинцев, активисты Российского движения школьников, Юнармии, движения "Волонтёры Победы", патриотических клубов, а также активные участники Всероссийского конкурса "Большая перемена". На связь со студией выйдут школьники из Крыма, Калининградской области, Краснодарского и Камчатского краев, Новосибирской, Курской, Новгородской, Рязанской, Владимирской, Кировской областей и Москвы.
В ходе урока ведущие – лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2019" (Камчатский край) Виктория Скрипникова и российская телеведущая Яна Чурикова – дадут старт месяца "Памяти и Славы" Всероссийского конкурса "Большая перемена", а также акции "Память для будущего".
Трансляция будет проходить в официальном сообществе Минпросвещения в соцсети "ВКонтакте", начало в 12.00 мск.
Учительница русского языка и литературы во время урока
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