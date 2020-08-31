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https://ria.ru/20200831/putin-1576519260.html
Абэ подтвердил Путину готовность Японии продолжать диалог о Курилах
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ поблагодарил его за совместную работу, личный вклад в развитие... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:58
2020-08-31T12:37
отставка синдзо абэ
синдзо абэ
владимир путин
япония
политика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в телефонном разговоре с премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> поблагодарил его за совместную работу, личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.Как сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах, Абэ подтвердил намерение Токио продолжать диалог с Москвой для разрешения вопроса вокруг Курильских островов и заключения мирного договора между странами."В связи с решением Синдзо Абэ об уходе с поста премьер-министра Владимир Путин поблагодарил его за совместную работу, большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Глава японского правительства также высоко оценил многолетнее конструктивное взаимодействие с президентом России", - говорится в сообщении Кремля.Также обе стороны подчеркнули важность укрепления добрососедства между РФ и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона.Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.Абэ на пресс-конференции в пятницу подтвердил, что принял решение о своей отставке. По его словам, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году через год после избрания премьером. Однако затем его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году он был избран премьером. Срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длительным сроком непрерывной службы в этой должности среди японских политиков.
https://ria.ru/20200831/kurily-1576517109.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/abe-1576427019.html
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отставка синдзо абэ, синдзо абэ, владимир путин, япония, политика

Абэ подтвердил Путину готовность Японии продолжать диалог о Курилах

11:58 31.08.2020 (обновлено: 12:37 31.08.2020)
2135
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ поблагодарил его за совместную работу, личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
Как сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах, Абэ подтвердил намерение Токио продолжать диалог с Москвой для разрешения вопроса вокруг Курильских островов и заключения мирного договора между странами.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 11:39
Абэ обсудил с Путиным ситуацию вокруг Курильских островов
"В связи с решением Синдзо Абэ об уходе с поста премьер-министра Владимир Путин поблагодарил его за совместную работу, большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Глава японского правительства также высоко оценил многолетнее конструктивное взаимодействие с президентом России", - говорится в сообщении Кремля.
Также обе стороны подчеркнули важность укрепления добрососедства между РФ и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Абэ на пресс-конференции в пятницу подтвердил, что принял решение о своей отставке. По его словам, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году через год после избрания премьером. Однако затем его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году он был избран премьером. Срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длительным сроком непрерывной службы в этой должности среди японских политиков.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 13:08
В Кремле рассказали о вкладе Абэ в отношения с Россией
7611424
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Отставка Синдзо АбэСиндзо АбэВладимир ПутинЯпонияПолитика
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