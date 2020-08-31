https://ria.ru/20200831/putin-1576519260.html

Абэ подтвердил Путину готовность Японии продолжать диалог о Курилах

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ поблагодарил его за совместную работу, личный вклад в развитие... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:58

2020-08-31T11:58

2020-08-31T12:37

отставка синдзо абэ

синдзо абэ

владимир путин

япония

политика

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в телефонном разговоре с премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> поблагодарил его за совместную работу, личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.Как сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах, Абэ подтвердил намерение Токио продолжать диалог с Москвой для разрешения вопроса вокруг Курильских островов и заключения мирного договора между странами."В связи с решением Синдзо Абэ об уходе с поста премьер-министра Владимир Путин поблагодарил его за совместную работу, большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Глава японского правительства также высоко оценил многолетнее конструктивное взаимодействие с президентом России", - говорится в сообщении Кремля.Также обе стороны подчеркнули важность укрепления добрососедства между РФ и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона.Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.Абэ на пресс-конференции в пятницу подтвердил, что принял решение о своей отставке. По его словам, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году через год после избрания премьером. Однако затем его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году он был избран премьером. Срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длительным сроком непрерывной службы в этой должности среди японских политиков.

https://ria.ru/20200831/kurily-1576517109.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/abe-1576427019.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставка синдзо абэ, синдзо абэ, владимир путин, япония, политика