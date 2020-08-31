https://ria.ru/20200831/protesty-1576495449.html

Протесты в Берлине: как превратить маргиналов в мейнстрим

Информация о прошедшей в субботу в Берлине массовой манифестации производит несколько фантасмагорическое впечатление: около 38 тысяч участников,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T08:00

2020-08-31T08:00

2020-08-31T08:00

германия

коронавирус covid-19

донецкая народная республика

сша

берлин (город)

мнение - авторы

в мире

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Информация о прошедшей в субботу в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> массовой <a href="https://ria.ru/20200830/koronavirus-1576481325.html" target="_blank">манифестации</a> производит несколько фантасмагорическое впечатление: около 38 тысяч участников, ковид-диссидентство, скандирование имени российского президента, флаги ЛГБТ и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, художественно выполненный плакат "Владимир и Дональд, освободите нас", попытка <a href="https://twitter.com/JulianRoepcke/status/1299764353621729281" target="_blank" rel="nofollow noopener">"штурма" Рейхстага</a>, столкновения с полицией и сотни задержанных (включая известного повара-вегана и немецкого националиста турецкого происхождения Аттилу Хильдмана).Ситуация выглядит еще более удивительной, если углубиться в детали.Инициатором мероприятия выступила штутгартская организация Querdenken 711 (слово "Querdenken" переводится с немецкого как "нестандартное мышление", а 0711 — телефонный код <a href="http://ria.ru/location_Stuttgart/" target="_blank" data-auto="true">Штутгарта</a>). Она заявляет себя как правозащитную структуру, а по сведениям германских СМИ, ее участниками являются в основном конспирологи (в том числе отрицатели существования <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>) и правые экстремисты.Правда, по последнему пункту немецким медиа веры нет — они записывают в крайне правые радикалы всех, кто не выражает восторженного согласия с актуальной либеральной повесткой.В общем, в обычной ситуации Querdenken 711 охарактеризовали бы малочисленным сборищем маргиналов и городских сумасшедших, обменивающихся в узком кругу концепциями о коварных планах глобальной закулисы по чипизации населения, лунной программе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и рептилоидах в мировом правительстве. Собственно, данную точку зрения озвучил и берлинский сенатор Андреас Гайзель, который <a href="https://www.dw.com/ru/policija-reshila-raspustit-akciju-protiv-covid-ogranichenij/a-54752674" target="_blank" rel="nofollow noopener">возражал</a> против проведения манифестации на том основании, что нельзя столицу страны превращать в "площадку для вероятных идеологов теории заговора".Вот только эти маргиналы-конспирологи провели суперуспешное массовое мероприятие, собрав под сорок тысяч человек на протесты против ограничений в связи с эпидемией коронавируса.На этой теме стоит остановиться отдельно.<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, по сути, стала главным примером успешной борьбы с COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. В стране было очень быстро развернуто масштабное тестирование населения для выявления заразившихся, что в сочетании с введенными карантинными мерами сдержало распространение инфекции. Плюс впечатляющую эффективность показала национальная система здравоохранения. У немцев не было ни дефицита аппаратов ИВЛ, ни захлебывающихся от наплыва пациентов в критическом состоянии медицинских учреждений.За все месяцы эпидемии в ФРГ зарегистрировано 242 тысячи заболевших COVID-19 и 9,3 тысячи умерших от него. Для сравнения: соответствующие показатели во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> — 272 тысячи и 30,6 тысячи, а в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> — прямо-таки апокалиптические 332 тысячи и 41,4 тысячи. И это притом что население Германии на треть больше.Более того, власти ФРГ еще в марте запустили грандиозную, беспрецедентную даже по западным меркам программу поддержки граждан и бизнеса. Журнал <a href="https://www.forbes.ru/biznes/396629-pandemiya-so-skidkoy-rossiya-vydelila-na-pomoshch-naseleniyu-i-biznesu-v-70-raz-menshe" target="_blank" rel="nofollow noopener">Forbes</a> тогда подсчитал, что в целом государственная помощь превысит 1,4 триллиона долларов, или 37% ВВП.Однако результатами всех этих шагов стали взрывной рост ковид-скептиков в стране и теперь вот внушительные общественные протесты против ограничительных мер, которые сейчас вновь усиливают из-за роста заболеваемости.Без сомнения, германские власти в данный момент испытывают недоумение и даже горькое разочарование по поводу происходящего. Казалось бы, для народа делается все возможное и невозможное. Ни одна другая страна в мире не может похвастать таким вниманием к нуждам населения и столь масштабными мерами социальной поддержки — а люди все недовольны, да еще настолько, что массово выходят на улицы с протестами по призыву каких-то фриков.В принципе, природа происходящего вполне понятна — это все та же антиистеблишментская волна, накрывшая Запад в последние годы. Именно из-за нее избрали Трампа, Великобритания вышла из ЕС, а "Альтернатива для Германии" постепенно превращается в заметную парламентскую силу.Все чаще дает сбои успешно функционировавшая на протяжении десятилетий система западной демократии, где граждане имели возможность свободно и честно выбрать из нескольких общественно-политических сил, различия между которыми носят косметический характер. Люди просто перестают им доверять, потому что слишком много тем и проблем на уровне мейнстрима превращаются в фигуру умолчания, а те, кто осмеливается их озвучивать, подвергаются жесточайшей критике за несоответствие идеологии момента.Общество же, лишаясь возможности выражать свои тревоги, опасения и нужды через привычные структуры, обращается к другим — тем, что до того пребывали на задворках общественно-политической жизни и частенько представляют собой довольно странное явление.Когда подобные ситуации возникают в странах, которые у Запада проходят по разряду недемократических, следуют призывы прислушаться к общественности, сесть за стол переговоров и выполнить волю улицы, реформировать не отвечающую требованиям времени и граждан государственно-политическую систему в соответствии с нормами демократии и нуждами людей.Что ж, прямо сейчас ровно в такой же ситуации оказался и сам Запад. Вопрос в том, захочет ли и сможет ли он применить эти советы к себе самому. Тем более что запас прочности любой системы, теряющей доверие собственного общества, не бесконечен.

https://ria.ru/20200609/1572653222.html

https://ria.ru/20200704/1573888191.html

https://ria.ru/20200721/1574653697.html

https://ria.ru/20200210/1564461346.html

Abcd 123 Смешно. По мнению РИА, 40-тысячные протесты в Берлине это суперуспешные мероприятия при населении 83 миллиона и туда выходят ответственные граждане. А вот в Беларуси, где выходят сотни тысяч людей при населении Беларуси в 9 миллионов, то это все выходят какие-то провокаторы, преступники и маргиналы. Просто смешно :) 155

Илья А. Не совсем логичное сравнение. Правильнее сравнивать не государства, а города - Берлин и Минск. 64

18

германия

донецкая народная республика

сша

берлин (город)

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

германия, коронавирус covid-19, донецкая народная республика, сша, берлин (город), мнение - авторы, в мире