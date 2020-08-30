Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200830/koronavirus-1576481325.html
В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"
Полиция Берлина зачистила площадь Гроссер Штерн, где проходила акция противников связанных с коронавирусом ограничительных мер, некоторые участники тем не менее РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T02:39
2020-08-30T02:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1d/1576476797_0:174:3024:1875_1400x0_80_0_0_a5892975407688e4b03b65b7771e8730.jpg
<strong>БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости.</strong> Полиция <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлина</a> зачистила площадь Гроссер Штерн, где проходила акция противников связанных с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> ограничительных мер, некоторые участники тем не менее остаются в районе площади, но стражи порядка их оттесняют, передает корреспондент РИА Новости.Митинг штутгартского движения Querdenken 711 прошел во второй половине субботы, до этого противники ограничительных мер пытались провести марш по центру Берлина, но полиция его запретила из-за несоблюдения ограничительных мер. Во всех акциях участвовали 35-38 тысяч, что для Берлина стало самым массовым собранием "ковид-диссидентов", многие из которых прибыли из регионов.Около 18.00 (19.00 мск) участники начали расходится, а к 22.30 на месте митинга остались лишь разрозненные группы, часть протестующих - порядка 200-300 человек - решила устроить "лагерь" и остаться на месте. Полиция сообщила им, что это невозможно, в ответ организаторы объявили "спонтанный митинг".Однако это не убедило полицию, которая сообщила через громкоговоритель, что акция завершена, и приступила к зачистке места ее проведения - площади Гроссер Штерн. Участники акции продолжали сидеть на асфальте и ступеньках у Колонны Победы, некоторые также лежали на газоне у монумента. Полиция перекрыла подходы к площади, окружив участников несогласованной акции, поочередно убеждала оставшихся на площади покинуть ее.Около полуночи полиция приступила к активным мерами и начала выносить тех, кто отказывался покидать площадь добровольно, за ее пределы, на улицу Хофегераллее. Стражи порядка при этом сразу занимали освобожденное пространство, формируя цепь. Таким образом, полиция за полчаса зачистила площадь, около 1.00 стражи порядка начали отгонять оставшихся вниз по улицу Хофегераллее. Тактика протестующих - садиться на асфальт - не сработал: тех, кто сидел и отказывался уходить, полицейские все так же уносили на руках.Действия полиции протестующие сопровождали криками "Позор" и "Мы остаемся здесь". Некоторые обещали вернуться утром в воскресенье. Часть участников акции к моменту зачистки площади уже спала в палатках и спальных мешках на лужайках парка Тиргартен.Акции протеста были организованы штутгартским движением Querdenken 711. Изначально власти Берлина отказали в их согласовании, сославшись на то, что на первой аналогичной серии акций 1 августа произошли нарушения норм инфекционной безопасности. Запрет стал федеральной новостью, которую даже прокомментировала канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>. Она заявила, что уважает решение властей Берлина, а неслгласные могут его оспорить в судебной порядке. Так и произошло, в результате административный суд Берлина отменил решение столичных властей. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
2
германия
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1d/1576476797_147:0:2878:2048_1400x0_80_0_0_fdff367fc49223af40bdc1379234f911.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире

В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"

02:39 30.08.2020
2761
© REUTERS / Christian MangЛюди во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
Люди во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
© REUTERS / Christian Mang
БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Полиция Берлина зачистила площадь Гроссер Штерн, где проходила акция противников связанных с коронавирусом ограничительных мер, некоторые участники тем не менее остаются в районе площади, но стражи порядка их оттесняют, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг штутгартского движения Querdenken 711 прошел во второй половине субботы, до этого противники ограничительных мер пытались провести марш по центру Берлина, но полиция его запретила из-за несоблюдения ограничительных мер. Во всех акциях участвовали 35-38 тысяч, что для Берлина стало самым массовым собранием "ковид-диссидентов", многие из которых прибыли из регионов.
Около 18.00 (19.00 мск) участники начали расходится, а к 22.30 на месте митинга остались лишь разрозненные группы, часть протестующих - порядка 200-300 человек - решила устроить "лагерь" и остаться на месте. Полиция сообщила им, что это невозможно, в ответ организаторы объявили "спонтанный митинг".
Однако это не убедило полицию, которая сообщила через громкоговоритель, что акция завершена, и приступила к зачистке места ее проведения - площади Гроссер Штерн. Участники акции продолжали сидеть на асфальте и ступеньках у Колонны Победы, некоторые также лежали на газоне у монумента. Полиция перекрыла подходы к площади, окружив участников несогласованной акции, поочередно убеждала оставшихся на площади покинуть ее.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Около полуночи полиция приступила к активным мерами и начала выносить тех, кто отказывался покидать площадь добровольно, за ее пределы, на улицу Хофегераллее. Стражи порядка при этом сразу занимали освобожденное пространство, формируя цепь. Таким образом, полиция за полчаса зачистила площадь, около 1.00 стражи порядка начали отгонять оставшихся вниз по улицу Хофегераллее. Тактика протестующих - садиться на асфальт - не сработал: тех, кто сидел и отказывался уходить, полицейские все так же уносили на руках.
Действия полиции протестующие сопровождали криками "Позор" и "Мы остаемся здесь". Некоторые обещали вернуться утром в воскресенье. Часть участников акции к моменту зачистки площади уже спала в палатках и спальных мешках на лужайках парка Тиргартен.
Акции протеста были организованы штутгартским движением Querdenken 711. Изначально власти Берлина отказали в их согласовании, сославшись на то, что на первой аналогичной серии акций 1 августа произошли нарушения норм инфекционной безопасности. Запрет стал федеральной новостью, которую даже прокомментировала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заявила, что уважает решение властей Берлина, а неслгласные могут его оспорить в судебной порядке. Так и произошло, в результате административный суд Берлина отменил решение столичных властей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
81801910
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Дональд Трамп
Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
Рига
Явка на выборах в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года
Индийские военнослужащие
Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
Телеведущий Дмитрий Дибров
Телеведущий Дмитрий Дибров назвал размер своей пенсии
Лось
В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
Деньги в банковском хранилище
Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
Фисташки
Назван способ правильно есть орехи
Дмитрий Певцов
Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
Административное здание предприятия Мотор Сич
США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
Барбершоп
Названа необычная польза ношения бороды
Актер Владимир Андреев
Жена Владимира Андреева рассказала о последних днях жизни актера
Памятник первому премьер-министру Канады Джону Александру Макдоналду, пострадавший в ходе акции протеста в Монреале
Протестующие в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады
Астероид
NASA сообщило о приближении к Земле астероида размером с высотку
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:40В Минпросвещения рассказали о правилах работы школ во время пандемии
11:37Французского военного заподозрили в передаче секретных документов России
11:29Милиция в Минске готовится к несанкционированной акции оппозиции
11:17Явка на выборах в Черногории в два раза превысила показатель 2016 года
11:01Китайские дипломаты осудили визит главы чешского сената на Тайвань
10:58Число жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 190 человек
10:52"Роскосмос" оценил опасность астероида-"высотки" для Земли
10:46В России за сутки умерли 68 человек с коронавирусом
10:46В России выписали 2599 человек после COVID-19 за сутки
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 4980 новых случаев заражения коронавирусом
10:42В Москве зафиксировали 695 новых случаев заражения коронавирусом
10:31Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем
10:29Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
10:26Явка за первый час парламентских выборов в Черногории составила почти 6%
10:08Ученые определили температуру на Земле во время ледникового периода
10:02Число заражений коронавирусом в мире превысило 25 миллионов
09:43При стрельбе в Портленде погиб человек
09:30Волочкова рассказала о своем месте в истории
09:29Израильская армия ударила по объектам ХАМАС на юге сектора Газа
Лента новостейМолния