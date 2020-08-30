https://ria.ru/20200830/koronavirus-1576481325.html

В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"

Полиция Берлина зачистила площадь Гроссер Штерн, где проходила акция противников связанных с коронавирусом ограничительных мер, некоторые участники тем не менее РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T02:39

2020-08-30T02:39

2020-08-30T02:39

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости.</strong> Полиция <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлина</a> зачистила площадь Гроссер Штерн, где проходила акция противников связанных с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> ограничительных мер, некоторые участники тем не менее остаются в районе площади, но стражи порядка их оттесняют, передает корреспондент РИА Новости.Митинг штутгартского движения Querdenken 711 прошел во второй половине субботы, до этого противники ограничительных мер пытались провести марш по центру Берлина, но полиция его запретила из-за несоблюдения ограничительных мер. Во всех акциях участвовали 35-38 тысяч, что для Берлина стало самым массовым собранием "ковид-диссидентов", многие из которых прибыли из регионов.Около 18.00 (19.00 мск) участники начали расходится, а к 22.30 на месте митинга остались лишь разрозненные группы, часть протестующих - порядка 200-300 человек - решила устроить "лагерь" и остаться на месте. Полиция сообщила им, что это невозможно, в ответ организаторы объявили "спонтанный митинг".Однако это не убедило полицию, которая сообщила через громкоговоритель, что акция завершена, и приступила к зачистке места ее проведения - площади Гроссер Штерн. Участники акции продолжали сидеть на асфальте и ступеньках у Колонны Победы, некоторые также лежали на газоне у монумента. Полиция перекрыла подходы к площади, окружив участников несогласованной акции, поочередно убеждала оставшихся на площади покинуть ее.Около полуночи полиция приступила к активным мерами и начала выносить тех, кто отказывался покидать площадь добровольно, за ее пределы, на улицу Хофегераллее. Стражи порядка при этом сразу занимали освобожденное пространство, формируя цепь. Таким образом, полиция за полчаса зачистила площадь, около 1.00 стражи порядка начали отгонять оставшихся вниз по улицу Хофегераллее. Тактика протестующих - садиться на асфальт - не сработал: тех, кто сидел и отказывался уходить, полицейские все так же уносили на руках.Действия полиции протестующие сопровождали криками "Позор" и "Мы остаемся здесь". Некоторые обещали вернуться утром в воскресенье. Часть участников акции к моменту зачистки площади уже спала в палатках и спальных мешках на лужайках парка Тиргартен.Акции протеста были организованы штутгартским движением Querdenken 711. Изначально власти Берлина отказали в их согласовании, сославшись на то, что на первой аналогичной серии акций 1 августа произошли нарушения норм инфекционной безопасности. Запрет стал федеральной новостью, которую даже прокомментировала канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>. Она заявила, что уважает решение властей Берлина, а неслгласные могут его оспорить в судебной порядке. Так и произошло, в результате административный суд Берлина отменил решение столичных властей. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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германия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире