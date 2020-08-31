https://ria.ru/20200831/privivki-1576520120.html

Стало известно, кто сможет привиться от гриппа в мобильных пунктах Москвы

Дети, пожилые люди и беременные не смогут привиться от гриппа в мобильных пунктах в Москве, они смогут вакцинироваться только в поликлиниках, сообщил... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:09

2020-08-31T12:09

2020-08-31T12:09

алексей хрипун

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Дети, пожилые люди и беременные не смогут привиться от гриппа в мобильных пунктах в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a>, они смогут вакцинироваться только в поликлиниках, сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_KHripun_glava_departamen" target="_blank">Алексей Хрипун</a>.Ранее Хрипун сообщил, что в столице будет работать около 450 пунктов вакцинации, в частности 44 будут располагаться в мобильных пунктах.Он пояснил, что прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках. Жители младше 18 лет – в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.Он добавил, что для вакцинации в мобильных пунктах понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.Ранее мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> сообщил, что вакцинация от гриппа в Москве начнется 1 сентября. Позднее руководитель управления <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> по Москве Елена Андреева сообщала, что вакцинацию начнут с групп риска, в частности, с сотрудников образовательных организаций. Она также отмечала, что для населения вакцинация будет доступна как в поликлиниках, так и в мобильных группах.

https://ria.ru/20200821/infektsiya-1576089480.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей хрипун, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество