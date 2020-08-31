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Депздрав Москвы назвал интервал между прививками от гриппа и COVID-19
Интервал между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должен составлять не меньше месяца, сообщил журналистам руководитель столичного департамента... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:08
2020-08-31T12:08
алексей хрипун
российский фонд прямых инвестиций
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Интервал между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должен составлять не меньше месяца, сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_KHripun_glava_departamenta_zdravookhranenija_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Хрипун</a>."Когда вакцина от коронавируса появится в гражданском обороте, то интервал между вакцинацией от гриппа и от коронавируса не должен составлять меньше 28 дней, меньше месяца", - сказал Хрипун.Он пояснил, что это связано с тем, что еще не до конца изучено сочетание двух инфекций.Хрипун напомнил, что защитный эффект от прививки от гриппа проявляется через 10-15 дней после введения вакцины и длится около года.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что вакцинация от гриппа в Москве начнется 1 сентября.В свою очередь Хрипун сообщил, что в столице будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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алексей хрипун, российский фонд прямых инвестиций, сергей собянин, москва, общество

Депздрав Москвы назвал интервал между прививками от гриппа и COVID-19

12:08 31.08.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм". Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Интервал между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должен составлять не меньше месяца, сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Когда вакцина от коронавируса появится в гражданском обороте, то интервал между вакцинацией от гриппа и от коронавируса не должен составлять меньше 28 дней, меньше месяца", - сказал Хрипун.
Он пояснил, что это связано с тем, что еще не до конца изучено сочетание двух инфекций.
Хрипун напомнил, что защитный эффект от прививки от гриппа проявляется через 10-15 дней после введения вакцины и длится около года.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация от гриппа в Москве начнется 1 сентября.
В свою очередь Хрипун сообщил, что в столице будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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