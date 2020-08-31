https://ria.ru/20200831/privivka-1576520036.html

Депздрав Москвы назвал интервал между прививками от гриппа и COVID-19

Интервал между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должен составлять не меньше месяца, сообщил журналистам руководитель столичного департамента... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:08

2020-08-31T12:08

2020-08-31T12:08

алексей хрипун

российский фонд прямых инвестиций

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Интервал между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должен составлять не меньше месяца, сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_KHripun_glava_departamenta_zdravookhranenija_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Хрипун</a>."Когда вакцина от коронавируса появится в гражданском обороте, то интервал между вакцинацией от гриппа и от коронавируса не должен составлять меньше 28 дней, меньше месяца", - сказал Хрипун.Он пояснил, что это связано с тем, что еще не до конца изучено сочетание двух инфекций.Хрипун напомнил, что защитный эффект от прививки от гриппа проявляется через 10-15 дней после введения вакцины и длится около года.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что вакцинация от гриппа в Москве начнется 1 сентября.В свою очередь Хрипун сообщил, что в столице будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576517281.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей хрипун, российский фонд прямых инвестиций, сергей собянин, москва, общество