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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200831/neft-1576506568.html
Цены на нефть Brent поднялись выше 46 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на фоне ослабления американской валюты, следует из данных торгов. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T08:25
2020-08-31T09:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
синдзо абэ
brent
япония
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на фоне ослабления американской валюты, следует из данных торгов.По состоянию на 8.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> росла на 0,57% - до 46,07 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,35%, до 43,12 доллара за баррель.Курс доллара к иене в пятницу упал на 1% на новостях из Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил о своей отставке по состоянию здоровья. В понедельник доллар несколько укрепляется к иене в рамках коррекции, но индекс доллара к мировым валютам снижается.Слабый доллар поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, делая ее дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.Трейдеры также продолжают оценивать ситуацию со спросом и предложением на рынке нефти на фоне масштабных мер стимулирования экономики в мире и новостей об ураганах в США. На прошлой неделе внимание рынков было обращено к урагану "Лаура", который в четверг обрушился на территорию США. Перед ураганом нефтекомпании США снизили добычу в Мексиканском заливе, а девять НПЗ остановили переработку.Инвесторы также отыгрывают статистику нефтесервисной компании Baker Hughes, которая в пятницу сообщила, что за неделю по 28 августа число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 3, до 180 агрегатов.
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россия, цены на нефть, синдзо абэ, brent, япония, сша, экономика

Цены на нефть Brent поднялись выше 46 долларов за баррель

08:25 31.08.2020 (обновлено: 09:17 31.08.2020)
3279
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на фоне ослабления американской валюты, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57% - до 46,07 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,35%, до 43,12 доллара за баррель.
Курс доллара к иене в пятницу упал на 1% на новостях из Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил о своей отставке по состоянию здоровья. В понедельник доллар несколько укрепляется к иене в рамках коррекции, но индекс доллара к мировым валютам снижается.
Слабый доллар поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, делая ее дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
Электронное табло с курсами валют в Москве
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Трейдеры также продолжают оценивать ситуацию со спросом и предложением на рынке нефти на фоне масштабных мер стимулирования экономики в мире и новостей об ураганах в США. На прошлой неделе внимание рынков было обращено к урагану "Лаура", который в четверг обрушился на территорию США. Перед ураганом нефтекомпании США снизили добычу в Мексиканском заливе, а девять НПЗ остановили переработку.
Инвесторы также отыгрывают статистику нефтесервисной компании Baker Hughes, которая в пятницу сообщила, что за неделю по 28 августа число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 3, до 180 агрегатов.
1902112
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьСиндзо АбэBrentЯпонияСШАЭкономика
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