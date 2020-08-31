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РИА Наука
https://ria.ru/20200831/ledniki-1576542228.html
Ученые сообщили о критическом подъеме уровня моря
Согласно результатам нового исследования, темпы таяния ледяных щитов Гренландии и Антарктиды резко ускорились в последние годы и стали главной причиной... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T18:00
2020-08-31T19:35
риа наука
ледники
глобальное потепление
земля - риа наука
антарктида
гренландия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Согласно результатам нового исследования, темпы таяния ледяных щитов <a href="http://ria.ru/location_Greenland/" target="_blank" data-auto="true">Гренландии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Antarctica/" target="_blank" data-auto="true">Антарктиды</a> резко ускорились в последние годы и стали главной причиной повышения уровня Мирового океана. Статья <a href="http://dx.doi.org/10.1038/s41558-020-0893-y" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликована</a> в журнале Nature Climate Change.Британские ученые из Университета <a href="http://ria.ru/location_Leeds/" target="_blank" data-auto="true">Лидса</a> в сотрудничестве с коллегами из Датского метеорологического института обобщили результаты спутниковых наблюдений за последние тридцать лет и сопоставили их с помощью метода взаимного сравнения баланса массы ледникового покрова (IMBIE) с расчетами климатических моделей.По оценкам авторов, начиная с 1990-х годов — с тех пор как за ледяным покровом начали регулярно наблюдать со спутников — повышение уровня Мирового океана за счет таяния ледников Гренландии и Антарктиды составило 1,8 сантиметра, что соответствует наихудшему сценарию, обозначенному в последнем оценочном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).При этом вклад ледников Антарктиды составил 7,2 миллиметра, а Гренландии — 10,6 миллиметра. Последние измерения показывают, что уровень Мирового океана сейчас поднимается на четыре миллиметра каждый год.Если темпы таяния сохранятся, ожидается, что до конца столетия это приведет к подъему уровня моря еще на 17 сантиметров, что поставит под угрозу затопления прибрежные территории, на которых проживают 16 миллионов человек."Хотя мы и ожидали, что ледяные щиты будут терять все большее количество льда в ответ на потепление океанов и атмосферы, скорость их таяния растет быстрее, чем мы могли представить, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Тома Слейтера (Tom Slater) из Центра полярных наблюдений и моделирования климата Университета Лидса. — Таяние обгоняет климатические модели, которыми мы руководствуемся, и мы рискуем оказаться неподготовленными к рискам, связанным с повышением уровня моря".До сих пор глобальный уровень океана повышался в основном за счет механизма, называемого тепловым расширением, — объем морской воды увеличивался по мере того, как она становилась теплее. Но за последние пять лет таяние ледниковых щитов и горных ледников по своему значению обогнало тепловое расширение и стало основной причиной повышения уровня моря."Если потери ледяного покрова будут продолжать следовать худшим сценариям потепления, надо ожидать дополнительного повышения уровня моря на 17 сантиметров от одних только ледниковых щитов, — продолжает еще один автор статьи Анна Хогг (Anna Hogg) из Школы Земли и окружающей среды в Лидсе. — Этого достаточно, чтобы удвоить частоту штормовых нагонов во многих крупнейших прибрежных городах мира".Авторы отмечают, что они оценивали только вклад ледников Антарктиды и Гренландии, но есть еще тысячи более мелких высокогорных и северных ледников, которые в последние годы тоже начали активно таять. Многие из них находятся на грани исчезновения. Например, знаменитый ледник Ок в <a href="http://ria.ru/location_Iceland/" target="_blank" data-auto="true">Исландии</a> был объявлен "мертвым" еще в 2014 году.
https://ria.ru/20200130/1564050849.html
https://ria.ru/20200824/klimat-1576101047.html
7
антарктида
гренландия
РИА Новости
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ледники, глобальное потепление, земля - риа наука, антарктида, гренландия

Ученые сообщили о критическом подъеме уровня моря

18:00 31.08.2020 (обновлено: 19:35 31.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкАйсберг в акватории острова Гренландия
Айсберг в акватории острова Гренландия
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Согласно результатам нового исследования, темпы таяния ледяных щитов Гренландии и Антарктиды резко ускорились в последние годы и стали главной причиной повышения уровня Мирового океана. Статья опубликована в журнале Nature Climate Change.
Британские ученые из Университета Лидса в сотрудничестве с коллегами из Датского метеорологического института обобщили результаты спутниковых наблюдений за последние тридцать лет и сопоставили их с помощью метода взаимного сравнения баланса массы ледникового покрова (IMBIE) с расчетами климатических моделей.
По оценкам авторов, начиная с 1990-х годов — с тех пор как за ледяным покровом начали регулярно наблюдать со спутников — повышение уровня Мирового океана за счет таяния ледников Гренландии и Антарктиды составило 1,8 сантиметра, что соответствует наихудшему сценарию, обозначенному в последнем оценочном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).
При этом вклад ледников Антарктиды составил 7,2 миллиметра, а Гренландии — 10,6 миллиметра. Последние измерения показывают, что уровень Мирового океана сейчас поднимается на четыре миллиметра каждый год.
Если темпы таяния сохранятся, ожидается, что до конца столетия это приведет к подъему уровня моря еще на 17 сантиметров, что поставит под угрозу затопления прибрежные территории, на которых проживают 16 миллионов человек.
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"Хотя мы и ожидали, что ледяные щиты будут терять все большее количество льда в ответ на потепление океанов и атмосферы, скорость их таяния растет быстрее, чем мы могли представить, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Тома Слейтера (Tom Slater) из Центра полярных наблюдений и моделирования климата Университета Лидса. — Таяние обгоняет климатические модели, которыми мы руководствуемся, и мы рискуем оказаться неподготовленными к рискам, связанным с повышением уровня моря".
До сих пор глобальный уровень океана повышался в основном за счет механизма, называемого тепловым расширением, — объем морской воды увеличивался по мере того, как она становилась теплее. Но за последние пять лет таяние ледниковых щитов и горных ледников по своему значению обогнало тепловое расширение и стало основной причиной повышения уровня моря.
"Если потери ледяного покрова будут продолжать следовать худшим сценариям потепления, надо ожидать дополнительного повышения уровня моря на 17 сантиметров от одних только ледниковых щитов, — продолжает еще один автор статьи Анна Хогг (Anna Hogg) из Школы Земли и окружающей среды в Лидсе. — Этого достаточно, чтобы удвоить частоту штормовых нагонов во многих крупнейших прибрежных городах мира".
Авторы отмечают, что они оценивали только вклад ледников Антарктиды и Гренландии, но есть еще тысячи более мелких высокогорных и северных ледников, которые в последние годы тоже начали активно таять. Многие из них находятся на грани исчезновения. Например, знаменитый ледник Ок в Исландии был объявлен "мертвым" еще в 2014 году.
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РИА НаукаледникиГлобальное потеплениеЗемля - РИА НаукаАнтарктидаГренландия
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