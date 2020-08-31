https://ria.ru/20200831/kurorty-1576519863.html

Эксперты рассказали, о спросе на поездки на Северный Кавказ

Россияне в сезоне-2020 стали больше интересоваться поездками на Северный Кавказ, поэтому свои предложения по этому направлению расширили федеральные... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:21

2020-08-31T12:21

2020-08-31T12:21

туризм

туризм

туристы

северный кавказ

новости - туризм

чеченская республика (чечня)

грозный

дербент

владикавказ

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Россияне в сезоне-2020 стали больше интересоваться поездками на Северный Кавказ, поэтому свои предложения по этому направлению расширили федеральные туроператоры, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52555.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР. По мнению участников рынка, спрос на экскурсионные туры в регионы Северного Кавказа вырос от 10 до 30 процентов. Например, по оценке экспертов крупной компании, по сравнению с июлем-августом 2019 года рост популярности на поездки в целом в СКФО составил 25-30 процентов.Как считают наблюдатели, одним из побудительных факторов стал карантин: после самоизоляции стало больше туристов, заинтересованных в маршрутах, проходящих на природе.Тем не менее, по мнению туроператоров, рост спроса на направление мог быть более заметным, если бы не несколько ключевых факторов.Во-первых, не хватает раскрученности: в основном, Северный Кавказ ассоциируется у россиян с горнолыжным отдыхом и экотуризмом. Большая часть аудитории не имеет представления о том, зачем сюда ехать летом. Причем, дефицит информации о туризме в регионах СКФО есть как у путешественников, так и у агентов. Во-вторых, тормозят ситуацию и сложные коммуникации с турбизнесом и отелями на местах.Есть проблема и с инфраструктурой, не хватает отелей высокой категории, до многих природных достопримечательностей сложно добраться. По мнению участников рынка, при более активном продвижении регионов СКФО интерес к путешествиям по этому направлению будет выше. Например, эксперты считают возможным сделать отдельную акцию по возврату кешбека только применительно к Северному Кавказу.Стоимость туров начинается от 8000 рублей человека с питанием и экскурсиями, но без дороги. За такие деньги можно приобрести, например, путевку в Чечню с посещением Грозного и Аргунского ущелья. Около 20 тысяч рублей с человека стоит поездка с посещением средневековых крепостей и гор, экскурсиями по Владикавказу, Грозному, Дербенту, Махачкале. От 30 тысячи рублей – длительная поездка (12 дней) по территориям нескольких республик Северного Кавказа. Программа включает посещение самых популярных памятников природы, истории, культуры: горы, каньоны, озера, водопады, ущелья; древние крепости и поселения, башенные комплексы, храмы, некрополи; современные мечети и небоскребы; поляны, парки и термальные источники.

https://ria.ru/20200811/1575034750.html

https://ria.ru/20200826/keshbek-1576303698.html

северный кавказ

грозный

дербент

владикавказ

махачкала

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, северный кавказ, новости - туризм, чеченская республика (чечня), грозный, дербент, владикавказ, махачкала