https://ria.ru/20200831/kurorty-1576519863.html
Эксперты рассказали, о спросе на поездки на Северный Кавказ
Россияне в сезоне-2020 стали больше интересоваться поездками на Северный Кавказ, поэтому свои предложения по этому направлению расширили федеральные... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:21
2020-08-31T12:21
2020-08-31T12:21
туризм
туризм
туристы
северный кавказ
новости - туризм
чеченская республика (чечня)
грозный
дербент
владикавказ
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Россияне в сезоне-2020 стали больше интересоваться поездками на Северный Кавказ, поэтому свои предложения по этому направлению расширили федеральные туроператоры, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52555.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР. По мнению участников рынка, спрос на экскурсионные туры в регионы Северного Кавказа вырос от 10 до 30 процентов. Например, по оценке экспертов крупной компании, по сравнению с июлем-августом 2019 года рост популярности на поездки в целом в СКФО составил 25-30 процентов.Как считают наблюдатели, одним из побудительных факторов стал карантин: после самоизоляции стало больше туристов, заинтересованных в маршрутах, проходящих на природе.Тем не менее, по мнению туроператоров, рост спроса на направление мог быть более заметным, если бы не несколько ключевых факторов.Во-первых, не хватает раскрученности: в основном, Северный Кавказ ассоциируется у россиян с горнолыжным отдыхом и экотуризмом. Большая часть аудитории не имеет представления о том, зачем сюда ехать летом. Причем, дефицит информации о туризме в регионах СКФО есть как у путешественников, так и у агентов. Во-вторых, тормозят ситуацию и сложные коммуникации с турбизнесом и отелями на местах.Есть проблема и с инфраструктурой, не хватает отелей высокой категории, до многих природных достопримечательностей сложно добраться. По мнению участников рынка, при более активном продвижении регионов СКФО интерес к путешествиям по этому направлению будет выше. Например, эксперты считают возможным сделать отдельную акцию по возврату кешбека только применительно к Северному Кавказу.Стоимость туров начинается от 8000 рублей человека с питанием и экскурсиями, но без дороги. За такие деньги можно приобрести, например, путевку в Чечню с посещением Грозного и Аргунского ущелья. Около 20 тысяч рублей с человека стоит поездка с посещением средневековых крепостей и гор, экскурсиями по Владикавказу, Грозному, Дербенту, Махачкале. От 30 тысячи рублей – длительная поездка (12 дней) по территориям нескольких республик Северного Кавказа. Программа включает посещение самых популярных памятников природы, истории, культуры: горы, каньоны, озера, водопады, ущелья; древние крепости и поселения, башенные комплексы, храмы, некрополи; современные мечети и небоскребы; поляны, парки и термальные источники.
https://ria.ru/20200811/1575034750.html
https://ria.ru/20200826/keshbek-1576303698.html
северный кавказ
грозный
дербент
владикавказ
махачкала
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, северный кавказ, новости - туризм, чеченская республика (чечня), грозный, дербент, владикавказ, махачкала
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Россияне в сезоне-2020 стали больше интересоваться поездками на Северный Кавказ, поэтому свои предложения по этому направлению расширили федеральные туроператоры, сообщает
АТОР.
По мнению участников рынка, спрос на экскурсионные туры в регионы Северного Кавказа вырос от 10 до 30 процентов. Например, по оценке экспертов крупной компании, по сравнению с июлем-августом 2019 года рост популярности на поездки в целом в СКФО составил 25-30 процентов.
Как считают наблюдатели, одним из побудительных факторов стал карантин: после самоизоляции стало больше туристов, заинтересованных в маршрутах, проходящих на природе.
Тем не менее, по мнению туроператоров, рост спроса на направление мог быть более заметным, если бы не несколько ключевых факторов.
Во-первых, не хватает раскрученности: в основном, Северный Кавказ ассоциируется у россиян с горнолыжным отдыхом и экотуризмом. Большая часть аудитории не имеет представления о том, зачем сюда ехать летом. Причем, дефицит информации о туризме в регионах СКФО есть как у путешественников, так и у агентов.
Во-вторых, тормозят ситуацию и сложные коммуникации с турбизнесом и отелями на местах.
"Недостаточно информации о том, какие условия предлагаются, как обеспечивается безопасность, что посмотреть и главное – что туры сюда вполне доступны по цене", —подчеркивают представители крупного международного туроператора.
Есть проблема и с инфраструктурой, не хватает отелей высокой категории, до многих природных достопримечательностей сложно добраться.
По мнению участников рынка, при более активном продвижении регионов СКФО интерес к путешествиям по этому направлению будет выше. Например, эксперты считают возможным сделать отдельную акцию по возврату кешбека только применительно к Северному Кавказу.
Стоимость туров начинается от 8000 рублей человека с питанием и экскурсиями, но без дороги. За такие деньги можно приобрести, например, путевку в Чечню с посещением Грозного и Аргунского ущелья. Около 20 тысяч рублей с человека стоит поездка с посещением средневековых крепостей и гор, экскурсиями по Владикавказу, Грозному, Дербенту, Махачкале. От 30 тысячи рублей – длительная поездка (12 дней) по территориям нескольких республик Северного Кавказа. Программа включает посещение самых популярных памятников природы, истории, культуры: горы, каньоны, озера, водопады, ущелья; древние крепости и поселения, башенные комплексы, храмы, некрополи; современные мечети и небоскребы; поляны, парки и термальные источники.