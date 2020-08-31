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https://ria.ru/20200831/kurily-1576517109.html
Абэ обсудил с Путиным ситуацию вокруг Курильских островов
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, объявивший на прошлой неделе об уходе в отставку, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в числе РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:39
2020-08-31T12:28
москва
токио
отставка синдзо абэ
россия
синдзо абэ
курильские острова
владимир путин
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 31 авг — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>, объявивший на прошлой неделе об уходе в отставку, провел телефонный разговор с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, в числе прочего стороны обсудили Курилы, сообщило <u><a href="https://www.47news.jp/">Киодо</a></u> со ссылкой на источники в правительственных кругах.Беседа состоялась по инициативе российской стороны. Глава государства поблагодарил коллегу за совместную работу и личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.Абэ, в свою очередь, подтвердил намерение <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> продолжать диалог с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> для разрешения вопроса вокруг <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островов</a> и заключения мирного договора.Собеседники подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства.Об отставке Абэ стало известно в пятницу, он покидает свой пост по состоянию здоровья. На пресс-конференции политик выразил надежду, что его преемник решит проблему отсутствия мирного договора с Россией.Япония претендует на острова <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956-м <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. Советский Союз рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/abe-1576456780.html
https://ria.ru/20200829/otstavka-1576450195.html
Уже нечего обсуждать, Конституция России запрещает отторжение территорий.
151
У нас никакой "ситуации" вокруг наших курильских островов нет! Если у Абэ есть какие то ситуации, то это его проблемы, а нам с ними обсуждать нечего.
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москва
токио
россия
курильские острова
япония
РИА Новости
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москва, токио, отставка синдзо абэ, россия, синдзо абэ, курильские острова, владимир путин, япония, в мире

Абэ обсудил с Путиным ситуацию вокруг Курильских островов

11:39 31.08.2020 (обновлено: 12:28 31.08.2020)
40374
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, объявивший на прошлой неделе об уходе в отставку, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в числе прочего стороны обсудили Курилы, сообщило Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Беседа состоялась по инициативе российской стороны. Глава государства поблагодарил коллегу за совместную работу и личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.
Абэ, в свою очередь, подтвердил намерение Токио продолжать диалог с Москвой для разрешения вопроса вокруг Курильских островов и заключения мирного договора.
Собеседники подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 22:13Сказано в эфире
Ход самурая: почему премьер-министр Абэ ушел в отставку?Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подал в отставку. Японский премьер – рекордсмен своей страны по времени пребывания на посту. Он возглавлял кабмин с декабря 2012 года. Причиной отставки Абэ стали проблемы со здоровьем. За последнее время премьер дважды лежал в больнице.
Об отставке Абэ стало известно в пятницу, он покидает свой пост по состоянию здоровья. На пресс-конференции политик выразил надежду, что его преемник решит проблему отсутствия мирного договора с Россией.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956-м СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. Советский Союз рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Трансляция пресс-конференции в ходе которой премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отставке. 28 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 08:00
Япония лишилась стратегически мыслящего руководителя
418410529184
Обсудить 26
МоскваТокиоОтставка Синдзо АбэРоссияСиндзо АбэКурильские островаВладимир ПутинЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Уже нечего обсуждать, Конституция России запрещает отторжение территорий.
31 августа, 11:44
Александр Сербский
13484005
У нас никакой "ситуации" вокруг наших курильских островов нет! Если у Абэ есть какие то ситуации, то это его проблемы, а нам с ними обсуждать нечего.
31 августа, 11:57
Сергей Николаевич
12742002
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