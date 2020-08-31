https://ria.ru/20200831/kurily-1576517109.html

Абэ обсудил с Путиным ситуацию вокруг Курильских островов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, объявивший на прошлой неделе об уходе в отставку, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в числе РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:39

2020-08-31T11:39

2020-08-31T12:28

москва

токио

отставка синдзо абэ

россия

синдзо абэ

курильские острова

владимир путин

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 31 авг — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>, объявивший на прошлой неделе об уходе в отставку, провел телефонный разговор с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, в числе прочего стороны обсудили Курилы, сообщило <u><a href="https://www.47news.jp/">Киодо</a></u> со ссылкой на источники в правительственных кругах.Беседа состоялась по инициативе российской стороны. Глава государства поблагодарил коллегу за совместную работу и личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.Абэ, в свою очередь, подтвердил намерение <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> продолжать диалог с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> для разрешения вопроса вокруг <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островов</a> и заключения мирного договора.Собеседники подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства.Об отставке Абэ стало известно в пятницу, он покидает свой пост по состоянию здоровья. На пресс-конференции политик выразил надежду, что его преемник решит проблему отсутствия мирного договора с Россией.Япония претендует на острова <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956-м <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. Советский Союз рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/abe-1576456780.html

https://ria.ru/20200829/otstavka-1576450195.html

Александр Сербский Уже нечего обсуждать, Конституция России запрещает отторжение территорий. 151

Сергей Николаевич У нас никакой "ситуации" вокруг наших курильских островов нет! Если у Абэ есть какие то ситуации, то это его проблемы, а нам с ними обсуждать нечего. 135

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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