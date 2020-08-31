https://ria.ru/20200831/kuban-1576549401.html

Власти Кубани рассказали об инвестициях в газовую инфраструктуру

Инвестиции в строительство газовой инфраструктуры в Краснодарском крае превысят 4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T20:02

2020-08-31T20:02

2020-08-31T20:02

краснодарский край

вениамин кондратьев

алексей миллер

газпром

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости.</strong> Инвестиции в строительство газовой инфраструктуры в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a> превысят 4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации региона."В регионе принята программа газификации на пять лет. Документ утвердили губернатор <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> и председатель правления ПАО "Газпром" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Miller/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Миллер</a>. До 2025 года компания готова вложить в развитие инфраструктуры края более 4 миллиардов рублей. Со своей стороны край за три года направит муниципалитетам 600 миллионов рублей на строительство разводящих сетей", - говорится в сообщении.По словам главы края, увеличение краевого финансирования позволит довести газ "до каждого дома, каждой семьи, что сегодня принципиально важно". "Потому что на Кубани большой процент газификации, но есть населенные пункты, где газ проходит по одной улице, а по параллельной – нет. Мы эти неравенства устраним", – приводятся слова губернатора.Отмечается, что по инициативе края в инвестиционную программу "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" включено строительство второй нитки газопровода Анастасиевская-Новороссийск. Новая 64-километровая ветка даст дополнительно 4 миллиарда кубометров газа в год. Объемы необходимы для развития юго-западной части региона."Долгожданное решение, которое позволит запустить инвестпроекты на десятки миллиардов. Наши промышленные гиганты – Афипский, Славянский, Ильский НПЗ, Абинский электрометаллургический завод – готовы инвестировать в реконструкцию своих производств более 200 миллиардов рублей. Единственный сдерживающий фактор – нехватка объемов газа. Если устраним, это даст им импульс, рабочие места, налоги", – заключил губернатор.По предложению региона также в программу реконструкции включены 19 самых проблемных газораспределительных станций.

https://ria.ru/20200828/kuban-1576449241.html

https://ria.ru/20200828/kuban-1576455219.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, алексей миллер, газпром, краснодарский край, экономика