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Роспотребнадзор оценил опасность мутации коронавируса в Индонезии
Мутация коронавируса в Индонезии является крайне распространённой в мире, в том числе в России, по данным ВОЗ, нет подтверждений что мутация COVID-19 может... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:34
2020-08-31T14:37
воз
сингапур (страна)
малайзия
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Мутация коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Indonesia/" target="_blank" data-auto="true">Индонезии</a> является крайне распространённой в мире, в том числе в России, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, нет подтверждений что мутация COVID-19 может приводить к изменению тяжести течения заболевания, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Согласно сообщениям из различных источников, уточнили в ведомстве, в Индонезии выявлен штамм вируса SARS-CoV-2, содержащий мутацию D614G в белке S. Сообщается также, что вирусы с данной мутацией обнаруживаются в соседних государствах – <a href="http://ria.ru/location_Malaysia/" target="_blank" data-auto="true">Малайзии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a>."Мутация D614G является одной из наиболее распространенных, и о ее существовании известно с февраля 2020 года", - рассказали в Роспотребнадзоре.Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, обнародованным в конце июля 2020 года, выдвигались предположения о том, что данная мутация может сделать вирус более трансмиссивным, и в настоящее время проводятся исследования, призванные оценить эти данные.При этом в июле 2020 года Всемирная организация здравоохранения отмечала отсутствие подтверждений того, что наблюдаемые мутации приводят к изменению трансмиссивности нового коронавируса или тяжести вызываемого им заболевания, пояснили в Роспотребнадзоре."Таким образом, о мутации известно с февраля 2020 года, она является крайне распространённой в мире, в том числе в России, и по данным ВОЗ, нет подтверждений что мутация может приводить к изменению тяжести течения заболевания", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
сингапур (страна)
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индонезия
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воз, сингапур (страна), малайзия, в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индонезия, общество

Роспотребнадзор оценил опасность мутации коронавируса в Индонезии

14:34 31.08.2020 (обновлено: 14:37 31.08.2020)
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© AP Photo / Achmad IbrahimМедицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
© AP Photo / Achmad Ibrahim
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мутация коронавируса в Индонезии является крайне распространённой в мире, в том числе в России, по данным ВОЗ, нет подтверждений что мутация COVID-19 может приводить к изменению тяжести течения заболевания, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Согласно сообщениям из различных источников, уточнили в ведомстве, в Индонезии выявлен штамм вируса SARS-CoV-2, содержащий мутацию D614G в белке S. Сообщается также, что вирусы с данной мутацией обнаруживаются в соседних государствах – Малайзии и Сингапуре.
"Мутация D614G является одной из наиболее распространенных, и о ее существовании известно с февраля 2020 года", - рассказали в Роспотребнадзоре.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, обнародованным в конце июля 2020 года, выдвигались предположения о том, что данная мутация может сделать вирус более трансмиссивным, и в настоящее время проводятся исследования, призванные оценить эти данные.
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При этом в июле 2020 года Всемирная организация здравоохранения отмечала отсутствие подтверждений того, что наблюдаемые мутации приводят к изменению трансмиссивности нового коронавируса или тяжести вызываемого им заболевания, пояснили в Роспотребнадзоре.
"Таким образом, о мутации известно с февраля 2020 года, она является крайне распространённой в мире, в том числе в России, и по данным ВОЗ, нет подтверждений что мутация может приводить к изменению тяжести течения заболевания", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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