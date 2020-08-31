https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576530852.html

Роспотребнадзор оценил опасность мутации коронавируса в Индонезии

Мутация коронавируса в Индонезии является крайне распространённой в мире, в том числе в России, по данным ВОЗ, нет подтверждений что мутация COVID-19 может... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:34

2020-08-31T14:34

2020-08-31T14:37

воз

сингапур (страна)

малайзия

в мире

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573142470_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ea6ed5de2e49b69fce953a9702e09e61.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Мутация коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Indonesia/" target="_blank" data-auto="true">Индонезии</a> является крайне распространённой в мире, в том числе в России, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, нет подтверждений что мутация COVID-19 может приводить к изменению тяжести течения заболевания, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Согласно сообщениям из различных источников, уточнили в ведомстве, в Индонезии выявлен штамм вируса SARS-CoV-2, содержащий мутацию D614G в белке S. Сообщается также, что вирусы с данной мутацией обнаруживаются в соседних государствах – <a href="http://ria.ru/location_Malaysia/" target="_blank" data-auto="true">Малайзии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a>."Мутация D614G является одной из наиболее распространенных, и о ее существовании известно с февраля 2020 года", - рассказали в Роспотребнадзоре.Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, обнародованным в конце июля 2020 года, выдвигались предположения о том, что данная мутация может сделать вирус более трансмиссивным, и в настоящее время проводятся исследования, призванные оценить эти данные.При этом в июле 2020 года Всемирная организация здравоохранения отмечала отсутствие подтверждений того, что наблюдаемые мутации приводят к изменению трансмиссивности нового коронавируса или тяжести вызываемого им заболевания, пояснили в Роспотребнадзоре."Таким образом, о мутации известно с февраля 2020 года, она является крайне распространённой в мире, в том числе в России, и по данным ВОЗ, нет подтверждений что мутация может приводить к изменению тяжести течения заболевания", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

сингапур (страна)

малайзия

индонезия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, сингапур (страна), малайзия, в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индонезия, общество