https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576530029.html

В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%

В 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20 процентов, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:23

2020-08-31T14:23

2020-08-31T16:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> В 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20 процентов, сообщил <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> на своем <a href="https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15273" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a>.Такие выводы специалисты сделали по итогам первого этапа исследования, который прошел в 26 субъектах и затронул почти 72 тысячи человек.В профессиональной структуре населения самый высокий уровень популяционного иммунитета выявили среди работников здравоохранения и образования.С понедельника стартует второй этап исследования, он затронет <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, Ленинградскую и Тюменскую области, <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровский край</a>, а в дальнейшем распространится на другие регионы.В середине июля глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> сообщала, что популяционный иммунитет к коронавирусу в России составляет 26 процентов.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/koronavirus-1576415368.html

Андрей К Т.е. 20% от 146 млн - это 30 млн заболевших. Из них 18 тыс смертельных. В итоге для данного заболевания смертность 0,06%. Т.е. такая же как и сезонного гриппа. 37

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество