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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576512349.html
В Москве выявили 685 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выявлено в Москве — 685, Санкт-Петербурге — 188, Подмосковье —146, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:35
2020-08-31T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
московская область (подмосковье)
севастополь
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 685, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 188, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> —146, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 685, 2. Санкт-Петербург - 188, 3. Московская область - 146", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> - девять, Еврейской автономной области - шесть и Чечне - пять.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), севастополь, общество

В Москве выявили 685 новых случаев заражения коронавирусом

10:35 31.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выявлено в Москве — 685, Санкт-Петербурге — 188, Подмосковье —146, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 685, 2. Санкт-Петербург - 188, 3. Московская область - 146", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев зарегистрировано в Севастополе - девять, Еврейской автономной области - шесть и Чечне - пять.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваМосковская область (Подмосковье)СевастопольОбщество
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