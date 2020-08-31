https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576512349.html
В Москве выявили 685 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выявлено в Москве — 685, Санкт-Петербурге — 188, Подмосковье —146, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:35
2020-08-31T10:35
2020-08-31T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
московская область (подмосковье)
севастополь
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 685, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 188, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> —146, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 685, 2. Санкт-Петербург - 188, 3. Московская область - 146", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> - девять, Еврейской автономной области - шесть и Чечне - пять.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
москва
московская область (подмосковье)
севастополь
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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