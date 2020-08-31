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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576510420.html
РФПИ готов предложить США экспертизу для одобрения препаратов от COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций готов предложить США и Великобритании поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения эффективных препаратов против... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:08
2020-08-31T10:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
борис джонсон
великобритания
сша
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций готов предложить <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения эффективных препаратов против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, заявил журналистам гендиректор <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>."Российский фонд прямых инвестиций отмечает желание американских и британских властей следовать процедуре ускоренной регистрации вакцин против коронавируса, которая была применена в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. ...Мы поддерживаем стремление наших партнеров обезопасить собственных граждан и готовы предложить им всестороннюю поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения наиболее эффективных и безопасных препаратов против коронавируса", - сказал он.Глава фонда указал, что недавно представители США и Великобритании подвергли Россию агрессивной критике за регистрацию "Спутник V", первой в мире вакцины против коронавируса."Однако спустя несколько недель правительство премьер-министра Великобритании <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Джонсона</a> заявило о возможности ускоренной регистрации британской вакцины, а спустя два дня с аналогичным заявлением выступил глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан, заявивший о возможности регистрации вакцины до окончания фазы 3 клинических исследований, тем самым в точности следуя примеру России", - добавил глава РФПИ."Как я уже упоминал, шокированный успехами России западный мир должен был пройти через четыре стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, депрессию и, в конце концов, принятие. Недавние заявления показывают, что они уже прошли стадию депрессии и наступило принятие того, что российский подход оказался наиболее правильным", - заключил Дмитриев.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200830/vaktsina-1576491981.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, борис джонсон, великобритания, сша, в мире

РФПИ готов предложить США экспертизу для одобрения препаратов от COVID-19

10:08 31.08.2020 (обновлено: 10:56 31.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций готов предложить США и Великобритании поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения эффективных препаратов против коронавируса, заявил журналистам гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Российский фонд прямых инвестиций отмечает желание американских и британских властей следовать процедуре ускоренной регистрации вакцин против коронавируса, которая была применена в Российской Федерации. ...Мы поддерживаем стремление наших партнеров обезопасить собственных граждан и готовы предложить им всестороннюю поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения наиболее эффективных и безопасных препаратов против коронавируса", - сказал он.
Прививка
30 августа, 15:40Распространение нового коронавируса
В США вакцину от коронавируса могут одобрить до окончания испытаний
Глава фонда указал, что недавно представители США и Великобритании подвергли Россию агрессивной критике за регистрацию "Спутник V", первой в мире вакцины против коронавируса.
"Однако спустя несколько недель правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявило о возможности ускоренной регистрации британской вакцины, а спустя два дня с аналогичным заявлением выступил глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан, заявивший о возможности регистрации вакцины до окончания фазы 3 клинических исследований, тем самым в точности следуя примеру России", - добавил глава РФПИ.
"Как я уже упоминал, шокированный успехами России западный мир должен был пройти через четыре стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, депрессию и, в конце концов, принятие. Недавние заявления показывают, что они уже прошли стадию депрессии и наступило принятие того, что российский подход оказался наиболее правильным", - заключил Дмитриев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
17630011
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийБорис ДжонсонВеликобританияСШАВ мире
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