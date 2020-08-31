https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576510420.html

РФПИ готов предложить США экспертизу для одобрения препаратов от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций готов предложить США и Великобритании поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения эффективных препаратов против... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T10:08

2020-08-31T10:08

2020-08-31T10:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

борис джонсон

великобритания

сша

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций готов предложить <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения эффективных препаратов против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, заявил журналистам гендиректор <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>."Российский фонд прямых инвестиций отмечает желание американских и британских властей следовать процедуре ускоренной регистрации вакцин против коронавируса, которая была применена в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. ...Мы поддерживаем стремление наших партнеров обезопасить собственных граждан и готовы предложить им всестороннюю поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения наиболее эффективных и безопасных препаратов против коронавируса", - сказал он.Глава фонда указал, что недавно представители США и Великобритании подвергли Россию агрессивной критике за регистрацию "Спутник V", первой в мире вакцины против коронавируса."Однако спустя несколько недель правительство премьер-министра Великобритании <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Джонсона</a> заявило о возможности ускоренной регистрации британской вакцины, а спустя два дня с аналогичным заявлением выступил глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан, заявивший о возможности регистрации вакцины до окончания фазы 3 клинических исследований, тем самым в точности следуя примеру России", - добавил глава РФПИ."Как я уже упоминал, шокированный успехами России западный мир должен был пройти через четыре стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, депрессию и, в конце концов, принятие. Недавние заявления показывают, что они уже прошли стадию депрессии и наступило принятие того, что российский подход оказался наиболее правильным", - заключил Дмитриев.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200830/vaktsina-1576491981.html

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россия

великобритания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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