https://ria.ru/20200831/konkurs-1576547194.html

Участники "Лидеров России" отработают стили лидерства в "Геликон-опере"

Победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России" будут проходить обучение по новой образовательной программе в театре "Геликон-опера", отрабатывая... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:27

2020-08-31T19:27

2020-08-31T19:27

"лидеры россии"

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России" будут проходить обучение по новой образовательной программе в театре "<a href="http://ria.ru/organization__34/" target="_blank" data-auto="true">Геликон-опера</a>", отрабатывая лидерские качества через театральные техники, сообщает пресс-служба конкурса.Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций."Мастерская управления "Сенеж" и клуб "Лидеров России" " Эльбрус" совместно с музыкальным театром "Геликон-опера" запустили новую уникальную образовательную программу, в которой будут использованы театральные техники и практики для формирования собственного аутентичного стиля лидерства у слушателей", - говорится в сообщении.Участниками новой программы "Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций" станут финалисты и победители "Лидеров России". Как уточнили в пресс-службе, программа ориентирована на принципы системы актерского мастерства режиссера <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Stanislavskijj/" target="_blank" data-auto="true">Константина Станиславского</a>, "которая предполагает полное перевоплощение актера в образ". Оценивать участников программы будут знаменитыми словами Станиславского: "Верю!" и "Не верю!"Обучение первых слушателей и старт первого модуля программы состоится 25 сентября в стенах Московского музыкального театра "Геликон-опера". С участниками программы будет работать режиссерско-постановочная группа коллектива "Геликон-оперы" во главе с его создателем <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bertman/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Бертманом</a>. Во время обучения слушатели на время станут актерами и по итогам им будет предложено написать краткий сценарий своего социального проекта и поставить его на театральной сцене."Мы впервые запускаем уникальную образовательную программу, где соединяем два мира – мир театра и мир образования. Мы "стыкуем" два подхода – две техники: искусство через театр и образование... Это будет не просто обучение – это важная "встреча" каждого слушателя с собой настоящим – когда каждый поймет, кто он настоящий, и о чем мечтает. Через познание себя и своей уникальности лидер сможет вести за собой людей – управлять вниманием и впечатлением",- пояснила суть программы проректор по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина, слова которой приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20200819/1575999578.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"лидеры россии", общество