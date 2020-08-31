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Туризм
https://ria.ru/20200831/keshbek-1576534967.html
Туроператоры подвели итоги программы с кешбэком за поездки по России
По данным туроператоров, участвующих в программе Ростуризма и платежной системы "МИР" по предоставлению кешбэка, продажи путевок по России увеличились за время... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:12
2020-08-31T17:12
туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
байкал
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ульяновская область
ленинградская область
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> По данным туроператоров, участвующих в программе Ростуризма и платежной системы "МИР" по предоставлению кешбэка, продажи путевок по России увеличились за время акции, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52560.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По данным национального туроператора, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года интерес к поездкам по РФ увеличился на 73 процента. В других компаниях называли рост на 14-45 процентов. Участники рынка связывают его не только с эффектом закрытых границ, но и с тем, что люди намеренно откладывали приобретение туров по России именно на период акции с кешбэком.По данным нескольких крупных компаний с большими объемами реализованных предложений, средний чек по приобретенным путевкам с возвратом денежных средств колеблется в районе 50-57 тысяч рублей.Несколько игроков рынка также обращают внимание на преимущественный интерес покупателей экскурсионных туров к дорогим поездкам на Камчатку и Байкал, по которым можно было получить максимальный кешбэк.Около 70-80 процентов всех реализованных туров пришлись на осень, в топе спроса — октябрь. В число самых популярных направлений вошли Краснодарский край, Крым и Кавказские минеральные воды.Большое количество туров реализовано также в Санкт-Петербург, Татарстан, Калининград (заезды с 1 октября), Алтайский край (заезды с 1 октября). У ряда операторов в пятерку вошли путевки на Байкал (со стороны Иркутской области).Также в компаниях отмечают появление в акции с кешбэком заявок на путевки в не самые раскрученные туристические регионы. Например, в Саратов и Челябинск. Хорошим спросом пользовались поездки в Псковскую и Новгородскую области. Достаточно высокий интерес был проявлен к лечебно-оздоровительным турам в региональные санатории (Калининградская, Ярославская, Ивановская, Ульяновская, Ленинградская, Самарская области, республика Татарстан).
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туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, байкал, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ульяновская область, ленинградская область, ивановская область, псковская область, калининградская область, самарская область, иркутская область, саратов, минеральные воды, республика крым, новгородская область, камчатский край, краснодарский край, алтайский край, ярославская область, санкт-петербург, калининград

Туроператоры подвели итоги программы с кешбэком за поездки по России

17:12 31.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТуристы на смотровой площадке в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
Туристы на смотровой площадке в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. По данным туроператоров, участвующих в программе Ростуризма и платежной системы "МИР" по предоставлению кешбэка, продажи путевок по России увеличились за время акции, сообщает АТОР.
По данным национального туроператора, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года интерес к поездкам по РФ увеличился на 73 процента. В других компаниях называли рост на 14-45 процентов.
Участники рынка связывают его не только с эффектом закрытых границ, но и с тем, что люди намеренно откладывали приобретение туров по России именно на период акции с кешбэком.
По данным нескольких крупных компаний с большими объемами реализованных предложений, средний чек по приобретенным путевкам с возвратом денежных средств колеблется в районе 50-57 тысяч рублей.
Несколько игроков рынка также обращают внимание на преимущественный интерес покупателей экскурсионных туров к дорогим поездкам на Камчатку и Байкал, по которым можно было получить максимальный кешбэк.
Около 70-80 процентов всех реализованных туров пришлись на осень, в топе спроса — октябрь. В число самых популярных направлений вошли Краснодарский край, Крым и Кавказские минеральные воды.
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Большое количество туров реализовано также в Санкт-Петербург, Татарстан, Калининград (заезды с 1 октября), Алтайский край (заезды с 1 октября). У ряда операторов в пятерку вошли путевки на Байкал (со стороны Иркутской области).
Также в компаниях отмечают появление в акции с кешбэком заявок на путевки в не самые раскрученные туристические регионы. Например, в Саратов и Челябинск. Хорошим спросом пользовались поездки в Псковскую и Новгородскую области.
Достаточно высокий интерес был проявлен к лечебно-оздоровительным турам в региональные санатории (Калининградская, Ярославская, Ивановская, Ульяновская, Ленинградская, Самарская области, республика Татарстан).
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