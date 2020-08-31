https://ria.ru/20200831/keshbek-1576534967.html

Туроператоры подвели итоги программы с кешбэком за поездки по России

По данным туроператоров, участвующих в программе Ростуризма и платежной системы "МИР" по предоставлению кешбэка, продажи путевок по России увеличились за время... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T17:12

2020-08-31T17:12

2020-08-31T17:12

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> По данным туроператоров, участвующих в программе Ростуризма и платежной системы "МИР" по предоставлению кешбэка, продажи путевок по России увеличились за время акции, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52560.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По данным национального туроператора, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года интерес к поездкам по РФ увеличился на 73 процента. В других компаниях называли рост на 14-45 процентов. Участники рынка связывают его не только с эффектом закрытых границ, но и с тем, что люди намеренно откладывали приобретение туров по России именно на период акции с кешбэком.По данным нескольких крупных компаний с большими объемами реализованных предложений, средний чек по приобретенным путевкам с возвратом денежных средств колеблется в районе 50-57 тысяч рублей.Несколько игроков рынка также обращают внимание на преимущественный интерес покупателей экскурсионных туров к дорогим поездкам на Камчатку и Байкал, по которым можно было получить максимальный кешбэк.Около 70-80 процентов всех реализованных туров пришлись на осень, в топе спроса — октябрь. В число самых популярных направлений вошли Краснодарский край, Крым и Кавказские минеральные воды.Большое количество туров реализовано также в Санкт-Петербург, Татарстан, Калининград (заезды с 1 октября), Алтайский край (заезды с 1 октября). У ряда операторов в пятерку вошли путевки на Байкал (со стороны Иркутской области).Также в компаниях отмечают появление в акции с кешбэком заявок на путевки в не самые раскрученные туристические регионы. Например, в Саратов и Челябинск. Хорошим спросом пользовались поездки в Псковскую и Новгородскую области. Достаточно высокий интерес был проявлен к лечебно-оздоровительным турам в региональные санатории (Калининградская, Ярославская, Ивановская, Ульяновская, Ленинградская, Самарская области, республика Татарстан).

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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