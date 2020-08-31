https://ria.ru/20200831/italiya-1576544079.html

Италия предлагает ЕС ввести для туристов взаимные проверки на COVID-19

Италия предлагает европейским странам ввести общие взаимные проверки на коронавирус для путешественников, заявила в интервью замминистра здравоохранения страны... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:23

2020-08-31T18:23

2020-08-31T18:23

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<strong>РИМ, 31 авг – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Италия предлагает европейским странам ввести общие взаимные проверки на коронавирус для путешественников, заявила в интервью замминистра здравоохранения страны Сандра Дзампа.Глава министерства Сперанца накануне предложил проводить взаимное тестирование в аэропортах.Согласно официальным данным минздрава Италии, общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 268 тысяч, более 208 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 35 477 человек. В конце августа число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Италии дошло до уровней 1,3-1,4 тысячи в сутки, что соответствует уровням начала-середины мая, когда в стране еще действовали карантинные ограничения.Италия с 3 июня позволила жителям Апеннин беспрепятственно передвигаться по территории страны, а гражданам стран Шенгена и Великобритании – совершать турпоездки на свою территорию. С 15 июня итальянцы стали посещать в качестве путешественников другие европейские страны без обязательства проходить карантин. Вместе с тем, в середине августа Италия ввела обязательное тестирование на коронавирус для приезжающих из Хорватии, Испании, Греции и Мальты.

https://ria.ru/20200625/1573303106.html

https://ria.ru/20200809/1575367277.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, мадрид (город), италия, испания