https://ria.ru/20200831/italiya-1576544079.html
Италия предлагает ЕС ввести для туристов взаимные проверки на COVID-19
Италия предлагает европейским странам ввести общие взаимные проверки на коронавирус для путешественников, заявила в интервью замминистра здравоохранения страны... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T18:23
2020-08-31T18:23
2020-08-31T18:23
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коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
мадрид (город)
италия
испания
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<strong>РИМ, 31 авг – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Италия предлагает европейским странам ввести общие взаимные проверки на коронавирус для путешественников, заявила в интервью замминистра здравоохранения страны Сандра Дзампа.Глава министерства Сперанца накануне предложил проводить взаимное тестирование в аэропортах.Согласно официальным данным минздрава Италии, общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 268 тысяч, более 208 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 35 477 человек. В конце августа число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Италии дошло до уровней 1,3-1,4 тысячи в сутки, что соответствует уровням начала-середины мая, когда в стране еще действовали карантинные ограничения.Италия с 3 июня позволила жителям Апеннин беспрепятственно передвигаться по территории страны, а гражданам стран Шенгена и Великобритании – совершать турпоездки на свою территорию. С 15 июня итальянцы стали посещать в качестве путешественников другие европейские страны без обязательства проходить карантин. Вместе с тем, в середине августа Италия ввела обязательное тестирование на коронавирус для приезжающих из Хорватии, Испании, Греции и Мальты.
https://ria.ru/20200625/1573303106.html
https://ria.ru/20200809/1575367277.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, мадрид (город), италия, испания
РИМ, 31 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Италия предлагает европейским странам ввести общие взаимные проверки на коронавирус для путешественников, заявила в интервью замминистра здравоохранения страны Сандра Дзампа.
"Мы с министром здравоохранения Италии Роберто Сперанцей завершаем работу над соглашением о сотрудничестве, чтобы обеспечить взаимность со всеми европейскими странами, начиная с Франции и Германии. Тем, кто уезжает, и тем, кто приезжает, придется сдать тест. Это способ вернуться к путешествиям, но в безопасности", — сказала она в интервью газете Corriere della Sera.
Глава министерства Сперанца накануне предложил проводить взаимное тестирование в аэропортах.
"Если кто-то из Италии отправляется в Мадрид или Париж, то он проверяется по приезду, как и пассажир из Испании или Франции, прибывающий в Италию. Понятно, что эта мера должна применяться ко всем гражданам независимо от национальности", — заявил министр, слова которого приводит издание Huffington Post.
Согласно официальным данным минздрава Италии, общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 268 тысяч, более 208 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 35 477 человек. В конце августа число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Италии дошло до уровней 1,3-1,4 тысячи в сутки, что соответствует уровням начала-середины мая, когда в стране еще действовали карантинные ограничения.
Италия с 3 июня позволила жителям Апеннин беспрепятственно передвигаться по территории страны, а гражданам стран Шенгена и Великобритании – совершать турпоездки на свою территорию. С 15 июня итальянцы стали посещать в качестве путешественников другие европейские страны без обязательства проходить карантин. Вместе с тем, в середине августа Италия ввела обязательное тестирование на коронавирус для приезжающих из Хорватии, Испании, Греции и Мальты.